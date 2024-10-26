https://sarabic.ae/20241026/الأردن-لم-نسمح-لأي-طائرة-عسكرية-بعبور-أجوائنا-1094187457.html
الأردن: لم نسمح لأي طائرة عسكرية بعبور أجوائنا
الأردن: لم نسمح لأي طائرة عسكرية بعبور أجوائنا
سبوتنيك عربي
نفى الأردن السماح لطائرات عسكرية "من الأطراف المتصارعة في المنطقة"، بالعبور من أجوائه، مدينًا في الوقت ذاته ضرب إسرائيل لإيران، بحسب وسائل إعلام رسمية. 26.10.2024, سبوتنيك عربي
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ونقل التلفزيون الأردني وقناة "المملكة"، عن مصدر في الجيش الأردني تأكيداته "بعدم السماح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة".وكانت إسرائيل قد شنت هجوما فجر اليوم على بعض المواقع فى إيران.وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "استكمل ضربات موجهة ودقيقة على أهداف عسكرية بعدد من المناطق في إيران".وقال الجيش إن طائراته "قصفت منشآت تصنيع صواريخ استخدمت لإنتاج الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل، على مدى العام الماضي".كما أوضح أنه "قصف مصفوفات صواريخ أرض جو، وقدرات طيران إيرانية إضافية كانت تهدف إلى تقييد العملية الجوية الإسرائيلية في إيران".في المقابل أعلن الجيش الإيراني أن اثنين من جنوده قتلوا في هجمات الليلة الماضية.
https://sarabic.ae/20241020/العاهل-الأردني-يدعو-إلى-وقف-جميع-الأعمال-العدائية-الإسرائيلية-المتطرفة-بحق-الفلسطينيين-1093970193.html
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العالم العربي, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن
العالم العربي, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن
الأردن: لم نسمح لأي طائرة عسكرية بعبور أجوائنا
نفى الأردن السماح لطائرات عسكرية "من الأطراف المتصارعة في المنطقة"، بالعبور من أجوائه، مدينًا في الوقت ذاته ضرب إسرائيل لإيران، بحسب وسائل إعلام رسمية.
ونقل التلفزيون الأردني وقناة "المملكة"، عن مصدر في الجيش الأردني
تأكيداته "بعدم السماح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة".
وكانت إسرائيل قد شنت هجوما فجر اليوم على بعض المواقع فى إيران.
وأعلن الجيش الإسرائيلي
أنه "استكمل ضربات موجهة ودقيقة على أهداف عسكرية بعدد من المناطق في إيران".
وقال الجيش إن طائراته "قصفت منشآت تصنيع صواريخ استخدمت لإنتاج الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل، على مدى العام الماضي".
كما أوضح أنه "قصف مصفوفات صواريخ أرض جو، وقدرات طيران إيرانية إضافية كانت تهدف إلى تقييد العملية الجوية الإسرائيلية في إيران".
في المقابل أعلن الجيش الإيراني أن اثنين من جنوده قتلوا في هجمات الليلة الماضية.