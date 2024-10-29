من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟

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ع الموجة مع ايلي
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الإنسان والثقافة
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30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مدرج التصعيد مع روسيا انتهى ولم يتبق سوى الصدام المباشر
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
18:33 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: انتخاب نعيم قاسم يعني استعادة الحزب لعافيته
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
18:33 GMT
29 د
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20241029/من-أين-جاءت-أغلب-النيازك-التي-سقطت-على-الأرض-1094293752.html
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
سبوتنيك عربي
يعرف علماء النفس، أن الصدمات التي يتعرض لها الأطفال، أو تجربة الأحداث الضارة أو السلبية، يمكن أن يكون لها عواقب دائمة على صحة ورفاهية الأشخاص، حتى مرحلة... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
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2024-10-29T17:53+0000
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من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
سبوتنيك عربي
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
ولكن في حين تم البحث جيدا في عواقب الشدائد المبكرة لدى البشر، فإن البشر ليسوا الوحيدين الذين يمكن أن يتعرّضوا للشدائد.إن خبراء علم البيئة السلوكية، مهتمون بمعرفة كيف يمكن للتجارب السلبية في وقت مبكر من الحياة، أن تؤثر على سلوك الحيوانات، بما في ذلك أنواع القرارات التي تتخذها، والطريقة التي تتفاعل بها مع العالم حولها، بعبارة أخرى، نريد أن نرى كيف تؤثر هذه التجارب على الطريقة التي تتصرف بها هذه الكائنات، لكي تظل على قيد الحياة في البرية.يقول العلماء إنهم اكتشفوا من أين جاءت الغالبية العظمى من النيازك التي سقطت على الأرضتتعرض الأرض باستمرار لضربات النيازك، ونحن لا ندرك معظمها، إذ تحترق في الغلاف الجوي قبل أن تصطدم بالأرض، ولكن من حين لآخر، ينجذب شيء أكبر إلى مجال الجاذبية للأرض - وعندما يحدث هذا، فإنه عادة ما يكون نذيرا بأخبار سيئة لأي حياة توجد على سطح كوكبنا.المطر يساعد المحيط على حبس المزيد من الكربون لقد تم تجاهل المطر حتى الآن في حسابات قدرة المحيط على امتصاص الكربون، ولكن تقديرا جديدا يظهر أنه يعزز من حوض المحيط بنسبة 5% إلى 7%، فيما يمتص المحيط العالمي حوالي ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الأنشطة البشرية.وأظهرت هذه التجارب المبكرة، أن المطر يعزز سرعة انتقال ثاني أكسيد الكربون (CO2)، أو الكفاءة التي ينتقل بها من الهواء إلى الماء.
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مرايا العلوم, аудио
مرايا العلوم, аудио

من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟

17:53 GMT 29.10.2024
راديو
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
تابعنا عبر
يعرف علماء النفس، أن الصدمات التي يتعرض لها الأطفال، أو تجربة الأحداث الضارة أو السلبية، يمكن أن يكون لها عواقب دائمة على صحة ورفاهية الأشخاص، حتى مرحلة البلوغ.
ولكن في حين تم البحث جيدا في عواقب الشدائد المبكرة لدى البشر، فإن البشر ليسوا الوحيدين الذين يمكن أن يتعرّضوا للشدائد.
إن خبراء علم البيئة السلوكية، مهتمون بمعرفة كيف يمكن للتجارب السلبية في وقت مبكر من الحياة، أن تؤثر على سلوك الحيوانات، بما في ذلك أنواع القرارات التي تتخذها، والطريقة التي تتفاعل بها مع العالم حولها، بعبارة أخرى، نريد أن نرى كيف تؤثر هذه التجارب على الطريقة التي تتصرف بها هذه الكائنات، لكي تظل على قيد الحياة في البرية.
يقول العلماء إنهم اكتشفوا من أين جاءت الغالبية العظمى من النيازك التي سقطت على الأرض
تتعرض الأرض باستمرار لضربات النيازك، ونحن لا ندرك معظمها، إذ تحترق في الغلاف الجوي قبل أن تصطدم بالأرض، ولكن من حين لآخر، ينجذب شيء أكبر إلى مجال الجاذبية للأرض - وعندما يحدث هذا، فإنه عادة ما يكون نذيرا بأخبار سيئة لأي حياة توجد على سطح كوكبنا.
المطر يساعد المحيط على حبس المزيد من الكربون
لقد تم تجاهل المطر حتى الآن في حسابات قدرة المحيط على امتصاص الكربون، ولكن تقديرا جديدا يظهر أنه يعزز من حوض المحيط بنسبة 5% إلى 7%، فيما يمتص المحيط العالمي حوالي ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الأنشطة البشرية.
وأظهرت هذه التجارب المبكرة، أن المطر يعزز سرعة انتقال ثاني أكسيد الكربون (CO2)، أو الكفاءة التي ينتقل بها من الهواء إلى الماء.
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