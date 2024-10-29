https://sarabic.ae/20241029/الخارجية-الروسية-موسكو-لم-تتلق-إخطارات-بشأن-فرض-قيود-على-ممتلكاتها-في-فنلندا-1094298653.html
الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق إخطارات بشأن فرض قيود على ممتلكاتها في فنلندا
الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق إخطارات بشأن فرض قيود على ممتلكاتها في فنلندا
سبوتنيك عربي
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو لم تتلق إخطارات رسمية بشأن فرض هلسنكي قيودًا على بعض الممتلكات العقارية الروسية في فنلندا،... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T22:14+0000
2024-10-29T22:14+0000
2024-10-29T22:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية
فنلندا
الحكومة الفنلندية
روسيا
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وقالت زاخاروفا في بيان، اليوم الأربعاء، "فيما يتعلق بعدد من العقارات الروسية الأخرى في فنلندا، بما في ذلك قطعة الأرض التي يقع عليها المركز الروسي للعلوم والثقافة في هلسنكي، والتي وردت أنباء عن فرض قيود عليها في وسائل الإعلام الفنلندية، لم يتلق الجانب الروسي بعد إخطارات رسمية بشأن فرض تدابير تقييدية عليها".وأضافت أن السفارة الروسية في هلسنكي أرسلت طلبات إلى وزارة الخارجية الفنلندية وخدمة المحضرين تطالب بتوضيح الوضع.ولفتت زاخاروفا، إلى أنه "سيتم إجراء تقييم قانوني لتصرفات الجانب الفنلندي بعد تلقي ردود على طلباتنا. ولن تمر أي قرارات غير قانونية دون رد".
https://sarabic.ae/20241029/إعلام-واشنطن-عاجزة-عن-تقديم-المساعدة-العسكرية-لأوكرانيا-كسابق-عهدها-1094289029.html
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الخارجية الروسية, فنلندا, الحكومة الفنلندية, روسيا
الخارجية الروسية, فنلندا, الحكومة الفنلندية, روسيا
الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق إخطارات بشأن فرض قيود على ممتلكاتها في فنلندا
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو لم تتلق إخطارات رسمية بشأن فرض هلسنكي قيودًا على بعض الممتلكات العقارية الروسية في فنلندا، وسيتم إجراء تقييم قانوني بعد توضيح الوضع من قبل السلطات الفنلندية.
وقالت زاخاروفا في بيان، اليوم الأربعاء، "فيما يتعلق بعدد من العقارات الروسية الأخرى في فنلندا، بما في ذلك قطعة الأرض التي يقع عليها المركز الروسي للعلوم والثقافة في هلسنكي، والتي وردت أنباء عن فرض قيود عليها في وسائل الإعلام الفنلندية، لم يتلق الجانب الروسي بعد إخطارات رسمية بشأن فرض تدابير تقييدية عليها
".
وأضافت أن السفارة الروسية في هلسنكي أرسلت طلبات إلى وزارة الخارجية الفنلندية وخدمة المحضرين تطالب بتوضيح الوضع.
ولفتت زاخاروفا، إلى أنه "سيتم إجراء تقييم قانوني لتصرفات الجانب الفنلندي بعد تلقي ردود على طلباتنا. ولن تمر أي قرارات غير قانونية دون رد".