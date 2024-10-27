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https://sarabic.ae/20241027/الأردن-يسمح-لمواطني-دولة-عربية-بدخول-أراضيه-دون-موافقة-مسبقة-1094207513.html
الأردن يسمح لمواطني دولة عربية بدخول أراضيه دون موافقة مسبقة
الأردن يسمح لمواطني دولة عربية بدخول أراضيه دون موافقة مسبقة
سبوتنيك عربي
قررت وزارة الداخلية الأردنية السماح للرعايا الليبيين دخول المملكة دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة، وذلك بالتزامن مع استئناف الأردن رحلاته إلى طرابلس بعد... 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T11:40+0000
2024-10-27T11:40+0000
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وقالت وكالة "عمون" إن القرارات الأردنية تأتي نتيجة لاجتماعات عقدها رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، مع رؤساء النقابات الصحية، وكذلك اجتماعه بالمعنيين بالسياحة العلاجية من القطاعين العام والخاص، جرى خلالها التركيز على ضرورة اتخاذ خطوات لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالسياحة العلاجية، وزيادة الاستفادة من السمعة الإيجابية التي يتمتع بها الأردن في المجال الصحي.من جانبه، أوضح وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أن الوزارة وافقت على السماح لرعايا دولة ليبيا بالقدوم إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، وتسهيل متطلبات السفر بحيث تقتصر على شرط حيازتهم على جوازات سفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ليمكنهم بذلك الحصول على تأشيرة الدخول من خلال موقع التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول إلى المراكز الحدودية.وأضاف الوزير أن تلك الخطوة تأتي بهدف الاستمرار في تقديم التسهيلات التي تقدمها لحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين ورجال الأعمال، وكذلك الأمر بالنسبة للزوار والسياح القادمين لغايات العلاج والاستشفاء الى أراضي المملكة.وتتضمن رؤية التحديث الاقتصادي الأردني فكرة ترسيخ الأردن كوجهة سياحة عالمية في مجالات السياحة الثقافية والطبيعية، السياحة العلاجية والاستشفائية، السياحة الدينية، سياحة المؤتمرات، وكذلك لمنتجي الأفلام، في مساعي لاستقطاب السياح العلاجيين من ليبيا وتعزيز تسويق المنتجات السياحية العلاجية للأردن.يذكر أنه في 18 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الخطوط الجوية الأردنية التوصل لاتفاق على استئناف رحلاتها الجوية بين العاصمة الأردنية عمان والليبية طرابلس بدءا من 17 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد توقف دام سنوات.ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن الوكيل الإقليمي للخطوط الأردنية في ليبيا رئيس مجلس إدارة شركة "بلوتو" للسفر والسياحة، حسام بن فايد، قوله بأن "الشركة ستؤمّن استخراج تأشيرات الدخول للمواطنين الليبيين الراغبين في السفر للأردن للعلاج أو السياحة، وغيرها".يأتي ذلك في أعقاب زيارة أجراها وفد يمثل هيئة تنظيم الطيران الأردنية إلى ليبيا، بهدف الاطلاع على إمكانية عودة الرحلات الجوية المباشرة بين عمان والعاصمة طرابلس، حيث اطلع الوفد خلال الزيارة على البنية التحتية لمطار مدينة طرابلس، بالإضافة إلى تجهيزاته اللوجستية.
https://sarabic.ae/20241026/الأردن-لم-نسمح-لأي-طائرة-عسكرية-بعبور-أجوائنا-1094187457.html
https://sarabic.ae/20240815/وزير-السياحة-الأردني-لـسبوتنيك-نطرق-أبوابا-جديدة-في-مقدمتها-السوق-الروسي-والصيني-1091751228.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

الأردن يسمح لمواطني دولة عربية بدخول أراضيه دون موافقة مسبقة

11:40 GMT 27.10.2024
© AP Photo / Raad Adaylehالسياحة في الأردن
السياحة في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Raad Adayleh
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قررت وزارة الداخلية الأردنية السماح للرعايا الليبيين دخول المملكة دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة، وذلك بالتزامن مع استئناف الأردن رحلاته إلى طرابلس بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات.
وقالت وكالة "عمون" إن القرارات الأردنية تأتي نتيجة لاجتماعات عقدها رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، مع رؤساء النقابات الصحية، وكذلك اجتماعه بالمعنيين بالسياحة العلاجية من القطاعين العام والخاص، جرى خلالها التركيز على ضرورة اتخاذ خطوات لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالسياحة العلاجية، وزيادة الاستفادة من السمعة الإيجابية التي يتمتع بها الأردن في المجال الصحي.
من جانبه، أوضح وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أن الوزارة وافقت على السماح لرعايا دولة ليبيا بالقدوم إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، وتسهيل متطلبات السفر بحيث تقتصر على شرط حيازتهم على جوازات سفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ليمكنهم بذلك الحصول على تأشيرة الدخول من خلال موقع التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول إلى المراكز الحدودية.
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وأضاف الوزير أن تلك الخطوة تأتي بهدف الاستمرار في تقديم التسهيلات التي تقدمها لحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين ورجال الأعمال، وكذلك الأمر بالنسبة للزوار والسياح القادمين لغايات العلاج والاستشفاء الى أراضي المملكة.
وتتضمن رؤية التحديث الاقتصادي الأردني فكرة ترسيخ الأردن كوجهة سياحة عالمية في مجالات السياحة الثقافية والطبيعية، السياحة العلاجية والاستشفائية، السياحة الدينية، سياحة المؤتمرات، وكذلك لمنتجي الأفلام، في مساعي لاستقطاب السياح العلاجيين من ليبيا وتعزيز تسويق المنتجات السياحية العلاجية للأردن.
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يذكر أنه في 18 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الخطوط الجوية الأردنية التوصل لاتفاق على استئناف رحلاتها الجوية بين العاصمة الأردنية عمان والليبية طرابلس بدءا من 17 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد توقف دام سنوات.
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن الوكيل الإقليمي للخطوط الأردنية في ليبيا رئيس مجلس إدارة شركة "بلوتو" للسفر والسياحة، حسام بن فايد، قوله بأن "الشركة ستؤمّن استخراج تأشيرات الدخول للمواطنين الليبيين الراغبين في السفر للأردن للعلاج أو السياحة، وغيرها".
يأتي ذلك في أعقاب زيارة أجراها وفد يمثل هيئة تنظيم الطيران الأردنية إلى ليبيا، بهدف الاطلاع على إمكانية عودة الرحلات الجوية المباشرة بين عمان والعاصمة طرابلس، حيث اطلع الوفد خلال الزيارة على البنية التحتية لمطار مدينة طرابلس، بالإضافة إلى تجهيزاته اللوجستية.
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