https://sarabic.ae/20241027/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-إسرائيل-تمنع-محمود-عباس-من-زيارة-قطاع-غزة-1094201143.html

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تمنع محمود عباس من زيارة قطاع غزة

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تمنع محمود عباس من زيارة قطاع غزة

سبوتنيك عربي

قال محمود الهباش، مساعد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الأخير عازم على زيارة قطاع غزة، لكن إسرائيل تمنعه بسبب الأعمال العدائية المستمرة هناك. 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T06:39+0000

2024-10-27T06:39+0000

2024-10-27T06:39+0000

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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قازان - سبوتنيك. وقال الهباش في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش قمة "بريكس" التي عقدت في قازان بروسيا: "لا يزال الرئيس الفلسطيني عازما على اتخاذ هذه الخطوة، على الرغم من المخاطر المرتبطة بها، لكن إسرائيل تمنع هذه الخطوة، التي تشن حربًا وحشية على كل شبر من قطاع غزة".وفي وقت سابق، قال مساعد عباس للعلاقات الدولية، رياض المالكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن إسرائيل رفضت السماح لعباس بزيارة قطاع غزة، حيث كانت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد حركة "حماس" الفلسطينية جارية منذ أكثر من عام، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين.وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قرر في شهر أغسطس/ آب الماضي، التوجه مع كامل القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.وقال عباس، في كلمة له أمام البرلمان التركي، إن "149 دولة اعترفت بفلسطين بينما 50 دولة فقط تعترف بإسرائيل"، داعيا مجلس الأمن لتأمين الوصول إلى غزة.وأكد أن وجهته المقبلة ستكون هي "القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية"، مشيرا إلى أن "غزة لن تكون إلا جزءا من دولة فلسطين".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 385 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى نحو 43 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.وفي أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر.

https://sarabic.ae/20241017/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يعلق-لـ-سبوتنيك-على-اغتيال-إسرائيل-يحيى-السنوار-وتداعيات-هذه-العملية-1093889956.html

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