https://sarabic.ae/20241027/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-اجتماعا-طارئا-الاثنين-المقبل-بشأن-الضربات-الإسرائيلية-على-إيران--1094217440.html
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا الاثنين المقبل بشأن الضربات الإسرائيلية على إيران
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا الاثنين المقبل بشأن الضربات الإسرائيلية على إيران
سبوتنيك عربي
ذكرت البعثة السويسرية لدى المنظمة، التي ترأست مجلس الأمن في سبتمبر/أيلول، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الاثنين عند الساعة 22:00 بتوقيت موسكو (19:00... 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T17:08+0000
2024-10-27T17:08+0000
2024-10-27T17:08+0000
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وأشارت البعثة إلى أن إيران طلبت عقد الاجتماع، وأن الجزائر والصين وروسيا أيدت عقده.وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
https://sarabic.ae/20241027/الكابينيت-الإسرائيلي-يجتمع-لمناقشة-رد-إيران-المحتمل-على-الهجمات-الإسرائيلية-1094215704.html
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منظمة الأمم المتحدة, العالم, إسرائيل, إيران
منظمة الأمم المتحدة, العالم, إسرائيل, إيران
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا الاثنين المقبل بشأن الضربات الإسرائيلية على إيران
ذكرت البعثة السويسرية لدى المنظمة، التي ترأست مجلس الأمن في سبتمبر/أيلول، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الاثنين عند الساعة 22:00 بتوقيت موسكو (19:00 بتوقيت غرينتش) فيما يتعلق بالضربة الإسرائيلية على إيران.
وأشارت البعثة إلى أن إيران طلبت عقد الاجتماع، وأن الجزائر والصين وروسيا أيدت عقده.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر يوم أمس السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".
ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي
على بلاده.