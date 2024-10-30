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الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على كوبا
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على كوبا
سبوتنيك عربي
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الثانية والثلاثين قرارا يدعو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية المفروضة على كوبا. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T17:47+0000
2024-10-30T17:47+0000
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وذكر مراسل "سبوتنيك" أن القرار "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا" حظي بتأييد 187 دولة.يذكر أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونًا، على عكس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
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كوبا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
كوبا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على كوبا

17:47 GMT 30.10.2024
© RIA Novosti . Eduard Pesov / الانتقال إلى بنك الصورالجمعية العامة للأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© RIA Novosti . Eduard Pesov
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تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الثانية والثلاثين قرارا يدعو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية المفروضة على كوبا.
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن القرار "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا" حظي بتأييد 187 دولة.

صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، وامتنعت مولدوفا عن التصويت.

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وتتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تطالب برفع العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب عن كوبا منذ عام 1992؛ وتحظى الوثائق بتأييد ساحق من أعضاء المنظمة العالمية.

يذكر أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونًا، على عكس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
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