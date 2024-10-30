نائب رئيس جامعة الملك عبدالله لـ"سبوتنيك": مبادرة الاستثمار شهدت استقطابا كبيرا لجميع دول العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: انتخاب نعيم قاسم يعني استعادة الحزب لعافيته
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
10:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:55 GMT
248 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241030/نائب-رئيس-جامعة-الملك-عبدالله-لـسبوتنيك-مبادرة-الاستثمار-شهدت-استقطابا-كبيرا-لجميع-دول-العالم-1094317218.html
نائب رئيس جامعة الملك عبدالله لـ"سبوتنيك": مبادرة الاستثمار شهدت استقطابا كبيرا لجميع دول العالم
نائب رئيس جامعة الملك عبدالله لـ"سبوتنيك": مبادرة الاستثمار شهدت استقطابا كبيرا لجميع دول العالم
سبوتنيك عربي
أشاد الدكتور سليمان بن محمد الثنيان، نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بالنسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها المملكة، وأكد أنها... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T11:39+0000
2024-10-30T11:39+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094316632_0:166:1280:886_1920x0_80_0_0_667e6404d41d0545fbb243daf7784e98.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن المبادرة هذا العام شهدت استقطابا كبيرًا للمستثمرين، حيث شارك ما يزيد عن 7000 في المبادرة، ما بين مستثمر ومتحدث، مشيرًا إلى أن التواجد الكبير من جميع دول العالم يشير إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوافر في المملكة.وقال إن المملكة ترحب بجميع المستثمرين من جميع أقطاب العالم، الذين يرغبون في الاستثمار بالمملكة، مؤكدًا أن المبادرة ووجود هذا الكم الكبير من المستثمرين، يساهم في تعزيز الاقتصاد السعودي، وخلق فرص استثمارية ووظيفية، وكذلك مناقشة التكنولوجيا الجديدة.وشدد على وجود الكثير من الفرص الاستثمارية ما بين المملكة وروسيا، وأن العالم بات قرية صغيرة، وأي شركة من ضمن أهدافها الاستثمار في الأسواق خارج المملكة، بما في ذلك السوق الروسي.ويعقد مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 5 آلاف ضيف و500 متحدث يتناقشون في 200 جلسة، بموضوعات عدة، أهمها دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، حيث ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة منها الأغذية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.وقال ياسر الرميان؛ محافظ صندوق الاستثمارات العامة، خلال افتتاح المؤتمر أمس: "نواجه اليوم تحديات عالمية مترابطة تتطلب حلولًا مبتكرة. حيث يسلط مؤتمر هذا العام الضوء على قضايا ملحة، مثل: ارتفاع تكاليف المعيشة. والتفاوت في الرعاية الصحية، وكلها تمتد عبر الحدود".
https://sarabic.ae/20241029/الهيئة-الملكية-للعلا-تكشف-لـسبوتنيك-عن-آخر-المشروعات-السياحية-وأهمية-مبادرة-الاستثمار-1094278660.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094316632_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_50c7eb4c4f70b5105983168fe0eed442.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي

نائب رئيس جامعة الملك عبدالله لـ"سبوتنيك": مبادرة الاستثمار شهدت استقطابا كبيرا لجميع دول العالم

11:39 GMT 30.10.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIالدكتور سليمان بن محمد الثنيان، نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
الدكتور سليمان بن محمد الثنيان، نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
حصري
أشاد الدكتور سليمان بن محمد الثنيان، نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بالنسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها المملكة، وأكد أنها تميزت بالإبداع والتفرد، كما جميع النسخ السابقة.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن المبادرة هذا العام شهدت استقطابا كبيرًا للمستثمرين، حيث شارك ما يزيد عن 7000 في المبادرة، ما بين مستثمر ومتحدث، مشيرًا إلى أن التواجد الكبير من جميع دول العالم يشير إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوافر في المملكة.
وقال إن المملكة ترحب بجميع المستثمرين من جميع أقطاب العالم، الذين يرغبون في الاستثمار بالمملكة، مؤكدًا أن المبادرة ووجود هذا الكم الكبير من المستثمرين، يساهم في تعزيز الاقتصاد السعودي، وخلق فرص استثمارية ووظيفية، وكذلك مناقشة التكنولوجيا الجديدة.
عبدالرحمن سليمان الطريري، رئيس قطاع التواصل والعلاقات العامة، والمتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
الهيئة الملكية للعلا تكشف لـ"سبوتنيك" عن آخر المشروعات السياحية وأهمية مبادرة الاستثمار
أمس, 12:13 GMT
وشدد على وجود الكثير من الفرص الاستثمارية ما بين المملكة وروسيا، وأن العالم بات قرية صغيرة، وأي شركة من ضمن أهدافها الاستثمار في الأسواق خارج المملكة، بما في ذلك السوق الروسي.
ويعقد مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 5 آلاف ضيف و500 متحدث يتناقشون في 200 جلسة، بموضوعات عدة، أهمها دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.
وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، حيث ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة منها الأغذية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.
وقال ياسر الرميان؛ محافظ صندوق الاستثمارات العامة، خلال افتتاح المؤتمر أمس: "نواجه اليوم تحديات عالمية مترابطة تتطلب حلولًا مبتكرة. حيث يسلط مؤتمر هذا العام الضوء على قضايا ملحة، مثل: ارتفاع تكاليف المعيشة. والتفاوت في الرعاية الصحية، وكلها تمتد عبر الحدود".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:47 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала