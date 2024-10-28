https://sarabic.ae/20241028/حالة-تصيب-الكثيرين-أثناء-الليل-تنذر-بالإصابة-بسرطان-الأمعاء-1094232504.html

حالة تصيب الكثيرين أثناء الليل تنذر بالإصابة بسرطان الأمعاء

حالة تصيب الكثيرين أثناء الليل تنذر بالإصابة بسرطان الأمعاء

سبوتنيك عربي

حذر مركز سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة من حالة قد تصيب الإنسان خلال النوم تنذر بالإصابة بسرطان الأمعاء، فإذا انتبهنا إليها يمكن أن يساعد ذلك في رفع نسبة... 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T08:49+0000

2024-10-28T08:49+0000

2024-10-28T08:49+0000

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ومن الأعراض التي ذكرها مركز الأمعاء التعرق الليلي؛ فيقول الخبراء إذا حدث بانتظام وعطل عادات نومك، خاصة إذا كنت تعاني من الحمى، أو فقدان الوزن غير المبرر، أو أعراض أخرى، فإنه مؤشر على وجود مشكلة بالأمعاء.ولفت الأطباء إلى أنه من العلامات أيضًا، فقر الدم، فقال مركز سرطان الأمعاء: "إذا كنت تشعر بالتعب الشديد طوال الوقت، ولا تعرف السبب، فمن المهم التحدث مع طبيبك حتى يتمكن من مساعدتك في العثور على السبب".وأشاروا إلى أن الإرهاق قد يرجع إلى نقص خلايا الدم الحمراء السليمة في الجسم، وهو ما يعرف بفقر الدم.ومن علامات الخطر التي قد تعد مؤشرا للإصابة بسرطان الأمعاء حالة تدلّي المستقيم فعندما يهبط المستقيم (أي آخر جزء من الأمعاء الغليظة) من موضعه الطبيعي ضمن منطقة الحوض.وأشار تقرير المركز إلى أعراض أخرى مثل: اصفرار الجلد وبياض العينين، أو ما يُعرف باليرقان، الشعور بالضعف أو التعب الشديد، الغثيان، القيء، فقدان الوزن دون تعمّد ذلك، وجود دم في البراز وتغير لونه إلى الأحمر أو الأسود، الإسهال المائي.

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