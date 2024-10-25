https://sarabic.ae/20241025/قوات-كييف-تفقد-أكثر-من-300-عسكري-على-محور-كورسك-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1094155706.html
قوات كييف تفقد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية
قوات كييف تفقد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 300 عسكري و10 مركبات... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T11:27+0000
2024-10-25T11:27+0000
2024-10-25T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خسائر القوات الأوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت أكثر من 300 عسكري، و10 مركبات قتالية مصفحة، من بينها دبابة، وناقلة جند مصفحة، و8 عربات قتاية مصفحة، و3 مدافع، و5 مدافع هاون، و3 سيارات، ومحطة حرب الكترونية، وأسر 4 عساكر من القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 26550 عسكرياً، و165 دبابة، و177 دبابة، و93 مركبة مشاة قتالية، و105 ناقلات جند مدرعة، و1003 مركبات قتالية مصفحة، و686 سيارة، و229 مدفع ميدان، و38 راجمة صواريخ من بينها 9 راجمات من طراز "هيمارس" و 6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و9 قاذفات لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و5 سيارات للنقل والتذخير، و57 محطة حرب إلكترونية، و11 راداراً مضاد للبطاريات، و3 رادارات دفاع جوي، و22 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو آر-77"، وكذلك 3 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه على مدار أسبوع، نفذت القوات الروسية 42 ضربة مشتركة بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار هجومية، منشآت النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع: "في الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر، نفذت القوات المسلحة الروسية 42 ضربة مشتركة بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار، ونتيجة لذلك تضررت منشآت النفط والغاز والطاقة التي تدعم تشغيل شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، واستهدفت والبنية التحتية للمطارات العسكرية وورش الإنتاج ومواقع التخزين للطائرات دون طيار الهجومية".وأشارت الدفاع إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة بلغت لهذا الأسبوع 15630".وأضاف البيان: "أسقطت طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية طائرة من طراز "ميغ- 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وخلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث قنابل موجهة من طراز "هامر"، و39 صاروخًا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و521 طائرة دون طيار".القوات الروسية تهاجم 14 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسكمقاتلة "سو 34" تستهدف مواقع أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20241025/القوات-الروسية-تنفذ-42-ضربة-مشتركة-استهدفت-مؤسسات-عسكرية-استراتيجية-أوكرانية-1094152710.html
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روسيا
قوات كييف تفقد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 300 عسكري و10 مركبات قتالية مصفحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خسائر القوات الأوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت أكثر من 300 عسكري، و10 مركبات قتالية مصفحة، من بينها دبابة، وناقلة جند مصفحة، و8 عربات قتاية مصفحة، و3 مدافع، و5 مدافع هاون، و3 سيارات، ومحطة حرب الكترونية، وأسر 4 عساكر من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 26550 عسكرياً، و165 دبابة، و177 دبابة، و93 مركبة مشاة قتالية، و105 ناقلات جند مدرعة، و1003 مركبات قتالية مصفحة، و686 سيارة، و229 مدفع ميدان، و38 راجمة صواريخ من بينها 9 راجمات من طراز "هيمارس" و 6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و9 قاذفات لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و5 سيارات للنقل والتذخير، و57 محطة حرب إلكترونية، و11 راداراً مضاد للبطاريات، و3 رادارات دفاع جوي، و22 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو آر-77"، وكذلك 3 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه على مدار أسبوع، نفذت القوات الروسية 42 ضربة مشتركة بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار هجومية، منشآت النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع: "في الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر، نفذت القوات المسلحة الروسية 42 ضربة مشتركة بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار، ونتيجة لذلك تضررت منشآت النفط والغاز والطاقة التي تدعم تشغيل شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، واستهدفت والبنية التحتية للمطارات العسكرية وورش الإنتاج ومواقع التخزين للطائرات دون طيار الهجومية".
وأشارت إلى أنه "تم ضرب مستودعات الذخيرة ومستودعات الوقود وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".
وأشارت الدفاع إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة بلغت لهذا الأسبوع 15630".
وبحسب بيان الدفاع، فإن القوات الروسية حررت 4 بلدات، نوفوسادوفوي وزوريانوي وسيريبريانكا ونيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف البيان: "أسقطت طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية طائرة من طراز "ميغ- 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وخلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث قنابل موجهة من طراز "هامر"، و39 صاروخًا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و521 طائرة دون طيار".