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غوتيريش يكرر نداءه لوقف الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط
غوتيريش يكرر نداءه لوقف الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
كرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نداءه لجميع الأطراف بالشرق الأوسط لوقف التصعيد في المنطقة بعد الضربات الاسرائيلية على إيران، وفقا لما أعلنه... 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T16:08+0000
2024-10-26T16:08+0000
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الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
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وبحسب البيان طالب الأمين العام لوقف كل الأعمال العسكرية، بما في ذلك في غزة ولبنان، وأن "يبذلوا كل الجهود الممكنة لمنع حرب إقليمية شاملة ويعودوا الى نهج الدبلوماسية".يذكر أنه أعلنت إسرائيل قصف مواقع عسكرية في إيران، وسط مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا بين إسرائيل وإيران إلى توتر في المنطقة التي تشهد تصعيدا بالفعل في ظل حربي غزة ولبنان.وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرات الطائرات انتهت قبل فجر السبت، من شن ثلاث موجات من الضربات على منشآت لتصنيع الصواريخ ومواقع أخرى قرب طهران وفي غرب إيران، وحذر طهران من الرد.من جانبها، قالت إيران إن الدفاعات الجوية تصدت بنجاح للهجوم لكن جنديين قتلا، وتعرضت بعض المواقع "لأضرار محدودة".
https://sarabic.ae/20241026/أردوغان-يدعو-الشرق-الأوسط-إلى-عدم-التورط-في-لعبة-إسرائيل-1094191073.html
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العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش

غوتيريش يكرر نداءه لوقف الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط

16:08 GMT 26.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
كرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نداءه لجميع الأطراف بالشرق الأوسط لوقف التصعيد في المنطقة بعد الضربات الاسرائيلية على إيران، وفقا لما أعلنه متحدث باسمه، اليوم السبت، في بيان.
وبحسب البيان طالب الأمين العام لوقف كل الأعمال العسكرية، بما في ذلك في غزة ولبنان، وأن "يبذلوا كل الجهود الممكنة لمنع حرب إقليمية شاملة ويعودوا الى نهج الدبلوماسية".
يذكر أنه أعلنت إسرائيل قصف مواقع عسكرية في إيران، وسط مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا بين إسرائيل وإيران إلى توتر في المنطقة التي تشهد تصعيدا بالفعل في ظل حربي غزة ولبنان.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
أردوغان يدعو الشرق الأوسط إلى عدم التورط في "لعبة إسرائيل"
15:42 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرات الطائرات انتهت قبل فجر السبت، من شن ثلاث موجات من الضربات على منشآت لتصنيع الصواريخ ومواقع أخرى قرب طهران وفي غرب إيران، وحذر طهران من الرد.
من جانبها، قالت إيران إن الدفاعات الجوية تصدت بنجاح للهجوم لكن جنديين قتلا، وتعرضت بعض المواقع "لأضرار محدودة".
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:08 GMT
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