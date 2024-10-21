https://sarabic.ae/20241021/هل-يصيب-سرطان-الثدي-الرجال؟-حقائق-صادمة-لمرض-يتجاهله-الكثيرون----1093989718.html

هل يصيب سرطان الثدي الرجال؟... حقائق صادمة لمرض يتجاهله الكثيرون

هل يصيب سرطان الثدي الرجال؟... حقائق صادمة لمرض يتجاهله الكثيرون

سبوتنيك عربي

عندما يفكر الناس في سرطان الثدي، يفكر معظمهم في اللون الوردي وسرطان الثدي لدى النساء. لكن الحقيقة هي أن الرجال يصابون بسرطان الثدي أيضًا. 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T10:28+0000

2024-10-21T10:28+0000

2024-10-21T10:35+0000

مجتمع

الصحة

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104287/80/1042878072_0:131:4794:2828_1920x0_80_0_0_2e4f6f327011f5272e948188eb40c299.jpg

يشكل الرجال نحو 1% من جميع حالات سرطان الثدي، ما يعني أن 1 من كل 726 رجلاً سيتم تشخيصهم في حياتهم. التشخيص نادر لدى الرجال، لكن لا يزال هناك عدد كبير من الرجال يصابون بسرطان الثدي.يتم تشخيص أكثر من 40 في المئة من حالات سرطان الثدي عند الرجال في مراحل متأخرة (المرحلة 3 أو 4). ونتيجة لذلك، يحصل الرجال على علاجات أكثر قوة مقارنة بالنساء بسبب التأخير في التشخيص.قد تكون الأعراض خفية كتل أو إفرازات من الحلمة أو تغيرات في الجلد أو تورم حول منطقة الثدي. إذا لاحظت أي تغيرات في ثديي الرجل، فلا تتجاهلها من الأفضل دائمًا إجراء فحص.دور العوامل الوراثية في سرطان الثدي عند الرجالعلى النقيض من ذلك، نحو 0.1 % من الرجال في عموم السكان سيصابون بسرطان الثدي في نفس العمر. الرجال الذين لديهم طفرات في جين " BRCA2" معرضون لخطر الإصابة بسرطان الثدي طوال حياتهم بنسبة تتراوح بين 7 % و8 %، وهي نسبة أعلى من عامة السكان من الذكور.لذلك، يجب على الرجال الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، وخاصة أولئك الذين لديهم طفرات في جين BRCA، أن يفكروا في إجراء اختبار جيني وأن يكونوا أكثر حساسية لأي تغيرات في أنسجة الثدي لديهم.مقارنة سرطان الثدي عند الرجال والنساءتتشابه سرطانات الثدي عند الرجال والنساء، ولكن هناك أيضاً بعض الاختلافات الرئيسية. نظراً لأن أنسجة الثدي عند الرجال أقل، فإن السرطان يكون غالباً أقرب إلى جدار الصدر، ما قد يؤثر على كيفية انتشاره. يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات للرجال المصابين بسرطان الثدي نحو 77.6%، مقارنة بـ86.4 % عند النساء، ويرجع ذلك جزئياً إلى التشخيص المتأخر. ومع ذلك، فإن العلاجات (الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي) هي نفسها إلى حد كبير بالنسبة للرجال والنساء.توجد إرشادات رسمية لفحص الثدي الذاتي للرجال، ولكن يمكن للرجال اتخاذ خطوات استباقية لمراقبة صحة ثديهم من خلال تقنيات الفحص الذاتي المقترحة.أهم شيء يمكن للرجال فعله هو الاهتمام بأجسامهم. إذا لاحظت أي كتل أو ألم أو تورم أو تغيرات في منطقة الثدي أو الصدر، فلا تتجاهلها. تحدث إلى طبيبك. وإذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي أو البروستاتا، ففكر في إجراء اختبار وراثي. سرطان الثدي عند الرجال نادر، لكن هذا لا يعني أنه أقل خطورة. من خلال زيادة الوعي خلال شهر التوعية بسرطان الثدي، وكسر الوصمات وتشجيع الرجال على التحدث إلى أطبائهم، يمكن اكتشاف السرطان مبكراً.علاج جديد يقلل من خطر الوفاة بمرض خطير يصيب النساءبدء التجارب الأولى عالميا لدواء ضد فيروس "ماربورغ"وفاة 11 امرأة يوميا بالسرطان في دولة عربية

https://sarabic.ae/20241020/خوذة-تمنع-تساقط-الشعر-لمرضى-السرطان-1093969628.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, منوعات