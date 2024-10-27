https://sarabic.ae/20241027/الرئيسة-الجورجية-ترفض-الاعتراف-بنتائج-الانتخابات-البرلمانية-التي-فاز-بها-حزب-الحلم-الجورجي-1094218536.html
الرئيسة الجورجية ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز بها حزب "الحلم الجورجي"
الرئيسة الجورجية ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز بها حزب "الحلم الجورجي"
سبوتنيك عربي
وصفت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس السبت بأنها "مزورة بالكامل"، رافضة الاعتراف بها. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T18:10+0000
2024-10-27T18:10+0000
2024-10-27T18:10+0000
العالم
الأخبار
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103846/27/1038462745_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_50c0a9cb8b9d57be61052e10914c5c78.jpg
وقالت زورابيشفيلي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "بادئ ذي بدء، شكرًا لكل من صوت لصالح المستقبل الأوروبي للبلاد... لقد كانت [الانتخابات] تزويرًا تامًا، واستيلاءً كاملاً على أصواتكم".ودعت الرئيسة إلى التظاهر، قائلة: "أريد أن أدعوكم غدًا إلى شارع روستافيلي الساعة 19:00 (15:00 بتوقيت غرينتش) حتى نتمكن جميعًا من القول معًا إننا لا نعترف بهذه الانتخابات وندافع عن كل صوت".وأعلنت 3 أحزاب معارضة في جورجيا عدم اعترافها بنتائج الانتخابات التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية والتي تشير إلى فوز الحزب الحاكم "الحلم الجورجي".وحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية، فإن الحزب الحاكم حصل على نسبة 54 في المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية بعد إعادة فرز الأصوات في 95 في المئة من مراكز الاقتراع.كما حصل حسب آخر النتائج المعلن عنها، حزب "التحالف من أجل التغيير" على نحو 11 في المئة من الأصوات، و"الحركة الوطنية الموحدة" على نحو 9.8 في المئة من الأصوات، و"جورجيا القوية" على نحو 8.9 في المئة من الأصوات.أما حزب رئيس الوزراء الأسبق، غيورغي غاخاريا، "من أجل جورجيا" فقد حصل على نحو 7.9 في المئة من الأصوات.
https://sarabic.ae/20241027/جورجيا-3-أحزاب-معارضة-تعلن-عدم-اعترافها-بنتائج-الانتخابات-1094198657.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103846/27/1038462745_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_df0716bd70cd991cd22764f0aef107ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
الرئيسة الجورجية ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز بها حزب "الحلم الجورجي"
وصفت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس السبت بأنها "مزورة بالكامل"، رافضة الاعتراف بها.
وقالت زورابيشفيلي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "بادئ ذي بدء، شكرًا لكل من صوت لصالح المستقبل الأوروبي للبلاد... لقد كانت [الانتخابات] تزويرًا تامًا، واستيلاءً كاملاً على أصواتكم".
وأضافت: "أنا لا أعترف بهذه الانتخابات".
ودعت الرئيسة إلى التظاهر، قائلة: "أريد أن أدعوكم غدًا إلى شارع روستافيلي الساعة 19:00 (15:00 بتوقيت غرينتش) حتى نتمكن جميعًا من القول معًا إننا لا نعترف بهذه الانتخابات وندافع عن كل صوت".
وأعلنت 3 أحزاب معارضة
في جورجيا عدم اعترافها بنتائج الانتخابات التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية والتي تشير إلى فوز الحزب الحاكم "الحلم الجورجي".
وحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية، فإن الحزب الحاكم
حصل على نسبة 54 في المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية بعد إعادة فرز الأصوات في 95 في المئة من مراكز الاقتراع.
كما حصل حسب آخر النتائج المعلن عنها، حزب "التحالف من أجل التغيير" على نحو 11 في المئة من الأصوات، و"الحركة الوطنية الموحدة" على نحو 9.8 في المئة من الأصوات، و"جورجيا القوية" على نحو 8.9 في المئة من الأصوات.
أما حزب رئيس الوزراء
الأسبق، غيورغي غاخاريا، "من أجل جورجيا" فقد حصل على نحو 7.9 في المئة من الأصوات.