https://sarabic.ae/20241027/وزير-مصري-سابق-لا-يمكن-توقع-خطوات-ترامب-بشأن-أوكرانيا-إلا-إذا-تولى-السلطة--1094215152.html
وزير مصري أسبق: لا يمكن توقع خطوات ترامب بشأن أوكرانيا إلا إذا تولى السلطة
وزير مصري أسبق: لا يمكن توقع خطوات ترامب بشأن أوكرانيا إلا إذا تولى السلطة
سبوتنيك عربي
علق وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، على التصريحات التي أطلقها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بأنه قادر على حل الصراع الأوكراني الروسي في حال فوزه... 27.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال الدبلوماسي المصري السابق في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن ترامب أكد مرارا ذلك ولكن الكلام في دائرة الحملات الانتخابية يختلف تماما عن الواقع إذا تولى الرئاسة الفترة المقبلة.وأضاف العرابي: "لننتظر ونرى، لأن ترامب رئيس لا تستطيع توقع خطواته بحكمة أو إتقان".وبسؤاله عن إمكانية رؤية مشروع عربي لإحلال السلام في أوكرانيا، أكد وزير الخارجية المصري السابق أن هناك محاولات عربية تمت قبل ذلك، ولكنه يعتقد أن الأمور ليست بالسهولة التي من الممكن توقعها بأن يتم إنهاء الصراع بهذا الشكل.وشدد وزير الخارجية المصري الأسبق، على أنه "ليس هناك نصرا مطلقا ولا هزيمة كاملة، ولهذا يجب على الدولتين وضع هذا في الاعتبار".على صعيد آخر، قال العرابي، اليوم الأحد، إن "وقف إطلاق النار في غزة يحتاج لموقف دولي، وليس فقط الدول العربية أو الدور المصري الرائد حتى الآن".وأكد العرابي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "موقف أمريكا الفجّ في دعم آلة القتل الإسرائيلية يحتاج لتكاتف دولي، وأن هناك أصوات دولية تدعم فلسطين، وسيكون هناك اجتماعات قادمة في المملكة العربية السعودية للائتلاف الدولي لدعم فلسطين".وأكد الدبلوماسي المصري أن "روسيا لما لها من مواقف سابقة معروفة في دعم الحقوق والقضايا العربية، وبصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، وأيضا تواجدها في المنطقة، لذلك يُنتظر منها أن يكون لها دور أكبر لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة لدولتين عربيتين فلسطين ولبنان".وفيما يخص الضربة الإسرائيلية على إيران، قال وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، إن "هناك سقفا للتصعيد، والدولتان يعلمان تماما أنه لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف".
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حصري, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
حصري, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
وزير مصري أسبق: لا يمكن توقع خطوات ترامب بشأن أوكرانيا إلا إذا تولى السلطة
14:24 GMT 27.10.2024 (تم التحديث: 14:29 GMT 27.10.2024)
حصري
علق وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، على التصريحات التي أطلقها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بأنه قادر على حل الصراع الأوكراني الروسي في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية.
وقال الدبلوماسي المصري السابق في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن ترامب أكد مرارا ذلك ولكن الكلام في دائرة الحملات الانتخابية يختلف تماما عن الواقع إذا تولى الرئاسة الفترة المقبلة.
وأضاف العرابي: "لننتظر ونرى، لأن ترامب رئيس لا تستطيع توقع خطواته بحكمة أو إتقان".
وبسؤاله عن إمكانية رؤية مشروع عربي لإحلال السلام في أوكرانيا، أكد وزير الخارجية المصري السابق
أن هناك محاولات عربية تمت قبل ذلك، ولكنه يعتقد أن الأمور ليست بالسهولة التي من الممكن توقعها بأن يتم إنهاء الصراع بهذا الشكل.
وشدد وزير الخارجية المصري الأسبق، على أنه "ليس هناك نصرا مطلقا ولا هزيمة كاملة، ولهذا يجب على الدولتين وضع هذا في الاعتبار".
على صعيد آخر، قال العرابي، اليوم الأحد، إن "وقف إطلاق النار في غزة يحتاج لموقف دولي، وليس فقط الدول العربية أو الدور المصري الرائد حتى الآن".
وأكد العرابي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "موقف أمريكا الفجّ في دعم آلة القتل الإسرائيلية يحتاج لتكاتف دولي، وأن هناك أصوات دولية تدعم فلسطين، وسيكون هناك اجتماعات قادمة في المملكة العربية السعودية للائتلاف الدولي لدعم فلسطين".
وأكد الدبلوماسي المصري أن "روسيا لما لها من مواقف سابقة معروفة في دعم الحقوق والقضايا العربية، وبصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، وأيضا تواجدها في المنطقة، لذلك يُنتظر منها أن يكون لها دور أكبر لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة لدولتين عربيتين فلسطين ولبنان".
وفيما يخص الضربة الإسرائيلية على إيران
، قال وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، إن "هناك سقفا للتصعيد، والدولتان يعلمان تماما أنه لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف".