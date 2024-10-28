https://sarabic.ae/20241028/البرلمان-الجورجي-يعلن-أن-المعارضة-تمهد-الطريق-لانقلاب-كيف-كانت-الانتخابات-نقطة-تحول-في-البلاد-1094233745.html
البرلمان الجورجي يعلن أن المعارضة تمهد الطريق لانقلاب.. كيف كانت الانتخابات "نقطة تحول" في البلاد
البرلمان الجورجي يعلن أن المعارضة تمهد الطريق لانقلاب.. كيف كانت الانتخابات "نقطة تحول" في البلاد
سبوتنيك عربي
صرح رئيس البرلمان الجورجي، شالفا بابواشفيلي، في مؤتمر صحفي، أن الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، وأحزاب المعارضة، وصفوا نتائج الانتخابات البرلمانية بأنها... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف بابواشفيلي: "هذا المشهد تم إعداده مسبقا، إعلان عدم شرعية النتائج، والخروج بحكومة تصريف أعمال،... كل هذا هو مشهد انقلاب يتجهون إليه وبالتالي يخالفون النظام الدستوري".وأكد بابواشفيلي، أن جورجيا لن تسمح بذلك.في الوقت نفسه، يتحدث المسؤولون في الغرب عن الانتخابات بحذر ويتجنبون الدعوات لمقاطعة نتائجها.وفي اليوم السابق، وصفت الرئيسة زورابيشفيلي، الانتخابات بأنها مزورة بالكامل، ودعت إلى الاحتجاجات، لقد كانت البادئة بتوحيد أحزاب المعارضة الرئيسية، على الرغم من أنه وفقًا للدستور يجب أن يكون الرئيس غير حزبي.وأجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا في 26 أكتوبر/ تشرين الأول، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، بعد فرز جميع بطاقات الاقتراع، فاز حزب الحلم الجورجي الحاكم، حيث حصل على 53.93% من الأصوات، كما دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت في المجمل على 37.78%.بدوره، أشار المنسق الخاص للبعثة المؤقتة، لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا باسكال أليزار، إلى التنظيم الجيد للانتخابات.
https://sarabic.ae/20241027/جورجيا-3-أحزاب-معارضة-تعلن-عدم-اعترافها-بنتائج-الانتخابات-1094198657.html
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البرلمان الجورجي يعلن أن المعارضة تمهد الطريق لانقلاب.. كيف كانت الانتخابات "نقطة تحول" في البلاد
09:31 GMT 28.10.2024 (تم التحديث: 09:47 GMT 28.10.2024)
صرح رئيس البرلمان الجورجي، شالفا بابواشفيلي، في مؤتمر صحفي، أن الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، وأحزاب المعارضة، وصفوا نتائج الانتخابات البرلمانية بأنها غير شرعية، من أجل تمهيد الطريق لانقلاب في البلاد.
وأضاف بابواشفيلي: "هذا المشهد تم إعداده مسبقا، إعلان عدم شرعية النتائج، والخروج بحكومة تصريف أعمال،... كل هذا هو مشهد انقلاب يتجهون إليه وبالتالي يخالفون النظام الدستوري".
وأكد بابواشفيلي، أن جورجيا لن تسمح بذلك.
وتزامن ذلك، مع تعليقات من وسائل الإعلام الغربية، تناولت الوضع في جورجيا، حيث كتبت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الانتخابات كانت الأهم بالنسبة للبلاد، منذ حصولها على الاستقلال عام 1991، فيما اعتبرت صحيفة "الغارديان"، أن النتائج تعتبر "نقطة فاصلة" وستحدد ما إذا كانت "واحدة من أكثر دول الاتحاد السوفييتي السابقة موالية للغرب" التي ستغير مسارها.
في الوقت نفسه، يتحدث المسؤولون في الغرب عن الانتخابات بحذر ويتجنبون الدعوات لمقاطعة نتائجها.
ولفتت صحيفة "الإيكونوميست"، إلى أن حجم انتصار "الحلم الجورجي" (الحزب الحاكم)، "أخرج الريح من أشرعة المعارضة"، فهو سوف يدمر آمال البلاد في تشكيل تحالف موالي للغرب، بل وسوف يؤدي في واقع الأمر، إلى إبطاء رغبة البلاد في الاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وفي اليوم السابق، وصفت الرئيسة زورابيشفيلي، الانتخابات بأنها مزورة بالكامل، ودعت إلى الاحتجاجات، لقد كانت البادئة بتوحيد أحزاب المعارضة الرئيسية، على الرغم من أنه وفقًا للدستور يجب أن يكون الرئيس غير حزبي.
وأجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا في 26 أكتوبر/ تشرين الأول، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، بعد فرز جميع بطاقات الاقتراع، فاز حزب الحلم الجورجي الحاكم، حيث حصل على 53.93% من الأصوات، كما دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت في المجمل على 37.78%.
وقال ممثلو المعارضة إنهم لن يعترفوا بالنتائج
بدوره، أشار المنسق الخاص للبعثة المؤقتة، لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا باسكال أليزار، إلى التنظيم الجيد للانتخابات
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