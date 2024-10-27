https://sarabic.ae/20241027/الرئيسة-الجورجية-ترفض-الاعتراف-بنتائج-الانتخابات-البرلمانية-التي-فاز-بها-حزب-الحلم-الجورجي-1094218536.html

الرئيسة الجورجية ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز بها حزب "الحلم الجورجي"

الرئيسة الجورجية ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز بها حزب "الحلم الجورجي"

سبوتنيك عربي

وصفت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس السبت بأنها "مزورة بالكامل"، رافضة الاعتراف بها. 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T18:10+0000

2024-10-27T18:10+0000

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وقالت زورابيشفيلي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "بادئ ذي بدء، شكرًا لكل من صوت لصالح المستقبل الأوروبي للبلاد... لقد كانت [الانتخابات] تزويرًا تامًا، واستيلاءً كاملاً على أصواتكم".ودعت الرئيسة إلى التظاهر، قائلة: "أريد أن أدعوكم غدًا إلى شارع روستافيلي الساعة 19:00 (15:00 بتوقيت غرينتش) حتى نتمكن جميعًا من القول معًا إننا لا نعترف بهذه الانتخابات وندافع عن كل صوت".وأعلنت 3 أحزاب معارضة في جورجيا عدم اعترافها بنتائج الانتخابات التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية والتي تشير إلى فوز الحزب الحاكم "الحلم الجورجي".وحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية، فإن الحزب الحاكم حصل على نسبة 54 في المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية بعد إعادة فرز الأصوات في 95 في المئة من مراكز الاقتراع.كما حصل حسب آخر النتائج المعلن عنها، حزب "التحالف من أجل التغيير" على نحو 11 في المئة من الأصوات، و"الحركة الوطنية الموحدة" على نحو 9.8 في المئة من الأصوات، و"جورجيا القوية" على نحو 8.9 في المئة من الأصوات.أما حزب رئيس الوزراء الأسبق، غيورغي غاخاريا، "من أجل جورجيا" فقد حصل على نحو 7.9 في المئة من الأصوات.

https://sarabic.ae/20241027/جورجيا-3-أحزاب-معارضة-تعلن-عدم-اعترافها-بنتائج-الانتخابات-1094198657.html

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