https://sarabic.ae/20241030/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تعتمد-قرارا-يدعو-الولايات-المتحدة-إلى-رفع-العقوبات-المفروضة-على-كوبا-1094332508.html

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على كوبا

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على كوبا

سبوتنيك عربي

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الثانية والثلاثين قرارا يدعو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية المفروضة على كوبا. 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T17:47+0000

2024-10-30T17:47+0000

2024-10-30T17:47+0000

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وذكر مراسل "سبوتنيك" أن القرار "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا" حظي بتأييد 187 دولة.يذكر أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونًا، على عكس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20241025/كوبا-تعلن-استعدادها-لتقاسم-خبرتها-في-مجال-الأدوية-والعلوم-مع-بريكس-1094147746.html

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