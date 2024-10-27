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شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
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أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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183 د
عالم سبوتنيك
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مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
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29 د
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نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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https://sarabic.ae/20241027/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-إسرائيل-تمنع-محمود-عباس-من-زيارة-قطاع-غزة-1094201143.html
مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تمنع محمود عباس من زيارة قطاع غزة
مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تمنع محمود عباس من زيارة قطاع غزة
سبوتنيك عربي
قال محمود الهباش، مساعد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الأخير عازم على زيارة قطاع غزة، لكن إسرائيل تمنعه بسبب الأعمال العدائية المستمرة هناك. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T06:39+0000
2024-10-27T06:39+0000
أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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قازان - سبوتنيك. وقال الهباش في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش قمة "بريكس" التي عقدت في قازان بروسيا: "لا يزال الرئيس الفلسطيني عازما على اتخاذ هذه الخطوة، على الرغم من المخاطر المرتبطة بها، لكن إسرائيل تمنع هذه الخطوة، التي تشن حربًا وحشية على كل شبر من قطاع غزة".وفي وقت سابق، قال مساعد عباس للعلاقات الدولية، رياض المالكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن إسرائيل رفضت السماح لعباس بزيارة قطاع غزة، حيث كانت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد حركة "حماس" الفلسطينية جارية منذ أكثر من عام، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين.وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قرر في شهر أغسطس/ آب الماضي، التوجه مع كامل القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.وقال عباس، في كلمة له أمام البرلمان التركي، إن "149 دولة اعترفت بفلسطين بينما 50 دولة فقط تعترف بإسرائيل"، داعيا مجلس الأمن لتأمين الوصول إلى غزة.وأكد أن وجهته المقبلة ستكون هي "القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية"، مشيرا إلى أن "غزة لن تكون إلا جزءا من دولة فلسطين".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 385 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى نحو 43 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.وفي أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر.
https://sarabic.ae/20241017/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يعلق-لـ-سبوتنيك-على-اغتيال-إسرائيل-يحيى-السنوار-وتداعيات-هذه-العملية-1093889956.html
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أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تمنع محمود عباس من زيارة قطاع غزة

06:39 GMT 27.10.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
© Sputnik . POOL
/
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قال محمود الهباش، مساعد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الأخير عازم على زيارة قطاع غزة، لكن إسرائيل تمنعه بسبب الأعمال العدائية المستمرة هناك.
قازان - سبوتنيك. وقال الهباش في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش قمة "بريكس" التي عقدت في قازان بروسيا: "لا يزال الرئيس الفلسطيني عازما على اتخاذ هذه الخطوة، على الرغم من المخاطر المرتبطة بها، لكن إسرائيل تمنع هذه الخطوة، التي تشن حربًا وحشية على كل شبر من قطاع غزة".
وفي وقت سابق، قال مساعد عباس للعلاقات الدولية، رياض المالكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن إسرائيل رفضت السماح لعباس بزيارة قطاع غزة، حيث كانت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد حركة "حماس" الفلسطينية جارية منذ أكثر من عام، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينة، يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ "سبوتنيك" على اغتيال إسرائيل يحيى السنوار وتداعيات هذه العملية
17 أكتوبر, 19:23 GMT
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قرر في شهر أغسطس/ آب الماضي، التوجه مع كامل القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وقال عباس، في كلمة له أمام البرلمان التركي، إن "149 دولة اعترفت بفلسطين بينما 50 دولة فقط تعترف بإسرائيل"، داعيا مجلس الأمن لتأمين الوصول إلى غزة.
وأكد أن وجهته المقبلة ستكون هي "القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية"، مشيرا إلى أن "غزة لن تكون إلا جزءا من دولة فلسطين".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 385 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى نحو 43 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.
وفي أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر.
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