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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
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عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
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الإنسان والثقافة
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
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الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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https://sarabic.ae/20241028/اكتشاف-فائدة-لأحد-أنواع-المكسرات-في-الوقاية-من-فقدان-البصر-1094240868.html
اكتشاف فائدة لأحد أنواع المكسرات في الوقاية من فقدان البصر
اكتشاف فائدة لأحد أنواع المكسرات في الوقاية من فقدان البصر
سبوتنيك عربي
تشرح دراسة حديثة كيف يمكن أن يساعد تناول وجبة من أحد أنواع المكسرات الشهيرة، في تحسين الرؤية وحمايتها من مشاكل النظر المرتبطة بتقدم العمر. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T11:46+0000
2024-10-28T11:46+0000
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ولاحظت الدراسة، التي قادتها الدكتورة تامي سكوت من جامعة تافتس، أن البالغين الذين تناولوا نظاما غذائيا يحتوي على أونصتين من الفستق يوميا، ولمدة 12 أسبوعا، أظهروا تحسنا أفضل في صحة أعينهم، مقارنة بالبالغين الذين تناولوا نظاما غذائيا عاديا.وركزت الدراسة التي نُشرت في مجلة "Nutrition" للتغذية، على تحليل أصباغ وقائية خاصة في شبكية العين، والمعروفة أيضا باسم أصباغ البقعة الصفراء، والتي تعمل كنظارات شمسية داخلية، تساعد في تصفية الضوء الأزرق الضار، كما أنها تساعد في حماية شبكية العين من الضمور البقعي، المرتبط بالعمر.وأجريت الدراسة على 36 بالغا سليما، تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عاما، مع نظام غذائي يتكون من كميات قليلة من الأطعمة الغنية باللوتين.وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، وطُلب من المجموعة الأولى إضافة أونصتين من الفستق غير المملح إلى نظامهم الغذائي، بينما استمرت المجموعة الأخرى في اتباع نظامها الغذائي الطبيعي.وبعد مرور 6 أسابيع، لوحظ أن المجموعة التي تناولت الفستق بانتظام، أظهرت تحسنا كبيرا في صحة أعينهم، مع زيادة مستويات الصبغة البقعية، في حين لم تظهر مجموعة التحكم الأخرى أي تغييرات.ويعد الفستق مصدر مهم للوتين، وهو مركب مفيد يساعد في تكوين الصبغات البقعية في شبكية العين، وعادة تعد الخضروات الورقية الخضراء هي المصدر الغذائي المفضل للوتين، إذ يقدم الفستق ميزة واضحة عن غيره، كما يحتوي الفستق على محتوى دهني طبيعي، يساعد الجسم على امتصاص اللوتين بشكل أكثر فعالية.وصرحت عالمة الأعصاب السريرية والباحثة والمؤلفة الرئيسية للدراسة، الطبيبة تامي سكوت، في بيان صحفي، أنه مع تقدم الناس في العمر، ومواجهتهم لمشاكل ضعف البصر، ومن المهم تناول الفستق يوميا لتحسين صحة العيون والرؤية.
https://sarabic.ae/20240802/ضعف-البصر-ينذرك-بمشكلة-خطيرة-قد-تصيبك-بعد-12-عاما-1091357391.html
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علوم, الصحة, منوعات
علوم, الصحة, منوعات

اكتشاف فائدة لأحد أنواع المكسرات في الوقاية من فقدان البصر

11:46 GMT 28.10.2024
© Photo / Unsplash/ Mgg Vitchakornمكسرات
مكسرات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© Photo / Unsplash/ Mgg Vitchakorn
تابعنا عبر
تشرح دراسة حديثة كيف يمكن أن يساعد تناول وجبة من أحد أنواع المكسرات الشهيرة، في تحسين الرؤية وحمايتها من مشاكل النظر المرتبطة بتقدم العمر.
ولاحظت الدراسة، التي قادتها الدكتورة تامي سكوت من جامعة تافتس، أن البالغين الذين تناولوا نظاما غذائيا يحتوي على أونصتين من الفستق يوميا، ولمدة 12 أسبوعا، أظهروا تحسنا أفضل في صحة أعينهم، مقارنة بالبالغين الذين تناولوا نظاما غذائيا عاديا.
وركزت الدراسة التي نُشرت في مجلة "Nutrition" للتغذية، على تحليل أصباغ وقائية خاصة في شبكية العين، والمعروفة أيضا باسم أصباغ البقعة الصفراء، والتي تعمل كنظارات شمسية داخلية، تساعد في تصفية الضوء الأزرق الضار، كما أنها تساعد في حماية شبكية العين من الضمور البقعي، المرتبط بالعمر.
وأجريت الدراسة على 36 بالغا سليما، تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عاما، مع نظام غذائي يتكون من كميات قليلة من الأطعمة الغنية باللوتين.
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وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، وطُلب من المجموعة الأولى إضافة أونصتين من الفستق غير المملح إلى نظامهم الغذائي، بينما استمرت المجموعة الأخرى في اتباع نظامها الغذائي الطبيعي.
وبعد مرور 6 أسابيع، لوحظ أن المجموعة التي تناولت الفستق بانتظام، أظهرت تحسنا كبيرا في صحة أعينهم، مع زيادة مستويات الصبغة البقعية، في حين لم تظهر مجموعة التحكم الأخرى أي تغييرات.
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ويعد الفستق مصدر مهم للوتين، وهو مركب مفيد يساعد في تكوين الصبغات البقعية في شبكية العين، وعادة تعد الخضروات الورقية الخضراء هي المصدر الغذائي المفضل للوتين، إذ يقدم الفستق ميزة واضحة عن غيره، كما يحتوي الفستق على محتوى دهني طبيعي، يساعد الجسم على امتصاص اللوتين بشكل أكثر فعالية.
وصرحت عالمة الأعصاب السريرية والباحثة والمؤلفة الرئيسية للدراسة، الطبيبة تامي سكوت، في بيان صحفي، أنه مع تقدم الناس في العمر، ومواجهتهم لمشاكل ضعف البصر، ومن المهم تناول الفستق يوميا لتحسين صحة العيون والرؤية.
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