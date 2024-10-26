https://sarabic.ae/20241026/غوتيريش-يكرر-نداءه-لوقف-الأعمال-العسكرية-في-الشرق-الأوسط-1094191313.html
غوتيريش يكرر نداءه لوقف الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط
غوتيريش يكرر نداءه لوقف الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
كرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نداءه لجميع الأطراف بالشرق الأوسط لوقف التصعيد في المنطقة بعد الضربات الاسرائيلية على إيران، وفقا لما أعلنه... 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T16:08+0000
2024-10-26T16:08+0000
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الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
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وبحسب البيان طالب الأمين العام لوقف كل الأعمال العسكرية، بما في ذلك في غزة ولبنان، وأن "يبذلوا كل الجهود الممكنة لمنع حرب إقليمية شاملة ويعودوا الى نهج الدبلوماسية".يذكر أنه أعلنت إسرائيل قصف مواقع عسكرية في إيران، وسط مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا بين إسرائيل وإيران إلى توتر في المنطقة التي تشهد تصعيدا بالفعل في ظل حربي غزة ولبنان.وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرات الطائرات انتهت قبل فجر السبت، من شن ثلاث موجات من الضربات على منشآت لتصنيع الصواريخ ومواقع أخرى قرب طهران وفي غرب إيران، وحذر طهران من الرد.من جانبها، قالت إيران إن الدفاعات الجوية تصدت بنجاح للهجوم لكن جنديين قتلا، وتعرضت بعض المواقع "لأضرار محدودة".
https://sarabic.ae/20241026/أردوغان-يدعو-الشرق-الأوسط-إلى-عدم-التورط-في-لعبة-إسرائيل-1094191073.html
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العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
غوتيريش يكرر نداءه لوقف الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط
كرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نداءه لجميع الأطراف بالشرق الأوسط لوقف التصعيد في المنطقة بعد الضربات الاسرائيلية على إيران، وفقا لما أعلنه متحدث باسمه، اليوم السبت، في بيان.
وبحسب البيان طالب الأمين العام
لوقف كل الأعمال العسكرية، بما في ذلك في غزة ولبنان، وأن "يبذلوا كل الجهود الممكنة لمنع حرب إقليمية شاملة ويعودوا الى نهج الدبلوماسية".
يذكر أنه أعلنت إسرائيل قصف مواقع عسكرية في إيران، وسط مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا بين إسرائيل وإيران إلى توتر في المنطقة التي تشهد تصعيدا بالفعل في ظل حربي غزة ولبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرات الطائرات انتهت قبل فجر السبت، من شن ثلاث موجات من الضربات
على منشآت لتصنيع الصواريخ ومواقع أخرى قرب طهران وفي غرب إيران، وحذر طهران من الرد.
من جانبها، قالت إيران إن الدفاعات الجوية تصدت بنجاح للهجوم لكن جنديين قتلا، وتعرضت بعض المواقع "لأضرار محدودة".