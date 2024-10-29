https://sarabic.ae/20241029/ما-مصير-مطلب-الخارجية-الأمريكية-بإنهاء-المواجهة-في-الشرق-الأوسط-1094286291.html
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط؟
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط؟
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، بأن "أمريكا تعتقد أن الرد العسكري الإسرائيلي على إيران كان متناسبا، ولا ينبغي أن يؤدي إلى مزيد من... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T15:12+0000
2024-10-29T15:12+0000
2024-10-29T15:12+0000
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ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط؟
سبوتنيك عربي
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط؟
وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي إن "واشنطن ترى أن الضربة الانتقامية ضد إيران يجب أن تكون بمثابة نهاية المواجهة في الشرق الأوسط".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير العلاقات الدولية، د. ماك شرقاوي، إن "طلب الخارجية الأمريكية جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تجنب تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، ومحاولة لإيقاف تمدد الحرب إلى حرب إقليمية، كما يضم في طياته مطلبا بتخفيف حدة الأزمة الإنسانية بعد الضغوط السياسية الموجودة داخل أمريكا والاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أنه "قد تكون هناك ترتيبات لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت".وأوضح خبير الشؤون الإيرانية، صالح القزويني، أن "أمريكا بدلا من أن تطلب من حليفها نتنياهو وقف الاعتداء بشكل كامل، وألا يغامر من جديد بضرب أي منطقة، راحت تطلب من خصمها إيران وقف العدوان، وأن يكون الاعتداء على إيران هو نهاية المواجهة".وتابع متسائلا: "لماذا لا يكون رد إيران هو الضربة الأخيرة لنهاية المواجهة"، معتبرا أن "الازدواجية والقرارات الأمريكية تصدر من منطق الفوقية".وأكد صالح القزويني أن "من بدأ العدوان ووسّع نطاقه هو إسرائيل، وبالتالي إذا كان ينبغي أن يتوقف العدوان، فيجب على إسرائيل أن توقفه أولا في غزة ثم بعد ذلك في لبنان، ومن ثم، وبعد أن توجه إيران الرد على العدوان، يمكن أن تتوقف المواجهة بعد ذلك"، مشددا على أن "الرد على العدوان حق كفله المجتمع الدولي والأمم المتحدة والقانون الدولي".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
ملفات ساخنة, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, إسرائيل, аудио
ملفات ساخنة, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, إسرائيل, аудио
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط؟
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، بأن "أمريكا تعتقد أن الرد العسكري الإسرائيلي على إيران كان متناسبا، ولا ينبغي أن يؤدي إلى مزيد من الأعمال الانتقامية".
وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي إن "واشنطن ترى أن الضربة الانتقامية ضد إيران يجب أن تكون بمثابة نهاية المواجهة في الشرق الأوسط".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير العلاقات الدولية، د. ماك شرقاوي، إن "طلب الخارجية الأمريكية جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تجنب تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، ومحاولة لإيقاف تمدد الحرب إلى حرب إقليمية
، كما يضم في طياته مطلبا بتخفيف حدة الأزمة الإنسانية بعد الضغوط السياسية الموجودة داخل أمريكا والاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أنه "قد تكون هناك ترتيبات لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت".
وأوضح شرقاوي أن "الطلب الأمريكي لإسرائيل بتحسين الأوضاع الإنسانية في ظل التصعيد المتزايد في غزة ولبنان، جاء مصحوبا بتحذير من البيت الأبيض، وتهديد بفرض قيود على المساعدات العسكرية لإسرائيل"، معتبرا أن "هذا الطلب يأتي في إطار الرغبة الأمريكية في ادارة الصراع بشكل يمنع امتداده خارج نطاق قطاع غزة".
وأوضح خبير الشؤون الإيرانية، صالح القزويني، أن "أمريكا بدلا من أن تطلب من حليفها نتنياهو وقف الاعتداء بشكل كامل، وألا يغامر من جديد بضرب أي منطقة، راحت تطلب من خصمها إيران وقف العدوان، وأن يكون الاعتداء على إيران هو نهاية المواجهة".
وتابع متسائلا: "لماذا لا يكون رد إيران هو الضربة الأخيرة لنهاية المواجهة"، معتبرا أن "الازدواجية والقرارات الأمريكية تصدر من منطق الفوقية".
وأكد صالح القزويني أن "من بدأ العدوان ووسّع نطاقه هو إسرائيل، وبالتالي إذا كان ينبغي أن يتوقف العدوان، فيجب على إسرائيل أن توقفه أولا في غزة ثم بعد ذلك في لبنان، ومن ثم، وبعد أن توجه إيران الرد على العدوان، يمكن أن تتوقف المواجهة بعد ذلك"، مشددا على أن "الرد على العدوان حق كفله المجتمع الدولي والأمم المتحدة والقانون الدولي".