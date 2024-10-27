الرئيسة الجورجية ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز بها حزب "الحلم الجورجي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي على إيران وطهران تؤكد التصدي له، وبلينكن يدعو للتوصل لحل دبلوماسي لإنهاء الصراع في لبنان
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241027/الرئيسة-الجورجية-ترفض-الاعتراف-بنتائج-الانتخابات-البرلمانية-التي-فاز-بها-حزب-الحلم-الجورجي-1094218536.html
الرئيسة الجورجية ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز بها حزب "الحلم الجورجي"
الرئيسة الجورجية ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز بها حزب "الحلم الجورجي"
سبوتنيك عربي
وصفت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس السبت بأنها "مزورة بالكامل"، رافضة الاعتراف بها. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T18:10+0000
2024-10-27T18:10+0000
العالم
الأخبار
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103846/27/1038462745_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_50c0a9cb8b9d57be61052e10914c5c78.jpg
وقالت زورابيشفيلي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "بادئ ذي بدء، شكرًا لكل من صوت لصالح المستقبل الأوروبي للبلاد... لقد كانت [الانتخابات] تزويرًا تامًا، واستيلاءً كاملاً على أصواتكم".ودعت الرئيسة إلى التظاهر، قائلة: "أريد أن أدعوكم غدًا إلى شارع روستافيلي الساعة 19:00 (15:00 بتوقيت غرينتش) حتى نتمكن جميعًا من القول معًا إننا لا نعترف بهذه الانتخابات وندافع عن كل صوت".وأعلنت 3 أحزاب معارضة في جورجيا عدم اعترافها بنتائج الانتخابات التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية والتي تشير إلى فوز الحزب الحاكم "الحلم الجورجي".وحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية، فإن الحزب الحاكم حصل على نسبة 54 في المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية بعد إعادة فرز الأصوات في 95 في المئة من مراكز الاقتراع.كما حصل حسب آخر النتائج المعلن عنها، حزب "التحالف من أجل التغيير" على نحو 11 في المئة من الأصوات، و"الحركة الوطنية الموحدة" على نحو 9.8 في المئة من الأصوات، و"جورجيا القوية" على نحو 8.9 في المئة من الأصوات.أما حزب رئيس الوزراء الأسبق، غيورغي غاخاريا، "من أجل جورجيا" فقد حصل على نحو 7.9 في المئة من الأصوات.
https://sarabic.ae/20241027/جورجيا-3-أحزاب-معارضة-تعلن-عدم-اعترافها-بنتائج-الانتخابات-1094198657.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103846/27/1038462745_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_df0716bd70cd991cd22764f0aef107ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن

الرئيسة الجورجية ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز بها حزب "الحلم الجورجي"

18:10 GMT 27.10.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوررئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي
رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصفت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس السبت بأنها "مزورة بالكامل"، رافضة الاعتراف بها.
وقالت زورابيشفيلي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "بادئ ذي بدء، شكرًا لكل من صوت لصالح المستقبل الأوروبي للبلاد... لقد كانت [الانتخابات] تزويرًا تامًا، واستيلاءً كاملاً على أصواتكم".
وأضافت: "أنا لا أعترف بهذه الانتخابات".
ودعت الرئيسة إلى التظاهر، قائلة: "أريد أن أدعوكم غدًا إلى شارع روستافيلي الساعة 19:00 (15:00 بتوقيت غرينتش) حتى نتمكن جميعًا من القول معًا إننا لا نعترف بهذه الانتخابات وندافع عن كل صوت".
وأعلنت 3 أحزاب معارضة في جورجيا عدم اعترافها بنتائج الانتخابات التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية والتي تشير إلى فوز الحزب الحاكم "الحلم الجورجي".
الانتخابات التشريعية في جورجيا وأحزاب معارضة ترفض نتائجها - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
جورجيا.. 3 أحزاب معارضة تعلن عدم اعترافها بنتائج الانتخابات
03:13 GMT
وحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية، فإن الحزب الحاكم حصل على نسبة 54 في المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية بعد إعادة فرز الأصوات في 95 في المئة من مراكز الاقتراع.
كما حصل حسب آخر النتائج المعلن عنها، حزب "التحالف من أجل التغيير" على نحو 11 في المئة من الأصوات، و"الحركة الوطنية الموحدة" على نحو 9.8 في المئة من الأصوات، و"جورجيا القوية" على نحو 8.9 في المئة من الأصوات.
أما حزب رئيس الوزراء الأسبق، غيورغي غاخاريا، "من أجل جورجيا" فقد حصل على نحو 7.9 في المئة من الأصوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала