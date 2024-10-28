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إمام جامع ميشيغان يتصدر المشهد بعد خطاب مؤيد لترامب... فيديو
إمام جامع ميشيغان يتصدر المشهد بعد خطاب مؤيد لترامب... فيديو
سبوتنيك عربي
تصدر بلال الزهيري إمام الجامع الكبير في ولاية ميشيغان الأمريكية، الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلن دعمه ودعم المسلمين في الولاية للمرشح... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T10:33+0000
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وقال الزهيري إن "المسلمين يدعمون ترامب لأنه يعد بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا، وبسبب التزامه بدعم القيم الأسرية، إضافة إلى أنهم يتفقون معه بأهمية حماية الحدود الأمريكية من الهجرة غير الشرعية".وأضاف الزهيري أن "الله نجى ترامب مرتين لكي ينقذ ترامب حياة الآخرين".وعن سبب دعمه لترامب، قال الزهيري على صفحته عبر "إكس" بأنه تقدم بمجموعة من المطالب لترامب بالنيابة عن وفد من الأئمة ورؤساء المراكز الإسلامية في أمريكا ووافق عليها الرئيس السابق.وقال في تلك المطالب: "نطلب منكم إنهاء الحروب وخاصة الحرب في غزة والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال، نرغب في أن يسجل اسمكم في التاريخ كالرئيس الذي لم يبدأ حروباً بل أوقفها مما يوجد إرثاً من السلام تتذكره الأجيال القادمة السيد الرئيس أؤمن شخصياً بأن الله أنقذ حياتكم مرتين لهدف وهو إنقاذ أرواح الآخرين".وأضاف: "نحن نؤيد بقوة دعم القيم الأسرية وحماية رفاهية أطفالنا نعتقد أنه من الضروري حماية الأطفال من التأثيرات الموجودة في المناهج الدراسية التي قد تؤثر على براءتهم وتعيق تطورهم الطبيعي ونشجع على سياسات تضمن أن المحتوى التعليمي يحترم القيم الأساسية التي تشاركها الأسر في جميع أنحاء وطننا مع الحرص على مصلحة أطفالنا".وأكمل الزهيري: "كجزء من نسيج المجتمع الأمريكي نطلب تمثيلاً للمسلمين ضمن إدارتكم، فمع وجود ما يقرب من 10 ملايين مسلم في البلاد يسعى مجتمعنا إلى المشاركة في أدوار اتخاذ القرار التي تؤثر على جميع الأمريكيين مما يعكس تنوع وقيم أمتنا".يذكر أن ميشيغان إحدى الولايات المتأرجحة في الانتخابات الأمريكية وتقيم فيها أعداد كبيرة من العرب والمسلمين.
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, نادي الفيديو
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, نادي الفيديو

إمام جامع ميشيغان يتصدر المشهد بعد خطاب مؤيد لترامب... فيديو

10:33 GMT 28.10.2024
© AP Photo / Evan Vucciترامب
ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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تصدر بلال الزهيري إمام الجامع الكبير في ولاية ميشيغان الأمريكية، الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلن دعمه ودعم المسلمين في الولاية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.
وقال الزهيري إن "المسلمين يدعمون ترامب لأنه يعد بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا، وبسبب التزامه بدعم القيم الأسرية، إضافة إلى أنهم يتفقون معه بأهمية حماية الحدود الأمريكية من الهجرة غير الشرعية".
وأضاف الزهيري أن "الله نجى ترامب مرتين لكي ينقذ ترامب حياة الآخرين".
وعن سبب دعمه لترامب، قال الزهيري على صفحته عبر "إكس" بأنه تقدم بمجموعة من المطالب لترامب بالنيابة عن وفد من الأئمة ورؤساء المراكز الإسلامية في أمريكا ووافق عليها الرئيس السابق.
وقال في تلك المطالب: "نطلب منكم إنهاء الحروب وخاصة الحرب في غزة والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال، نرغب في أن يسجل اسمكم في التاريخ كالرئيس الذي لم يبدأ حروباً بل أوقفها مما يوجد إرثاً من السلام تتذكره الأجيال القادمة السيد الرئيس أؤمن شخصياً بأن الله أنقذ حياتكم مرتين لهدف وهو إنقاذ أرواح الآخرين".
وأضاف: "نحن نؤيد بقوة دعم القيم الأسرية وحماية رفاهية أطفالنا نعتقد أنه من الضروري حماية الأطفال من التأثيرات الموجودة في المناهج الدراسية التي قد تؤثر على براءتهم وتعيق تطورهم الطبيعي ونشجع على سياسات تضمن أن المحتوى التعليمي يحترم القيم الأساسية التي تشاركها الأسر في جميع أنحاء وطننا مع الحرص على مصلحة أطفالنا".
وأكمل الزهيري: "كجزء من نسيج المجتمع الأمريكي نطلب تمثيلاً للمسلمين ضمن إدارتكم، فمع وجود ما يقرب من 10 ملايين مسلم في البلاد يسعى مجتمعنا إلى المشاركة في أدوار اتخاذ القرار التي تؤثر على جميع الأمريكيين مما يعكس تنوع وقيم أمتنا".
يذكر أن ميشيغان إحدى الولايات المتأرجحة في الانتخابات الأمريكية وتقيم فيها أعداد كبيرة من العرب والمسلمين.
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