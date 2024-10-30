https://sarabic.ae/20241030/وزير-الخارجية-الأفغاني-يتصدر-التريند-بتجوله-على-دراجة-نارية-فيديو-1094328297.html
وزير الخارجية الأفغاني يتصدر التريند بتجوله على دراجة نارية... فيديو
وزير الخارجية الأفغاني يتصدر التريند بتجوله على دراجة نارية... فيديو
سبوتنيك عربي
تصدر مشهد وزير الخارجية الأفغاني في حكومة طالبان، مولوي أمير خان متقي، "التريند"، بعد تجوله بدراجة نارية. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T15:11+0000
2024-10-30T15:11+0000
2024-10-30T15:11+0000
نادي الفيديو
منوعات
حركة طالبان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/02/1047044431_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_371dfdd73a7711f90224a832ec96fb0e.jpg
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بين العديد من الأفغان لقطات فيديو لأمير خان متقي وهو يقود دراجة نارية في المنطقة الدبلوماسية وسط كابل.وتوازيا مع ذلك، نشرت حسابات تابعة لطالبان الفيديو للوزير متقي، معتبرة أنه دليل على حالة الأمن والاستقرار غير "المسبوقة" التي وصلت إليها البلاد في ظل حكم حركة "طالبان" الأفغانية.وعلى النقيض من ذلك، استغل البعض من الأفغان هذا الفيديو بالادعاء بأنه مجرد "دعاية فارغة" من وزير الخارجية، وادعاء بتحسّن الوضع الأمني في العاصمة كابل، خاصة وأنه كان يقود دراجته في المنطقة الدبلوماسية المحصنة أمنياً.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, حركة طالبان
نادي الفيديو, منوعات, حركة طالبان
وزير الخارجية الأفغاني يتصدر التريند بتجوله على دراجة نارية... فيديو
تصدر مشهد وزير الخارجية الأفغاني في حكومة طالبان، مولوي أمير خان متقي، "التريند"، بعد تجوله بدراجة نارية.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بين العديد من الأفغان لقطات فيديو لأمير خان متقي وهو يقود دراجة نارية
في المنطقة الدبلوماسية وسط كابل.
وتوازيا مع ذلك، نشرت حسابات تابعة لطالبان الفيديو للوزير متقي، معتبرة أنه دليل على حالة الأمن والاستقرار غير "المسبوقة" التي وصلت إليها البلاد في ظل حكم حركة "طالبان"
الأفغانية.
وعلى النقيض من ذلك، استغل البعض من الأفغان هذا الفيديو بالادعاء بأنه مجرد "دعاية فارغة" من وزير الخارجية، وادعاء بتحسّن الوضع الأمني في العاصمة كابل، خاصة وأنه كان يقود دراجته في المنطقة الدبلوماسية المحصنة أمنياً.