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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20241028/حالة-تصيب-الكثيرين-أثناء-الليل-تنذر-بالإصابة-بسرطان-الأمعاء-1094232504.html
حالة تصيب الكثيرين أثناء الليل تنذر بالإصابة بسرطان الأمعاء
حالة تصيب الكثيرين أثناء الليل تنذر بالإصابة بسرطان الأمعاء
سبوتنيك عربي
حذر مركز سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة من حالة قد تصيب الإنسان خلال النوم تنذر بالإصابة بسرطان الأمعاء، فإذا انتبهنا إليها يمكن أن يساعد ذلك في رفع نسبة... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T08:49+0000
2024-10-28T08:49+0000
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ومن الأعراض التي ذكرها مركز الأمعاء التعرق الليلي؛ فيقول الخبراء إذا حدث بانتظام وعطل عادات نومك، خاصة إذا كنت تعاني من الحمى، أو فقدان الوزن غير المبرر، أو أعراض أخرى، فإنه مؤشر على وجود مشكلة بالأمعاء.ولفت الأطباء إلى أنه من العلامات أيضًا، فقر الدم، فقال مركز سرطان الأمعاء: "إذا كنت تشعر بالتعب الشديد طوال الوقت، ولا تعرف السبب، فمن المهم التحدث مع طبيبك حتى يتمكن من مساعدتك في العثور على السبب".وأشاروا إلى أن الإرهاق قد يرجع إلى نقص خلايا الدم الحمراء السليمة في الجسم، وهو ما يعرف بفقر الدم.ومن علامات الخطر التي قد تعد مؤشرا للإصابة بسرطان الأمعاء حالة تدلّي المستقيم فعندما يهبط المستقيم (أي آخر جزء من الأمعاء الغليظة) من موضعه الطبيعي ضمن منطقة الحوض.وأشار تقرير المركز إلى أعراض أخرى مثل: اصفرار الجلد وبياض العينين، أو ما يُعرف باليرقان، الشعور بالضعف أو التعب الشديد، الغثيان، القيء، فقدان الوزن دون تعمّد ذلك، وجود دم في البراز وتغير لونه إلى الأحمر أو الأسود، الإسهال المائي.
https://sarabic.ae/20241021/هل-يصيب-سرطان-الثدي-الرجال؟-حقائق-صادمة-لمرض-يتجاهله-الكثيرون----1093989718.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصحة, منظمة الصحة العالمية
العالم, أخبار العالم الآن, الصحة, منظمة الصحة العالمية

حالة تصيب الكثيرين أثناء الليل تنذر بالإصابة بسرطان الأمعاء

08:49 GMT 28.10.2024
سرطان
سرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
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حذر مركز سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة من حالة قد تصيب الإنسان خلال النوم تنذر بالإصابة بسرطان الأمعاء، فإذا انتبهنا إليها يمكن أن يساعد ذلك في رفع نسبة الشفاء، ويوصي الخبراء بضرورة المراجعة الطبية العاجلة في حال ظهور أعراض معينة كمؤشرات خطر.
ومن الأعراض التي ذكرها مركز الأمعاء التعرق الليلي؛ فيقول الخبراء إذا حدث بانتظام وعطل عادات نومك، خاصة إذا كنت تعاني من الحمى، أو فقدان الوزن غير المبرر، أو أعراض أخرى، فإنه مؤشر على وجود مشكلة بالأمعاء.
ولفت الأطباء إلى أنه من العلامات أيضًا، فقر الدم، فقال مركز سرطان الأمعاء: "إذا كنت تشعر بالتعب الشديد طوال الوقت، ولا تعرف السبب، فمن المهم التحدث مع طبيبك حتى يتمكن من مساعدتك في العثور على السبب".
مريض يتلقى العلاج الكيميائي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
مجتمع
هل يصيب سرطان الثدي الرجال؟... حقائق صادمة لمرض يتجاهله الكثيرون
21 أكتوبر, 10:28 GMT
وأشاروا إلى أن الإرهاق قد يرجع إلى نقص خلايا الدم الحمراء السليمة في الجسم، وهو ما يعرف بفقر الدم.
ومن علامات الخطر التي قد تعد مؤشرا للإصابة بسرطان الأمعاء حالة تدلّي المستقيم فعندما يهبط المستقيم (أي آخر جزء من الأمعاء الغليظة) من موضعه الطبيعي ضمن منطقة الحوض.
وأشار تقرير المركز إلى أعراض أخرى مثل: اصفرار الجلد وبياض العينين، أو ما يُعرف باليرقان، الشعور بالضعف أو التعب الشديد، الغثيان، القيء، فقدان الوزن دون تعمّد ذلك، وجود دم في البراز وتغير لونه إلى الأحمر أو الأسود، الإسهال المائي.
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