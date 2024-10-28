رصد أخطبوط "يرقص الباليه" في أعماق المحيط السحيقة... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
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ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
13:30 GMT
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https://sarabic.ae/20241028/رصد-أخطبوط-يرقص-الباليه-في-أعماق-المحيط-السحيقة-فيديو-1094231682.html
رصد أخطبوط "يرقص الباليه" في أعماق المحيط السحيقة... فيديو
رصد أخطبوط "يرقص الباليه" في أعماق المحيط السحيقة... فيديو
سبوتنيك عربي
شكلت أعماق المحيطات لغزًا شائقًا لعلماء الأحياء، حيث تعتبر كنزا، من التنوع البيولوجي وعجائب الطبيعة، التي تفاجئنا كل يوم بكائناتها الفريدة. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T08:19+0000
2024-10-28T08:19+0000
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وسلّط الباحثون الضوء على أحد أنواع الأخطبوط الفريدة المظهر، المكتشف في أعماق المحيط الهادئ السحيقة، تحت عمق 4800 متر.ويبدو الأخطبوط، الذي يُعرف باسم رأس الهلام ذو العين الكبيرة (كيروثاوما ماغنا)، أثناء تنقله في أعماق المحيط، كراقصة باليه تثب من مكان لآخر بفستانها الأزرق.وحسب موقع "ساينس أليرت"، لا نعرف الكثير عن هذا الأخطبوط؛ إذ أن المكان الذي يعيش فيه هذا النوع من الأخاطيب، صعب للغاية على البشر لاستكشافه، لذا لا نستطيع أن نرصده في موطنه الطبيعي في أعماق البحار بشكل منتظم.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

رصد أخطبوط "يرقص الباليه" في أعماق المحيط السحيقة... فيديو

08:19 GMT 28.10.2024
© Photo / pixabay/sharonangأخطبوط في قاع المحيط
أخطبوط في قاع المحيط - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© Photo / pixabay/sharonang
تابعنا عبر
شكلت أعماق المحيطات لغزًا شائقًا لعلماء الأحياء، حيث تعتبر كنزا، من التنوع البيولوجي وعجائب الطبيعة، التي تفاجئنا كل يوم بكائناتها الفريدة.
وسلّط الباحثون الضوء على أحد أنواع الأخطبوط الفريدة المظهر، المكتشف في أعماق المحيط الهادئ السحيقة، تحت عمق 4800 متر.
ويبدو الأخطبوط، الذي يُعرف باسم رأس الهلام ذو العين الكبيرة (كيروثاوما ماغنا)، أثناء تنقله في أعماق المحيط، كراقصة باليه تثب من مكان لآخر بفستانها الأزرق.
وحسب موقع "ساينس أليرت"، لا نعرف الكثير عن هذا الأخطبوط؛ إذ أن المكان الذي يعيش فيه هذا النوع من الأخاطيب، صعب للغاية على البشر لاستكشافه، لذا لا نستطيع أن نرصده في موطنه الطبيعي في أعماق البحار بشكل منتظم.
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