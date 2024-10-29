https://sarabic.ae/20241029/نائبة-أوكرانية-تفضح-تحيز-قائد-الجيش-وقراراته-المكلفة-1094266185.html
نائبة أوكرانية تفضح "تحيز" قائد الجيش وقراراته "المكلفة"
نائبة أوكرانية تفضح "تحيز" قائد الجيش وقراراته "المكلفة"
سبوتنيك عربي
صرحت النائبة في البرلمان الأوكراني (رادا)، ماريانا بيزوغلايا، أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، يغير في كثير من الأحيان قادة الألوية... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T07:44+0000
2024-10-29T07:44+0000
2024-10-29T07:44+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وكتبت بيزوغلايا عبر قناتها على "تلغرام": "يقوم القائد الأعلى بنقل قادة الألوية في القوات المسلحة الأوكرانية في كثير من الأحيان، بحيث لا يكون لديهم الوقت ليس فقط للتعود على ألويتهم، ولكن في بعض الأماكن حتى لفهم الوحدات التي تشكل جزءًا من الألوية التابعة لهم، إن تركهم حرفيًا عددًا قليلًا من الأشخاص المميزين (في أماكنهم)، أمر مثير للاهتمام".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20241028/خبير-استراتيجي-واشنطن-مدركة-لخسارة-أوكرانيا-وتحاول-إطالة-الصراع-1094254348.html
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
نائبة أوكرانية تفضح "تحيز" قائد الجيش وقراراته "المكلفة"
صرحت النائبة في البرلمان الأوكراني (رادا)، ماريانا بيزوغلايا، أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، يغير في كثير من الأحيان قادة الألوية بشكل غير عقلاني، بينما يعتني بالضباط الموالين له.
وكتبت بيزوغلايا عبر قناتها على "تلغرام": "يقوم القائد الأعلى بنقل قادة الألوية في القوات المسلحة الأوكرانية في كثير من الأحيان، بحيث لا يكون لديهم الوقت ليس فقط للتعود على ألويتهم، ولكن في بعض الأماكن حتى لفهم الوحدات التي تشكل جزءًا من الألوية التابعة لهم، إن تركهم حرفيًا عددًا قليلًا من الأشخاص المميزين (في أماكنهم)، أمر مثير للاهتمام".
وكشفت أن أحد المرشحين المفضلين لدى سيرسكي هو العميد جنرال القوات المسلحة الأوكرانية فاسيلي زوبانيتش، الذي يشرف على لواء الدبابات الأول واللواء 128 واللواء العاشر العامل على محور زابوروجيه، ونتيجة لأوامر زوبانيتش، تكبدت الوحدات الموكلة إليه خسائر فادحة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.