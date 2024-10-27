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إصابة 40 إسرائيليا بينهم حالات خطرة بحادثة دهس في تل أبيب ومقتل المنفذ... صور وفيديو
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خامنئي يدشن حسابا على "إكس" بالعبرية بعد الهجمات الإسرائيلية.. وهذه أولى تغريداته
خامنئي يدشن حسابا على "إكس" بالعبرية بعد الهجمات الإسرائيلية.. وهذه أولى تغريداته
سبوتنيك عربي
دشن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، حسابا على منصة التغريدات "إكس"، باللغة العبرية، بعد قيام إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية في طهران. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T08:24+0000
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وافتتح خامنئي حسابه الجديد، أمس السبت، بجملة "بسم الله الرحمن الرحيم"، وفقا لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية.وفي أول تعليقات علنية له منذ الغارات الجوية الإسرائيلية على أهداف عسكرية إيرانية، في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن مسؤولي طهران يجب أن يحددوا أفضل السبل للرد. وأضاف خامنئي أن إسرائيل "ارتكبت خطأ في الحسابات"، ويجب "عدم تضخيم شر الكيان الصهيوني في عدوانه على إيران أو التقليل منه"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا". وتابع أن إسرائيل "يجب أن تفهم قوة وإرادة ومبادرة الأمة الإيرانية".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
https://sarabic.ae/20241026/غروسي-يصدر-توضيحا-بشأن-مصير-منشآت-إيران-النووية-بعد-الضربات-الإسرائيلية-1094194807.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

خامنئي يدشن حسابا على "إكس" بالعبرية بعد الهجمات الإسرائيلية.. وهذه أولى تغريداته

08:24 GMT 27.10.2024
© AP Photo المرشد الإيراني، علي خامنئي
 المرشد الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
المرشد الإيراني، علي خامنئي
© AP Photo
تابعنا عبر
دشن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، حسابا على منصة التغريدات "إكس"، باللغة العبرية، بعد قيام إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية في طهران.
وافتتح خامنئي حسابه الجديد، أمس السبت، بجملة "بسم الله الرحمن الرحيم"، وفقا لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية.
وفي أول تعليقات علنية له منذ الغارات الجوية الإسرائيلية على أهداف عسكرية إيرانية، في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن مسؤولي طهران يجب أن يحددوا أفضل السبل للرد.
وأضاف خامنئي أن إسرائيل "ارتكبت خطأ في الحسابات"، ويجب "عدم تضخيم شر الكيان الصهيوني في عدوانه على إيران أو التقليل منه"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وتابع أن إسرائيل "يجب أن تفهم قوة وإرادة ومبادرة الأمة الإيرانية".
الوكالة الدولية للطاقة الذرية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
غروسي يصدر توضيحا بشأن مصير منشآت إيران النووية بعد الضربات الإسرائيلية
أمس, 19:33 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".
ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
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