https://sarabic.ae/20241029/من-أين-جاءت-أغلب-النيازك-التي-سقطت-على-الأرض-1094293752.html

من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟

من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟

سبوتنيك عربي

يعرف علماء النفس، أن الصدمات التي يتعرض لها الأطفال، أو تجربة الأحداث الضارة أو السلبية، يمكن أن يكون لها عواقب دائمة على صحة ورفاهية الأشخاص، حتى مرحلة... 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T17:53+0000

2024-10-29T17:53+0000

2024-10-29T17:53+0000

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من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟ سبوتنيك عربي من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟

ولكن في حين تم البحث جيدا في عواقب الشدائد المبكرة لدى البشر، فإن البشر ليسوا الوحيدين الذين يمكن أن يتعرّضوا للشدائد.إن خبراء علم البيئة السلوكية، مهتمون بمعرفة كيف يمكن للتجارب السلبية في وقت مبكر من الحياة، أن تؤثر على سلوك الحيوانات، بما في ذلك أنواع القرارات التي تتخذها، والطريقة التي تتفاعل بها مع العالم حولها، بعبارة أخرى، نريد أن نرى كيف تؤثر هذه التجارب على الطريقة التي تتصرف بها هذه الكائنات، لكي تظل على قيد الحياة في البرية.يقول العلماء إنهم اكتشفوا من أين جاءت الغالبية العظمى من النيازك التي سقطت على الأرضتتعرض الأرض باستمرار لضربات النيازك، ونحن لا ندرك معظمها، إذ تحترق في الغلاف الجوي قبل أن تصطدم بالأرض، ولكن من حين لآخر، ينجذب شيء أكبر إلى مجال الجاذبية للأرض - وعندما يحدث هذا، فإنه عادة ما يكون نذيرا بأخبار سيئة لأي حياة توجد على سطح كوكبنا.المطر يساعد المحيط على حبس المزيد من الكربون لقد تم تجاهل المطر حتى الآن في حسابات قدرة المحيط على امتصاص الكربون، ولكن تقديرا جديدا يظهر أنه يعزز من حوض المحيط بنسبة 5% إلى 7%، فيما يمتص المحيط العالمي حوالي ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الأنشطة البشرية.وأظهرت هذه التجارب المبكرة، أن المطر يعزز سرعة انتقال ثاني أكسيد الكربون (CO2)، أو الكفاءة التي ينتقل بها من الهواء إلى الماء.

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