https://sarabic.ae/20241028/دراسة-تكشف-خطأ-استمر-300-عام-حول-أحد-أهم-قوانين-نيوتن-1094242848.html

دراسة تكشف خطأ استمر 300 عام حول أحد أهم قوانين نيوتن

دراسة تكشف خطأ استمر 300 عام حول أحد أهم قوانين نيوتن

سبوتنيك عربي

بعد مُضي ثلاثة قرون على ظهور الترجمة الإنجليزية لقوانين الحركة، التي وضعها إسحاق نيوتن، كشفت دراسة جديدة خطأً في ترجمة القانون الأول، ظلَّ خافيًا عن العيون... 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T12:51+0000

2024-10-28T12:51+0000

2024-10-28T12:53+0000

مجتمع

علوم

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وعندما نقش إسحاق نيوتن على الرق قوانينه الشهيرة للحركة في عام 1687، لعله ما كان يتوقع أن تُناقش مرة أخرى بعد ثلاثة قرون.لكن، وفقا لفيلسوف في اللغة والرياضيات، ربما فسرّنا صياغة نيوتن الدقيقة لقانونه الأول للحركة بشكل خاطئ بعض الشيء طوال الوقت.وأراد الفيلسوف دانييل هوك من جامعة "فرجينيا" للتكنولوجيا "تصحيح الأمور" بعد اكتشاف ما وصفه بـ "ترجمة خاطئة" في الترجمة الإنجليزية الأصلية عام 1729 لكتاب نيوتن "المبادئ اللاتينية".ومن خلال إعادة النظر في الأرشيف، أدرك هوك أن إعادة الصياغة الشائعة هذه تتضمن تفسيرا خاطئا استمر حتى عام 1999، عندما اكتشف عالمان ترجمة كلمة لاتينية واحدة تم التغاضي عنها "quatenus" والتي تعني "إلى حد ما"، وليس إلا.ووفقا لهوك وهذا يحدث فرقا كبيرا، فبدلا من وصف كيفية احتفاظ جسم ما بزخمه إذا لم تؤثر عليه أي قوى، قال هوك إن القراءة الجديدة تظهر أن نيوتن كان يعني أن كل تغيير في زخم الجسم - كل هزة وتراجع وانحراف وطفرة - يرجع إلى قوى خارجية.ومع ذلك، فإن هذا التصحيح البالغ الأهمية لم ينتشر قط، وحتى الآن قد يكافح من أجل اكتساب قوة دفع ضد ثقل قرون من التكرار.وقال هوك: "يرى البعض أن قراءتي جامحة وغير تقليدية بحيث لا يمكن أخذها على محمل الجد، ويعتقد البعض الآخر أن هذا صحيح بشكل واضح لدرجة أنه بالكاد يستحق الجدل بشأنه".وقد يتفق الأشخاص العاديون على أن هذا يبدو وكأنه دلالات، ويعترف هوك بأن إعادة التفسير لم ولن تغير الفيزياء. لكن الفحص الدقيق لكتابات نيوتن الخاصة يوضح ما كان يفكر فيه عالم الرياضيات الرائد في ذلك الوقت.وقال جورج سميث، الفيلسوف في جامعة "تافتس"، والخبير في كتابات نيوتن: "الهدف الأساسي من القانون الأول هو استنتاج وجود القوة".وفي الواقع، أعطى نيوتن ثلاثة أمثلة ملموسة لتوضيح قانونه الأول للحركة، أكثرها وضوحا، وفقا لهوك، قمة دوارة، تتباطأ في دوامة مشدودة بسبب احتكاك الهواء، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وكتب هوك: "من خلال تقديم هذا المثال، يوضح لنا نيوتن بوضوح كيف ينطبق القانون الأول، كما يفهمه، على الأجسام المتسارعة التي تخضع لقوى، أي أنه ينطبق على الأجسام في العالم الحقيقي".وقال هوك إن هذا التفسير المنقح يعيد واحدة من أهم أفكار نيوتن الأساسية والتي كانت ثورية تماما في ذلك الوقت، تخضع الكواكب والنجوم والأجرام السماوية الأخرى للقوانين الفيزيائية نفسها التي تخضع لها الأجسام الموجودة على الأرض.

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