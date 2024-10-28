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https://sarabic.ae/20241028/إسرائيل-تعلن-عن-صفقة-تاريخية-لتطوير-سلاح-الشعاع-الحديدي-1094242688.html
إسرائيل تعلن عن صفقة "تاريخية" لتطوير سلاح "الشعاع الحديدي"
إسرائيل تعلن عن صفقة "تاريخية" لتطوير سلاح "الشعاع الحديدي"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن توقيعها اتفاقية لتوسيع نطاق استحواذها بشكل كبير على أنظمة اعتراض الليزر "الشعاع الحديدي". 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T12:37+0000
2024-10-28T12:37+0000
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وأشارت إلى أنه تم توقيع الاتفاقية مع شركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة، وشركة "إلبيت" لأنظمة الدفاع، وتقدر قيمتها بنحو 534 مليون دولار، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وشركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة، وشركة "إلبيت" لأنظمة الدفاع، هي شركات تكنولوجيا دفاع إسرائيلية.ووصفت شركة "رافائيل" على موقعها الإلكتروني "الشعاع الحديدي" بأنه "نظام سلاح ليزر عالي الطاقة من فئة 100 كيلو وات"، ومن المتوقع أن يكون أول نظام من هذا القبيل في فئته.ووفقا للشركة، فإن السلاح فعال في استهداف التهديدات على مسافات تتراوح من مئات الأمتار إلى عدة كيلومترات.ووصفت شركة "رافائيل" الصفقة بأنها "تاريخية"، مضيفة أنها "تمثل توسعا كبيرا في نشر نظام الليزر "الشعاع الحديدي"، ونقترب من الانتهاء من تطويره".ولفتت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إلى أن الاتفاقية تم توقيعها في اليوم التالي لتوقيع المدير العام لوزارة الدفاع، إيال زامير، على أمر لتوسيع إنتاج نظام الليزر.وقال زامير: "منذ اندلاع الحرب، وقّعت وزارة الدفاع الإسرائيلية مئات الطلبات بقيمة عشرات المليارات من الشواكل، لتعزيز استقلال الإنتاج "الأزرق والأبيض" (الإنتاج المحلي)، وبناء قدرات جيش الدفاع الإسرائيلي".وأضاف أن "هدفنا الأساسي هو تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وتعزيز الصناعة الإسرائيلية".وأوضحت شركة "رافائيل" الإسرائيلية في بيانها، اليوم الاثنين، أن سلاح "الشعاع الحديدي" هو حل دفاعي ليزري عالي الطاقة، قائم على الأرض، ومصمم لمواجهة التهديدات الجوية المتنوعة، بما في ذلك الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات دون طيار والصواريخ المجنحة.
https://sarabic.ae/20241026/الدفاع-الجوي-الإيراني-يكشف-نتائج-الهجوم-الإسرائيلي-1094176280.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إسرائيل تعلن عن صفقة "تاريخية" لتطوير سلاح "الشعاع الحديدي"

12:37 GMT 28.10.2024
© AP Photo / US Navy, John F. Williamsسلاح ليزر
سلاح ليزر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / US Navy, John F. Williams
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن توقيعها اتفاقية لتوسيع نطاق استحواذها بشكل كبير على أنظمة اعتراض الليزر "الشعاع الحديدي".
وأشارت إلى أنه تم توقيع الاتفاقية مع شركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة، وشركة "إلبيت" لأنظمة الدفاع، وتقدر قيمتها بنحو 534 مليون دولار، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وشركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة، وشركة "إلبيت" لأنظمة الدفاع، هي شركات تكنولوجيا دفاع إسرائيلية.
ووصفت شركة "رافائيل" على موقعها الإلكتروني "الشعاع الحديدي" بأنه "نظام سلاح ليزر عالي الطاقة من فئة 100 كيلو وات"، ومن المتوقع أن يكون أول نظام من هذا القبيل في فئته.
ووفقا للشركة، فإن السلاح فعال في استهداف التهديدات على مسافات تتراوح من مئات الأمتار إلى عدة كيلومترات.
ووصفت شركة "رافائيل" الصفقة بأنها "تاريخية"، مضيفة أنها "تمثل توسعا كبيرا في نشر نظام الليزر "الشعاع الحديدي"، ونقترب من الانتهاء من تطويره".
ولفتت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إلى أن الاتفاقية تم توقيعها في اليوم التالي لتوقيع المدير العام لوزارة الدفاع، إيال زامير، على أمر لتوسيع إنتاج نظام الليزر.
وقال زامير: "منذ اندلاع الحرب، وقّعت وزارة الدفاع الإسرائيلية مئات الطلبات بقيمة عشرات المليارات من الشواكل، لتعزيز استقلال الإنتاج "الأزرق والأبيض" (الإنتاج المحلي)، وبناء قدرات جيش الدفاع الإسرائيلي".
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وأضاف أن "هدفنا الأساسي هو تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وتعزيز الصناعة الإسرائيلية".
وأوضحت شركة "رافائيل" الإسرائيلية في بيانها، اليوم الاثنين، أن سلاح "الشعاع الحديدي" هو حل دفاعي ليزري عالي الطاقة، قائم على الأرض، ومصمم لمواجهة التهديدات الجوية المتنوعة، بما في ذلك الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات دون طيار والصواريخ المجنحة.
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