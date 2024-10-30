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https://sarabic.ae/20241030/وزير-العمل-اللبناني-تعيين-نعيم-قاسم-أمينا-عاما-لـحزب-الله-يدل-على-تماسك-الحزب-1094318647.html
وزير العمل اللبناني: تعيين نعيم قاسم أمينا عاما لـ"حزب الله" يدل على تماسك الحزب
وزير العمل اللبناني: تعيين نعيم قاسم أمينا عاما لـ"حزب الله" يدل على تماسك الحزب
سبوتنيك عربي
أكد وزير العمل في الحكومة اللبنانية، مصطفى بيرم، أن عملية الانتخابات التي جرت تحت النار (في إشارة إلى الحرب مع إسرائيل)، مؤشرا ثابتا على تماسك "حزب الله"... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T12:04+0000
2024-10-30T12:04+0000
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جاء ذلك في حديثه لـ"سبوتنيك"، في أول تعليق لبناني رسمي من جهة وزارية مقرّبة من "حزب الله" بعد الإعلان عن هوية الأمين العام الجديد.وقال بيرم: "تعيين الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما جديدا لـ "حزب الله"، دليل قاطع على أنّ الحزب مؤسسة قادرة على الاستمرار ولا تخلو من الكفاءات على مختلف المستويات".واستذكر بيرم فترات سابقة من تاريخ الحزب للدلالة على قدرته الدائمة في تخطي الصعاب والمحن، فأشار إلى أن "اغتيال الأمين العام السابق لـ "حزب الله" السيد عباس الموسوي في 16 فبراير/ شباط 1992، شكّل نقطة تحوّل في تاريخ الحزب.وتابع: "باغتيال الموسوي، اعتقدت إسرائيل أنّ المقاومة في لبنان انتهت، غير أنّ "حزب الله" وبقيادة نائبه العام السابق السيد حسن نصرالله، تمكن من تعزيز وجوده وتأكيد استمراريته".وفي سياق حديثه عن المقاومة اللبنانية، رأى الوزير اللبناني أنه "لا يمكن القول بأن "حزب الله" يمثل أحد أذرع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأن المقاومة في لبنان موجودة قبل الثورة الإسلامية في إيران".وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الثلاثاء، تعيين الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما جديدا للحزب، خلفا للأمين العام الراحل السيد حسن نصر الله، مؤكدا أن انتخابه يأتي "انطلاقا من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسكا بمبادئ "حزب الله" وأهدافه، وعملا بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام".وكان "حزب الله" اللبناني، قد أكد في بيان له يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي أن أمينه العام، حسن نصر الله، "التحق برفقائه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحو 30 عاما" في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
https://sarabic.ae/20241029/خبير-سياسي-حزب-الله-يرسم-معادلات-ردع-جديدة-وأستبعد-أن-يتوقف-العدوان--1094277825.html
https://sarabic.ae/20241029/أول-تعليق-من-إسرائيل-على-تولى-نعيم-قاسم-الأمانة-العامة-لـحزب-الله-1094281108.html
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أخبار العالم الآن, حصري, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن, حصري, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

وزير العمل اللبناني: تعيين نعيم قاسم أمينا عاما لـ"حزب الله" يدل على تماسك الحزب

12:04 GMT 30.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ "حزب الله"
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
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حصري
أكد وزير العمل في الحكومة اللبنانية، مصطفى بيرم، أن عملية الانتخابات التي جرت تحت النار (في إشارة إلى الحرب مع إسرائيل)، مؤشرا ثابتا على تماسك "حزب الله" واستمراره.
جاء ذلك في حديثه لـ"سبوتنيك"، في أول تعليق لبناني رسمي من جهة وزارية مقرّبة من "حزب الله" بعد الإعلان عن هوية الأمين العام الجديد.
عناصر حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
"حزب الله" لـ"سبوتنيك": نرسم معادلات ردع جديدة ونستبعد أن يتوقف العدوان
أمس, 11:58 GMT
وقال بيرم: "تعيين الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما جديدا لـ "حزب الله"، دليل قاطع على أنّ الحزب مؤسسة قادرة على الاستمرار ولا تخلو من الكفاءات على مختلف المستويات".
واستذكر بيرم فترات سابقة من تاريخ الحزب للدلالة على قدرته الدائمة في تخطي الصعاب والمحن، فأشار إلى أن "اغتيال الأمين العام السابق لـ "حزب الله" السيد عباس الموسوي في 16 فبراير/ شباط 1992، شكّل نقطة تحوّل في تاريخ الحزب.
وتابع: "باغتيال الموسوي، اعتقدت إسرائيل أنّ المقاومة في لبنان انتهت، غير أنّ "حزب الله" وبقيادة نائبه العام السابق السيد حسن نصرالله، تمكن من تعزيز وجوده وتأكيد استمراريته".
وفي سياق حديثه عن المقاومة اللبنانية، رأى الوزير اللبناني أنه "لا يمكن القول بأن "حزب الله" يمثل أحد أذرع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأن المقاومة في لبنان موجودة قبل الثورة الإسلامية في إيران".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
أول تعليق من إسرائيل على تولى نعيم قاسم الأمانة العامة لـ"حزب الله"
أمس, 13:20 GMT
وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الثلاثاء، تعيين الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما جديدا للحزب، خلفا للأمين العام الراحل السيد حسن نصر الله، مؤكدا أن انتخابه يأتي "انطلاقا من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسكا بمبادئ "حزب الله" وأهدافه، وعملا بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام".
وكان "حزب الله" اللبناني، قد أكد في بيان له يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي أن أمينه العام، حسن نصر الله، "التحق برفقائه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحو 30 عاما" في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
نعيم قاسم.. خليفة "حسن نصر الله" المحتمل
نعيم قاسم.. خليفة حسن نصر الله المحتمل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
نعيم قاسم.. خليفة "حسن نصر الله" المحتمل
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