https://sarabic.ae/20241026/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ألكسندروبول-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094181570.html

الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندروبول في جمهورية دونيتسك الشعبية

الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندروبول في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة ألكسندروبول في جمهورية دونيتسك الشعبية. 26.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-26T09:29+0000

2024-10-26T09:29+0000

2024-10-26T09:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات الناجحة، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة ألكسندروبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 740عسكريًا، و4 مركبات مدرعة، وعددا من المدافع، وتم تدمير مستودع للذخيرة".وتابع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 6 هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 545 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين وعددا من المدافع".وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 149منطقة".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وقنبلتين موجهتين من طراز"هامر"، و25 طائرة مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241026/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-17-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعات-عدة-خلال-الليل-1094177355.html

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