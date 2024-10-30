https://sarabic.ae/20241030/نائب-رئيس-جامعة-الملك-عبدالله-لـسبوتنيك-مبادرة-الاستثمار-شهدت-استقطابا-كبيرا-لجميع-دول-العالم-1094317218.html

نائب رئيس جامعة الملك عبدالله لـ"سبوتنيك": مبادرة الاستثمار شهدت استقطابا كبيرا لجميع دول العالم

نائب رئيس جامعة الملك عبدالله لـ"سبوتنيك": مبادرة الاستثمار شهدت استقطابا كبيرا لجميع دول العالم

سبوتنيك عربي

أشاد الدكتور سليمان بن محمد الثنيان، نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بالنسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها المملكة، وأكد أنها... 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T11:39+0000

2024-10-30T11:39+0000

2024-10-30T11:39+0000

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن المبادرة هذا العام شهدت استقطابا كبيرًا للمستثمرين، حيث شارك ما يزيد عن 7000 في المبادرة، ما بين مستثمر ومتحدث، مشيرًا إلى أن التواجد الكبير من جميع دول العالم يشير إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوافر في المملكة.وقال إن المملكة ترحب بجميع المستثمرين من جميع أقطاب العالم، الذين يرغبون في الاستثمار بالمملكة، مؤكدًا أن المبادرة ووجود هذا الكم الكبير من المستثمرين، يساهم في تعزيز الاقتصاد السعودي، وخلق فرص استثمارية ووظيفية، وكذلك مناقشة التكنولوجيا الجديدة.وشدد على وجود الكثير من الفرص الاستثمارية ما بين المملكة وروسيا، وأن العالم بات قرية صغيرة، وأي شركة من ضمن أهدافها الاستثمار في الأسواق خارج المملكة، بما في ذلك السوق الروسي.ويعقد مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 5 آلاف ضيف و500 متحدث يتناقشون في 200 جلسة، بموضوعات عدة، أهمها دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، حيث ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة منها الأغذية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.وقال ياسر الرميان؛ محافظ صندوق الاستثمارات العامة، خلال افتتاح المؤتمر أمس: "نواجه اليوم تحديات عالمية مترابطة تتطلب حلولًا مبتكرة. حيث يسلط مؤتمر هذا العام الضوء على قضايا ملحة، مثل: ارتفاع تكاليف المعيشة. والتفاوت في الرعاية الصحية، وكلها تمتد عبر الحدود".

https://sarabic.ae/20241029/الهيئة-الملكية-للعلا-تكشف-لـسبوتنيك-عن-آخر-المشروعات-السياحية-وأهمية-مبادرة-الاستثمار-1094278660.html

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