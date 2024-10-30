https://sarabic.ae/20241030/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تعتمد-قرارا-يدعو-الولايات-المتحدة-إلى-رفع-العقوبات-المفروضة-على-كوبا-1094332508.html
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على كوبا
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على كوبا
سبوتنيك عربي
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الثانية والثلاثين قرارا يدعو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية المفروضة على كوبا. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T17:47+0000
2024-10-30T17:47+0000
2024-10-30T17:47+0000
كوبا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101358/34/1013583450_0:183:2905:1817_1920x0_80_0_0_2dc2e9924aafe9ab5d828dd2e20006dd.jpg
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن القرار "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا" حظي بتأييد 187 دولة.يذكر أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونًا، على عكس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20241025/كوبا-تعلن-استعدادها-لتقاسم-خبرتها-في-مجال-الأدوية-والعلوم-مع-بريكس-1094147746.html
كوبا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101358/34/1013583450_119:0:2786:2000_1920x0_80_0_0_5719665e1292b41f7326644b156c811d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كوبا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
كوبا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على كوبا
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الثانية والثلاثين قرارا يدعو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية المفروضة على كوبا.
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن القرار "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا" حظي بتأييد 187 دولة.
صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، وامتنعت مولدوفا عن التصويت.
وتتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تطالب برفع العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب عن كوبا منذ عام 1992؛ وتحظى الوثائق بتأييد ساحق من أعضاء المنظمة العالمية.
يذكر أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونًا، على عكس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.