https://sarabic.ae/20241030/النقد-الدولي-يتوقع-معدلات-قياسية-للتضخم-في-السودان-ومصر--1094324884.html

"النقد الدولي" يتوقع معدلات قياسية للتضخم في السودان ومصر

"النقد الدولي" يتوقع معدلات قياسية للتضخم في السودان ومصر

سبوتنيك عربي

توقع "صندوق النقد الدولي" وصول معدل التضخم في السودان إلى معدلات قياسية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب الحرب التي تشهدها البلاد منذ عام ونصف. 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T13:50+0000

2024-10-30T13:50+0000

2024-10-30T13:50+0000

العالم العربي

اقتصاد

الأخبار

أخبار السودان اليوم

صندوق النقد الدولي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093715789_0:301:780:740_1920x0_80_0_0_25dc2fae822b9fa9d16e2ee57c6e2cd6.jpg

ونقل موقع "المشهد السوداني" عن صندوق النقد الدولي بيانات جديدة لعام 2024 تناولت التوقعات بشأن معدلات التضخم في الدول العربية للعام 2025، مشيرا إلى تفاوتات كبيرة في نسب التضخم المتوقعة بين الدول.وتضمنت بيانات الصندوق توقعات بأن يسجل السودان أعلى معدلات التضخم في المنطقة العربية خلال عام 2025 عند حوالي 119% رغم أنه سيتراجع عن مستويات العام الحالي والمقدرة بنحو مئتي في المئة، كما توقع الصندوق أن تصل معدلات التضخم خلال العام الجاري في السودان إلى 200.1%، أي بزيادة تصل إلى نحو 123% بمقارنة سنوية. وبحسب صندوق النقد الدولي، تأتي مصر في المرتبة الثانية عربيا بمعدل تضخم متوقع يبلغ 21.2%، في المقابل، فيما جاءت قطر كالدولة العربية الأقل تأثرا بالتضخم وفقا للتوقعات، حيث من المنتظر أن تسجل 1.4%، مما يعكس استقرارا اقتصاديا نسبيا مدعوما بقطاع طاقة قوي، واستقرار في الأسواق المحلية. وفي وقت سابق، قال البنك الدولي في بيان: "أعلنت إسبانيا عن التزام مالي بقيمة 400 مليون يورو للمؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك الدولي للبلدان المنخفضة الدخل، ليرتفع بذلك إجمالي إسهام إسبانيا إلى أكثر من 5 مليارات يورو منذ إنشاء المؤسسة الدولية للتنمية". يذكر أن مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة لسنة 2024، الصادر عن منظمة "أوكسفام" ومؤسسة "تمويل التنمية الدولية"، كان قد وضع المغرب في المركز الـ 73 عالميًا من أصل 164 دولة، متقدما بذلك بـ 30 رتبة مقارنة بآخر تصنيف لسنة 2022، ليتربع بذلك على عرش الدول التي حققت أكبر تقدم على هذا المستوى، إلى جانب كل من ماليزيا وباراغواي اللتين حققتا تقدمًا في المؤشر بـ 26 مركزًا. ويصنف المؤشر الدول باستخدام أحدث البيانات من الميزانيات الحكومية، وعلى أساس 3 مؤشرات فرعية رئيسية، تتعلق أولاً بالإنفاق على الخدمات العمومية (الصحة – التعليم – الحماية الاجتماعية)، وثانيًا بالضرائب (الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة)، فيما يهتم المؤشر الثالث والأخير بحقوق العمال. وفي السياق، جاءت المملكة المغربية في المركز الـ 90 من أصل 164 دولة شملها التصنيف ضمن مؤشر الإنفاق الحكومي على الخدمات العمومية، وفي المركز الـ 21 في المؤشر المتعلق بالضرائب، بينما حل في المرتبة الـ 97 ضمن مؤشر حقوق العمال، ، حسبما أفاد موقع "هسبرس".فيما تصدرت النرويج التصنيف العالمي، ثم كندا وأستراليا اللتين حلتا في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، وحلت دول جنوب السودان ونيجيريا وزيمبابوي في المراكز الثلاثة الأخيرة. بينما تصدرت إسرائيل قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إثر حلولها في المركز الـ 13 عالميًا، تلاها الأردن الذيي جاء في المرتبة الـ 43، في حين تذيلت البحرين قائمة دول المنطقة بعدما وضعها المؤشر في المركز الـ 147.

https://sarabic.ae/20241024/أول-إجراء-من-صندوق-النقد-الدولي-بعد-إبداء-مصر-رغبتها-في-مراجعة-برنامجها-معه-1094137523.html

https://sarabic.ae/20241028/ما-العقبات-التي-تقف-في-طريق--تشكيل-قوة-أممية-لحفظ-السلام-في-السودان-إذا-أقرها-مجلس-الأمن-1094254950.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, اقتصاد, الأخبار, أخبار السودان اليوم, صندوق النقد الدولي