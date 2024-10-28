https://sarabic.ae/20241028/البرلمان-الجورجي-يعلن-أن-المعارضة-تمهد-الطريق-لانقلاب-كيف-كانت-الانتخابات-نقطة-تحول-في-البلاد-1094233745.html

البرلمان الجورجي يعلن أن المعارضة تمهد الطريق لانقلاب.. كيف كانت الانتخابات "نقطة تحول" في البلاد

البرلمان الجورجي يعلن أن المعارضة تمهد الطريق لانقلاب.. كيف كانت الانتخابات "نقطة تحول" في البلاد

سبوتنيك عربي

صرح رئيس البرلمان الجورجي، شالفا بابواشفيلي، في مؤتمر صحفي، أن الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، وأحزاب المعارضة، وصفوا نتائج الانتخابات البرلمانية بأنها... 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T09:31+0000

2024-10-28T09:31+0000

2024-10-28T09:47+0000

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وأضاف بابواشفيلي: "هذا المشهد تم إعداده مسبقا، إعلان عدم شرعية النتائج، والخروج بحكومة تصريف أعمال،... كل هذا هو مشهد انقلاب يتجهون إليه وبالتالي يخالفون النظام الدستوري".وأكد بابواشفيلي، أن جورجيا لن تسمح بذلك.في الوقت نفسه، يتحدث المسؤولون في الغرب عن الانتخابات بحذر ويتجنبون الدعوات لمقاطعة نتائجها.وفي اليوم السابق، وصفت الرئيسة زورابيشفيلي، الانتخابات بأنها مزورة بالكامل، ودعت إلى الاحتجاجات، لقد كانت البادئة بتوحيد أحزاب المعارضة الرئيسية، على الرغم من أنه وفقًا للدستور يجب أن يكون الرئيس غير حزبي.وأجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا في 26 أكتوبر/ تشرين الأول، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، بعد فرز جميع بطاقات الاقتراع، فاز حزب الحلم الجورجي الحاكم، حيث حصل على 53.93% من الأصوات، كما دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت في المجمل على 37.78%.بدوره، أشار المنسق الخاص للبعثة المؤقتة، لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا باسكال أليزار، إلى التنظيم الجيد للانتخابات.

https://sarabic.ae/20241027/جورجيا-3-أحزاب-معارضة-تعلن-عدم-اعترافها-بنتائج-الانتخابات-1094198657.html

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