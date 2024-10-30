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دبلوماسي فلسطيني: الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني أثبتت فشل الأمم المتحدة
دبلوماسي فلسطيني: الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني أثبتت فشل الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح الدبلوماسي الفلسطيني، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، والوزير السابق الدكتور أحمد عبد السلام حسن مجدلاني، في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، أن الإبادة... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T10:30+0000
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وبيّن مجدلاني أن "هذا الشلل يعود للفيتو الأمريكي، الذي شل هذه المنظومة لذلك تنظر الدول النامية والفقيرة وأيضا روسيا والصين ودول بريكس، إلى هذا النظام العالمي الحالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، على أنه غير عادل، وبالتالي لا بد من تغيير هذا النظام أحادي القطب إلى نظام متعدد الأفقطاب أكثر ديمقراطية وعدلا".وأردف مجدلاني: "فشل الأمم المتحدة سببه الفيتو الأمريكي، والتهديدات الأمريكية بوقف التمويل عن مؤسسة أو منظمة دولية، تتخذ موقفا ضد إسرائيل، أو قبول عضوية فلسطين فيها".وكشف أن "إسرائيل قامت بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمس والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي نظمت العلاقة بين الأونروا، والمنظمات الدولية الأخرى، والاتفاقية الموقعة بين إسرائيل والأمم المتحدة بشأن الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية".
https://sarabic.ae/20241021/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-حكومة-نتنياهو-فاشية-وتسعى-للتوسع-في-فلسطين-والمنطقة-العربية-1094010847.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

دبلوماسي فلسطيني: الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني أثبتت فشل الأمم المتحدة

10:30 GMT 30.10.2024
© Sputnikالأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني والوزير السابق الدكتور أحمد عبد السلام حسن مجدلاني
الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني والوزير السابق الدكتور أحمد عبد السلام حسن مجدلاني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
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صرح الدبلوماسي الفلسطيني، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، والوزير السابق الدكتور أحمد عبد السلام حسن مجدلاني، في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، أن الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، أثبتت فشل الأمم المتحدة بالقيام بدورها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وبيّن مجدلاني أن "هذا الشلل يعود للفيتو الأمريكي، الذي شل هذه المنظومة لذلك تنظر الدول النامية والفقيرة وأيضا روسيا والصين ودول بريكس، إلى هذا النظام العالمي الحالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، على أنه غير عادل، وبالتالي لا بد من تغيير هذا النظام أحادي القطب إلى نظام متعدد الأفقطاب أكثر ديمقراطية وعدلا".
وأردف مجدلاني: "فشل الأمم المتحدة سببه الفيتو الأمريكي، والتهديدات الأمريكية بوقف التمويل عن مؤسسة أو منظمة دولية، تتخذ موقفا ضد إسرائيل، أو قبول عضوية فلسطين فيها".
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وتابع: "على الأمين العام للأمم المتحدة مواجهة الموقف بشجاعة أكبر حيث لا تكفي بيانات الإدانة والاستنكار والشجب بل يتطلب خطوة جريئة من الأمين العام للأمم المتحدة".

وكشف أن "إسرائيل قامت بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمس والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي نظمت العلاقة بين الأونروا، والمنظمات الدولية الأخرى، والاتفاقية الموقعة بين إسرائيل والأمم المتحدة بشأن الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية".
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