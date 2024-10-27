https://sarabic.ae/20241027/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ-56-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1094197891.html
القوات الأوكرانية تطلق 56 مقذوفا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الأوكرانية تطلق 56 مقذوفا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية... 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T01:21+0000
2024-10-27T01:21+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، : "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 17 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 56 مقذوفا بأعيرة مختلفة.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة عشرة مدنيين من بينهم خمسة أطفال.يذكر أنه في اليوم السابق ، تم الإعلان عن 16 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241026/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ألكسندروبول-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094181570.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تطلق 56 مقذوفا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 17 مرة خلال اليوم الماضي.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، : "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 17 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية
أطلقت ما مجموعه 56 مقذوفا بأعيرة مختلفة.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة عشرة مدنيين من بينهم خمسة أطفال.
يذكر أنه في اليوم السابق ، تم الإعلان عن 16 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة
الأوكرانية.