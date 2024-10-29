ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟

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ع الموجة مع ايلي
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06:00 GMT
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الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مدرج التصعيد مع روسيا انتهى ولم يتبق سوى الصدام المباشر
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
18:33 GMT
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: انتخاب نعيم قاسم يعني استعادة الحزب لعافيته
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20241029/ما-مصير-مطلب-الخارجية-الأمريكية-بإنهاء-المواجهة-في-الشرق-الأوسط-1094286291.html
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط؟
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط؟
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، بأن "أمريكا تعتقد أن الرد العسكري الإسرائيلي على إيران كان متناسبا، ولا ينبغي أن يؤدي إلى مزيد من... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T15:12+0000
2024-10-29T15:12+0000
راديو
ملفات ساخنة
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
إسرائيل
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ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط؟
سبوتنيك عربي
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط؟
وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي إن "واشنطن ترى أن الضربة الانتقامية ضد إيران يجب أن تكون بمثابة نهاية المواجهة في الشرق الأوسط".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير العلاقات الدولية، د. ماك شرقاوي، إن "طلب الخارجية الأمريكية جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تجنب تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، ومحاولة لإيقاف تمدد الحرب إلى حرب إقليمية، كما يضم في طياته مطلبا بتخفيف حدة الأزمة الإنسانية بعد الضغوط السياسية الموجودة داخل أمريكا والاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أنه "قد تكون هناك ترتيبات لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت".وأوضح خبير الشؤون الإيرانية، صالح القزويني، أن "أمريكا بدلا من أن تطلب من حليفها نتنياهو وقف الاعتداء بشكل كامل، وألا يغامر من جديد بضرب أي منطقة، راحت تطلب من خصمها إيران وقف العدوان، وأن يكون الاعتداء على إيران هو نهاية المواجهة".وتابع متسائلا: "لماذا لا يكون رد إيران هو الضربة الأخيرة لنهاية المواجهة"، معتبرا أن "الازدواجية والقرارات الأمريكية تصدر من منطق الفوقية".وأكد صالح القزويني أن "من بدأ العدوان ووسّع نطاقه هو إسرائيل، وبالتالي إذا كان ينبغي أن يتوقف العدوان، فيجب على إسرائيل أن توقفه أولا في غزة ثم بعد ذلك في لبنان، ومن ثم، وبعد أن توجه إيران الرد على العدوان، يمكن أن تتوقف المواجهة بعد ذلك"، مشددا على أن "الرد على العدوان حق كفله المجتمع الدولي والأمم المتحدة والقانون الدولي".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
إسرائيل
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ملفات ساخنة, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, إسرائيل, аудио
ملفات ساخنة, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, إسرائيل, аудио

ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط؟

15:12 GMT 29.10.2024
راديو
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط؟
تابعنا عبر
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، بأن "أمريكا تعتقد أن الرد العسكري الإسرائيلي على إيران كان متناسبا، ولا ينبغي أن يؤدي إلى مزيد من الأعمال الانتقامية".
وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي إن "واشنطن ترى أن الضربة الانتقامية ضد إيران يجب أن تكون بمثابة نهاية المواجهة في الشرق الأوسط".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير العلاقات الدولية، د. ماك شرقاوي، إن "طلب الخارجية الأمريكية جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تجنب تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، ومحاولة لإيقاف تمدد الحرب إلى حرب إقليمية، كما يضم في طياته مطلبا بتخفيف حدة الأزمة الإنسانية بعد الضغوط السياسية الموجودة داخل أمريكا والاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أنه "قد تكون هناك ترتيبات لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت".

وأوضح شرقاوي أن "الطلب الأمريكي لإسرائيل بتحسين الأوضاع الإنسانية في ظل التصعيد المتزايد في غزة ولبنان، جاء مصحوبا بتحذير من البيت الأبيض، وتهديد بفرض قيود على المساعدات العسكرية لإسرائيل"، معتبرا أن "هذا الطلب يأتي في إطار الرغبة الأمريكية في ادارة الصراع بشكل يمنع امتداده خارج نطاق قطاع غزة".

وأوضح خبير الشؤون الإيرانية، صالح القزويني، أن "أمريكا بدلا من أن تطلب من حليفها نتنياهو وقف الاعتداء بشكل كامل، وألا يغامر من جديد بضرب أي منطقة، راحت تطلب من خصمها إيران وقف العدوان، وأن يكون الاعتداء على إيران هو نهاية المواجهة".
وتابع متسائلا: "لماذا لا يكون رد إيران هو الضربة الأخيرة لنهاية المواجهة"، معتبرا أن "الازدواجية والقرارات الأمريكية تصدر من منطق الفوقية".
وأكد صالح القزويني أن "من بدأ العدوان ووسّع نطاقه هو إسرائيل، وبالتالي إذا كان ينبغي أن يتوقف العدوان، فيجب على إسرائيل أن توقفه أولا في غزة ثم بعد ذلك في لبنان، ومن ثم، وبعد أن توجه إيران الرد على العدوان، يمكن أن تتوقف المواجهة بعد ذلك"، مشددا على أن "الرد على العدوان حق كفله المجتمع الدولي والأمم المتحدة والقانون الدولي".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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