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"حرب الكوم"... هدية ثمينة من الملك المغربي لماكرون بدلالات تاريخية
"حرب الكوم"... هدية ثمينة من الملك المغربي لماكرون بدلالات تاريخية
سبوتنيك عربي
قدم ملك المغرب، محمد السادس، أمس الإثنين، خنجرا ذهبيا إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تذكارا له، كدليل على عمق العلاقات التاريخية والعسكرية بين البلدين. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
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وتأتي هدية الملك محمد السادس لماكرون، في سياق التذكير بالدور الذي لعبته فرق "الكوم المغاربة" العسكرية، التي لبت دعوة سلطان البلاد محمد الخامس للدفاع عن فرنسا أمام الاحتلال النازي.وبحسب المصادر، ضحى هؤلاء الجنود بحياتهم من أجل تحرير أول المناطق الفرنسية “كورسيكا”، من الألمان، في المقابل كانت بلدهم تحت حكم السلطة الفرنسية في تلك الفترة، وفقا لما نقله موقع "هسبريس" الاخباري.ويحمل الخنجر دلالات كثيرة؛ في الثقافة الأمازيغية، فهو رمز سياسي، وتقدير رمزي للشخص، وأحيانا تحيل إلى الانتقال من مرحلة نحو أخرى، وإذ يُقدم الخنجر للعريس كبداية لتحمل المسؤولية والإقبال على شكل جديد للحياة ورؤية العالم.
https://sarabic.ae/20241016/جدل-حول-التعديل-الحكومي-في-المغرب-هل-يحسمه-المجلس-الوزاري؟-1093841369.html
https://sarabic.ae/20241029/7-بنود-مهمة-في-إعلان-الشراكة-الاستثنائية-بين-المغرب-وفرنسا-1094284044.html
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أخبار فرنسا , أخبار المغرب اليوم, إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا , أخبار المغرب اليوم, إيمانويل ماكرون

"حرب الكوم"... هدية ثمينة من الملك المغربي لماكرون بدلالات تاريخية

15:40 GMT 29.10.2024
© Sputnikالمغرب وروسيا
المغرب وروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
قدم ملك المغرب، محمد السادس، أمس الإثنين، خنجرا ذهبيا إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تذكارا له، كدليل على عمق العلاقات التاريخية والعسكرية بين البلدين.
وتأتي هدية الملك محمد السادس لماكرون، في سياق التذكير بالدور الذي لعبته فرق "الكوم المغاربة" العسكرية، التي لبت دعوة سلطان البلاد محمد الخامس للدفاع عن فرنسا أمام الاحتلال النازي.

وتشير المصادر في لمحة تاريخية، حول هذه الفرق العسكرية إلى دورها التاريخي في الالتحاق بمعارك تحرير الجمهورية الفرنسية من المد الألماني التوسعي خلال بداية الحرب العظمى الأولى.

وبحسب المصادر، ضحى هؤلاء الجنود بحياتهم من أجل تحرير أول المناطق الفرنسية “كورسيكا”، من الألمان، في المقابل كانت بلدهم تحت حكم السلطة الفرنسية في تلك الفترة، وفقا لما نقله موقع "هسبريس" الاخباري.
ملك المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
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وبدوره، شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، المجندين المغاربة أمام البرلمان، معلنا أن فرنسا تشعر بالكثير من التقدير والعرفان تجاه كل ما قدمته المغرب في تلك الحقبة الزمنية.

العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
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14:54 GMT
ويحمل الخنجر دلالات كثيرة؛ في الثقافة الأمازيغية، فهو رمز سياسي، وتقدير رمزي للشخص، وأحيانا تحيل إلى الانتقال من مرحلة نحو أخرى، وإذ يُقدم الخنجر للعريس كبداية لتحمل المسؤولية والإقبال على شكل جديد للحياة ورؤية العالم.
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