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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241027/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ-56-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1094197891.html
القوات الأوكرانية تطلق 56 مقذوفا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الأوكرانية تطلق 56 مقذوفا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية... 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T01:21+0000
2024-10-27T01:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، : "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 17 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 56 مقذوفا بأعيرة مختلفة.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة عشرة مدنيين من بينهم خمسة أطفال.يذكر أنه في اليوم السابق ، تم الإعلان عن 16 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241026/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ألكسندروبول-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094181570.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تطلق 56 مقذوفا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية

01:21 GMT 27.10.2024
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© Sputnik . Sergey Averin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 17 مرة خلال اليوم الماضي.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، : "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 17 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندروبول في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:29 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 56 مقذوفا بأعيرة مختلفة.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة عشرة مدنيين من بينهم خمسة أطفال.
يذكر أنه في اليوم السابق ، تم الإعلان عن 16 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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