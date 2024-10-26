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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241026/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-17-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعات-عدة-خلال-الليل-1094177355.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 17 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T05:18+0000
2024-10-26T05:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف."إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسكسلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
https://sarabic.ae/20241025/قوات-كييف-تفقد-أكثر-من-300-عسكري-على-محور-كورسك-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1094155706.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل

05:18 GMT 26.10.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 17 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضافت الدفاع: "تم تدمير واعتراض 17 طائرة أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة، إذ تم إسقاط 8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و2 فوق أراضي مقاطعة أوريول".

وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات كييف تفقد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية
أمس, 11:27 GMT

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
"إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
سلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:03 GMT
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