https://sarabic.ae/20241028/رصد-أخطبوط-يرقص-الباليه-في-أعماق-المحيط-السحيقة-فيديو-1094231682.html
رصد أخطبوط "يرقص الباليه" في أعماق المحيط السحيقة... فيديو
رصد أخطبوط "يرقص الباليه" في أعماق المحيط السحيقة... فيديو
سبوتنيك عربي
شكلت أعماق المحيطات لغزًا شائقًا لعلماء الأحياء، حيث تعتبر كنزا، من التنوع البيولوجي وعجائب الطبيعة، التي تفاجئنا كل يوم بكائناتها الفريدة. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T08:19+0000
2024-10-28T08:19+0000
2024-10-28T08:19+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/10/1050719761_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_df1817b2818b3486a6c0f3380039dd97.jpg
وسلّط الباحثون الضوء على أحد أنواع الأخطبوط الفريدة المظهر، المكتشف في أعماق المحيط الهادئ السحيقة، تحت عمق 4800 متر.ويبدو الأخطبوط، الذي يُعرف باسم رأس الهلام ذو العين الكبيرة (كيروثاوما ماغنا)، أثناء تنقله في أعماق المحيط، كراقصة باليه تثب من مكان لآخر بفستانها الأزرق.وحسب موقع "ساينس أليرت"، لا نعرف الكثير عن هذا الأخطبوط؛ إذ أن المكان الذي يعيش فيه هذا النوع من الأخاطيب، صعب للغاية على البشر لاستكشافه، لذا لا نستطيع أن نرصده في موطنه الطبيعي في أعماق البحار بشكل منتظم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/10/1050719761_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_35aa95c7e6972fc8f2e2c2013cf13168.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
رصد أخطبوط "يرقص الباليه" في أعماق المحيط السحيقة... فيديو
شكلت أعماق المحيطات لغزًا شائقًا لعلماء الأحياء، حيث تعتبر كنزا، من التنوع البيولوجي وعجائب الطبيعة، التي تفاجئنا كل يوم بكائناتها الفريدة.
وسلّط الباحثون الضوء على أحد أنواع الأخطبوط الفريدة المظهر، المكتشف في أعماق المحيط الهادئ السحيقة، تحت عمق 4800 متر.
ويبدو الأخطبوط، الذي يُعرف باسم رأس الهلام ذو العين الكبيرة (كيروثاوما ماغنا)، أثناء تنقله في أعماق المحيط، كراقصة باليه تثب من مكان لآخر بفستانها الأزرق.
وحسب موقع "ساينس أليرت
"، لا نعرف الكثير عن هذا الأخطبوط؛ إذ أن المكان الذي يعيش فيه هذا النوع من الأخاطيب، صعب للغاية على البشر لاستكشافه، لذا لا نستطيع أن نرصده في موطنه الطبيعي في أعماق البحار بشكل منتظم.