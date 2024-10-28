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https://sarabic.ae/20241028/دراسة-تكشف-خطأ-استمر-300-عام-حول-أحد-أهم-قوانين-نيوتن-1094242848.html
دراسة تكشف خطأ استمر 300 عام حول أحد أهم قوانين نيوتن
دراسة تكشف خطأ استمر 300 عام حول أحد أهم قوانين نيوتن
سبوتنيك عربي
بعد مُضي ثلاثة قرون على ظهور الترجمة الإنجليزية لقوانين الحركة، التي وضعها إسحاق نيوتن، كشفت دراسة جديدة خطأً في ترجمة القانون الأول، ظلَّ خافيًا عن العيون... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T12:51+0000
2024-10-28T12:53+0000
مجتمع
علوم
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وعندما نقش إسحاق نيوتن على الرق قوانينه الشهيرة للحركة في عام 1687، لعله ما كان يتوقع أن تُناقش مرة أخرى بعد ثلاثة قرون.لكن، وفقا لفيلسوف في اللغة والرياضيات، ربما فسرّنا صياغة نيوتن الدقيقة لقانونه الأول للحركة بشكل خاطئ بعض الشيء طوال الوقت.وأراد الفيلسوف دانييل هوك من جامعة "فرجينيا" للتكنولوجيا "تصحيح الأمور" بعد اكتشاف ما وصفه بـ "ترجمة خاطئة" في الترجمة الإنجليزية الأصلية عام 1729 لكتاب نيوتن "المبادئ اللاتينية".ومن خلال إعادة النظر في الأرشيف، أدرك هوك أن إعادة الصياغة الشائعة هذه تتضمن تفسيرا خاطئا استمر حتى عام 1999، عندما اكتشف عالمان ترجمة كلمة لاتينية واحدة تم التغاضي عنها "quatenus" والتي تعني "إلى حد ما"، وليس إلا.ووفقا لهوك وهذا يحدث فرقا كبيرا، فبدلا من وصف كيفية احتفاظ جسم ما بزخمه إذا لم تؤثر عليه أي قوى، قال هوك إن القراءة الجديدة تظهر أن نيوتن كان يعني أن كل تغيير في زخم الجسم - كل هزة وتراجع وانحراف وطفرة - يرجع إلى قوى خارجية.ومع ذلك، فإن هذا التصحيح البالغ الأهمية لم ينتشر قط، وحتى الآن قد يكافح من أجل اكتساب قوة دفع ضد ثقل قرون من التكرار.وقال هوك: "يرى البعض أن قراءتي جامحة وغير تقليدية بحيث لا يمكن أخذها على محمل الجد، ويعتقد البعض الآخر أن هذا صحيح بشكل واضح لدرجة أنه بالكاد يستحق الجدل بشأنه".وقد يتفق الأشخاص العاديون على أن هذا يبدو وكأنه دلالات، ويعترف هوك بأن إعادة التفسير لم ولن تغير الفيزياء. لكن الفحص الدقيق لكتابات نيوتن الخاصة يوضح ما كان يفكر فيه عالم الرياضيات الرائد في ذلك الوقت.وقال جورج سميث، الفيلسوف في جامعة "تافتس"، والخبير في كتابات نيوتن: "الهدف الأساسي من القانون الأول هو استنتاج وجود القوة".وفي الواقع، أعطى نيوتن ثلاثة أمثلة ملموسة لتوضيح قانونه الأول للحركة، أكثرها وضوحا، وفقا لهوك، قمة دوارة، تتباطأ في دوامة مشدودة بسبب احتكاك الهواء، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وكتب هوك: "من خلال تقديم هذا المثال، يوضح لنا نيوتن بوضوح كيف ينطبق القانون الأول، كما يفهمه، على الأجسام المتسارعة التي تخضع لقوى، أي أنه ينطبق على الأجسام في العالم الحقيقي".وقال هوك إن هذا التفسير المنقح يعيد واحدة من أهم أفكار نيوتن الأساسية والتي كانت ثورية تماما في ذلك الوقت، تخضع الكواكب والنجوم والأجرام السماوية الأخرى للقوانين الفيزيائية نفسها التي تخضع لها الأجسام الموجودة على الأرض.
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علوم
علوم

دراسة تكشف خطأ استمر 300 عام حول أحد أهم قوانين نيوتن

12:51 GMT 28.10.2024 (تم التحديث: 12:53 GMT 28.10.2024)
© Photo / unsplash/ Sunder Muthukumaranقانون نيوتن للحركة
قانون نيوتن للحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© Photo / unsplash/ Sunder Muthukumaran
تابعنا عبر
بعد مُضي ثلاثة قرون على ظهور الترجمة الإنجليزية لقوانين الحركة، التي وضعها إسحاق نيوتن، كشفت دراسة جديدة خطأً في ترجمة القانون الأول، ظلَّ خافيًا عن العيون والأذهان طيلة تلك الفترة.
وعندما نقش إسحاق نيوتن على الرق قوانينه الشهيرة للحركة في عام 1687، لعله ما كان يتوقع أن تُناقش مرة أخرى بعد ثلاثة قرون.

من خلال الكتابة باللغة اللاتينية، حدد نيوتن ثلاثة مبادئ عالمية تصف كيفية التحكم في حركة الأجسام في عالمنا، وذلك عبر الكتابة باللاتينية، التي تُرجمت ونُسخت ونوقشت بشكل مطول.

لكن، وفقا لفيلسوف في اللغة والرياضيات، ربما فسرّنا صياغة نيوتن الدقيقة لقانونه الأول للحركة بشكل خاطئ بعض الشيء طوال الوقت.
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وأراد الفيلسوف دانييل هوك من جامعة "فرجينيا" للتكنولوجيا "تصحيح الأمور" بعد اكتشاف ما وصفه بـ "ترجمة خاطئة" في الترجمة الإنجليزية الأصلية عام 1729 لكتاب نيوتن "المبادئ اللاتينية".

وبناء على الترجمة المذكورة، فسّر عدد لا يحصى من الأكاديميين، منذ ذلك الحين، قانون نيوتن الأول للقصور الذاتي، على أنه يعني أن الجسم سيستمر في التحرك في خط مستقيم أو سيبقى في حالة سكون ما لم تتدخل قوة خارجية. إنه وصف يعمل بشكل جيد حتى تدرك أن القوى الخارجية تعمل باستمرار، وهو أمر أخذه نيوتن في الاعتبار (بالتأكيد) في صياغته.

ومن خلال إعادة النظر في الأرشيف، أدرك هوك أن إعادة الصياغة الشائعة هذه تتضمن تفسيرا خاطئا استمر حتى عام 1999، عندما اكتشف عالمان ترجمة كلمة لاتينية واحدة تم التغاضي عنها "quatenus" والتي تعني "إلى حد ما"، وليس إلا.
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ووفقا لهوك وهذا يحدث فرقا كبيرا، فبدلا من وصف كيفية احتفاظ جسم ما بزخمه إذا لم تؤثر عليه أي قوى، قال هوك إن القراءة الجديدة تظهر أن نيوتن كان يعني أن كل تغيير في زخم الجسم - كل هزة وتراجع وانحراف وطفرة - يرجع إلى قوى خارجية.

وكتب هوك: "من خلال إعادة هذه الكلمة المنسية (إلى حد ما) إلى مكانها، أعاد هؤلاء العلماء أحد المبادئ الأساسية للفيزياء إلى روعته الأصلية".

ومع ذلك، فإن هذا التصحيح البالغ الأهمية لم ينتشر قط، وحتى الآن قد يكافح من أجل اكتساب قوة دفع ضد ثقل قرون من التكرار.
وقال هوك: "يرى البعض أن قراءتي جامحة وغير تقليدية بحيث لا يمكن أخذها على محمل الجد، ويعتقد البعض الآخر أن هذا صحيح بشكل واضح لدرجة أنه بالكاد يستحق الجدل بشأنه".
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وقد يتفق الأشخاص العاديون على أن هذا يبدو وكأنه دلالات، ويعترف هوك بأن إعادة التفسير لم ولن تغير الفيزياء. لكن الفحص الدقيق لكتابات نيوتن الخاصة يوضح ما كان يفكر فيه عالم الرياضيات الرائد في ذلك الوقت.

وأوضح هوك، إذا أخذنا الترجمة السائدة، وهي أن الأجسام تتحرك في خطوط مستقيمة حتى تجبرها قوة على خلاف ذلك، فإن ذلك يثير السؤال، لماذا يكتب نيوتن قانونا حول الأجسام الخالية من القوى الخارجية عندما لا يوجد شيء من هذا القبيل في كوننا؛ عندما تكون الجاذبية والاحتكاك موجودة دائما؟.

وقال جورج سميث، الفيلسوف في جامعة "تافتس"، والخبير في كتابات نيوتن: "الهدف الأساسي من القانون الأول هو استنتاج وجود القوة".
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وفي الواقع، أعطى نيوتن ثلاثة أمثلة ملموسة لتوضيح قانونه الأول للحركة، أكثرها وضوحا، وفقا لهوك، قمة دوارة، تتباطأ في دوامة مشدودة بسبب احتكاك الهواء، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وكتب هوك: "من خلال تقديم هذا المثال، يوضح لنا نيوتن بوضوح كيف ينطبق القانون الأول، كما يفهمه، على الأجسام المتسارعة التي تخضع لقوى، أي أنه ينطبق على الأجسام في العالم الحقيقي".
وقال هوك إن هذا التفسير المنقح يعيد واحدة من أهم أفكار نيوتن الأساسية والتي كانت ثورية تماما في ذلك الوقت، تخضع الكواكب والنجوم والأجرام السماوية الأخرى للقوانين الفيزيائية نفسها التي تخضع لها الأجسام الموجودة على الأرض.
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