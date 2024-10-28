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جزيرة فاخرة... السعودية تعلن افتتاح أولى المشاريع في مدينة "نيوم" العملاقة... صور
جزيرة فاخرة... السعودية تعلن افتتاح أولى المشاريع في مدينة "نيوم" العملاقة... صور
سبوتنيك عربي
أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، افتتاح جزيرة سندالة الفاخرة على البحر الأحمر، وهو أول مشروع يرى النور في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T12:22+0000
2024-10-28T12:22+0000
اقتصاد
السياحة
السعودية
العالم العربي
البحر الأحمر
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وقال الرئيس التنفيذي لمشروع "نيوم"، نظمي النصر، في بيان: "تعزز سندالة جهود نيوم الداعمة للسياحة الفاخرة في المملكة".وتمتد جزيرة سندالة على مساحة 840 ألف متر مربع، وستستقبل نحو 2400 زائر يوميا بحلول العام 2028، وفقا للبيان.وتقع سندالة، على بُعد خمسة كيلومترات من ساحل "نيوم" على البحر الأحمر، في الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية.وأكد وزير السياحية السعودي، أحمد الخطيب، في تغريدة على حسابه على منصة "إكس"، أن افتتاح جزيرة سندالة يشكل إضافة كبيرة لقطاع السياحة في السعودية، وخطوة تزيد من تنوع الوجهات السياحية، وتبرز تألق البحر الأحمر وبيئته المميزة.وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أكد أن المملكة تسعى من خلال مشروع "ذا لاين" الضخم في مدينة "نيوم"، إلى "صناعة الحضارة الجديدة للغد وتشجيع الدول الأخرى للقيام بأشياء مماثلة لصالح الكوكب".دولة عربية تفرض ضوابط جديدة لـ"سفر السيدات" إلى السعودية
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اقتصاد, السياحة, السعودية, العالم العربي, البحر الأحمر
اقتصاد, السياحة, السعودية, العالم العربي, البحر الأحمر

جزيرة فاخرة... السعودية تعلن افتتاح أولى المشاريع في مدينة "نيوم" العملاقة... صور

12:22 GMT 28.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammarالرياض
الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، افتتاح جزيرة سندالة الفاخرة على البحر الأحمر، وهو أول مشروع يرى النور في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة.
وقال الرئيس التنفيذي لمشروع "نيوم"، نظمي النصر، في بيان: "تعزز سندالة جهود نيوم الداعمة للسياحة الفاخرة في المملكة".

وأضاف النصر أن "جزيرة سندالة تعد أولى وجهات نيوم استقبالا للزوار، ما يشير إلى تسارع الأعمال وتقدم مشاريع نيوم نحو تحقيق رؤيتها العالمية الطموحة".

وتمتد جزيرة سندالة على مساحة 840 ألف متر مربع، وستستقبل نحو 2400 زائر يوميا بحلول العام 2028، وفقا للبيان.
وتقع سندالة، على بُعد خمسة كيلومترات من ساحل "نيوم" على البحر الأحمر، في الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية.
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وأكد وزير السياحية السعودي، أحمد الخطيب، في تغريدة على حسابه على منصة "إكس"، أن افتتاح جزيرة سندالة يشكل إضافة كبيرة لقطاع السياحة في السعودية، وخطوة تزيد من تنوع الوجهات السياحية، وتبرز تألق البحر الأحمر وبيئته المميزة.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أكد أن المملكة تسعى من خلال مشروع "ذا لاين" الضخم في مدينة "نيوم"، إلى "صناعة الحضارة الجديدة للغد وتشجيع الدول الأخرى للقيام بأشياء مماثلة لصالح الكوكب".
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