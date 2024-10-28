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لقاء سبوتنيك
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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30 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
17:34 GMT
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عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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لقاء سبوتنيك
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مرايا العلوم
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روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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https://sarabic.ae/20241028/دولة-عربية-تفرض-ضوابط-جديدة-لـسفر-السيدات-إلى-السعودية-1094226305.html
دولة عربية تفرض ضوابط جديدة لـ"سفر السيدات" إلى السعودية
دولة عربية تفرض ضوابط جديدة لـ"سفر السيدات" إلى السعودية
سبوتنيك عربي
بدأت إحدى الدول العربية في تطبيق ضوابط جديدة بشأن سفر السيدات إلى المملكة العربية السعودية، سواء للزيارة أو العمل. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T06:45+0000
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وتتمثل الضوابط التي حددتها وزارة الداخلية المصرية، ممثلة في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في جمهورية مصر العربية، في "إلزام السيدات ذات المهن الضعيفة في جواز السفر (ربة منزل - دبلوم - بدون عمل) للراغبات في السفر إلي المملكة لاغراض" الزيارة - العمل"، الحصول على تصريح سفر مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة و الجنسية، مع التأكد من جدية مبررات سفرهن".والمقصود بالفئات الدنيا الراغبات في السفر للسعودية، هن السيدات المدون في جواز سفرهن مهن "ربة منزل - بدون عمل – حاصلة على دبلوم"، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.وسيتم تطبيق الضوابط على كافة الفئات العمرية للسيدات المصريات، التي تكون المهنة الخاصة بهن في جواز السفر، تلك المهن المذكورة.وبدأ بالفعل تنفيذ القرار رسميا، يوم أمس الأحد الموافق 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأرسلت شركات الطيران رسائل إلى وكلاء السفر والسياحة بالضوابط الجديدة، الخاصة بسفر السيدات إلى المملكة العربية السعودية.بينما بدأت المطارات المصرية في تطبيق القرار الجديد، بداية من يوم السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري.
https://sarabic.ae/20240624/الصين-تعتمد-السعودية-وجهة-سياحية-رسمية-بداية-من-الأول-من-يوليو-1090117519.html
مصر
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مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

دولة عربية تفرض ضوابط جديدة لـ"سفر السيدات" إلى السعودية

06:45 GMT 28.10.2024
© AP Photo / Nariman El-Moftyالرياض - السعودية
الرياض - السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
الرياض - السعودية
© AP Photo / Nariman El-Mofty
تابعنا عبر
بدأت إحدى الدول العربية في تطبيق ضوابط جديدة بشأن سفر السيدات إلى المملكة العربية السعودية، سواء للزيارة أو العمل.
وتتمثل الضوابط التي حددتها وزارة الداخلية المصرية، ممثلة في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في جمهورية مصر العربية، في "إلزام السيدات ذات المهن الضعيفة في جواز السفر (ربة منزل - دبلوم - بدون عمل) للراغبات في السفر إلي المملكة لاغراض" الزيارة - العمل"، الحصول على تصريح سفر مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة و الجنسية، مع التأكد من جدية مبررات سفرهن".
والمقصود بالفئات الدنيا الراغبات في السفر للسعودية، هن السيدات المدون في جواز سفرهن مهن "ربة منزل - بدون عمل – حاصلة على دبلوم"، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.
وسيتم تطبيق الضوابط على كافة الفئات العمرية للسيدات المصريات، التي تكون المهنة الخاصة بهن في جواز السفر، تلك المهن المذكورة.
سياح صينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
مجتمع
الصين تعتمد السعودية وجهة سياحية رسمية بداية من الأول من يوليو
24 يونيو, 06:41 GMT
وبدأ بالفعل تنفيذ القرار رسميا، يوم أمس الأحد الموافق 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأرسلت شركات الطيران رسائل إلى وكلاء السفر والسياحة بالضوابط الجديدة، الخاصة بسفر السيدات إلى المملكة العربية السعودية.
بينما بدأت المطارات المصرية في تطبيق القرار الجديد، بداية من يوم السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري.
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