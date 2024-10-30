https://sarabic.ae/20241030/وزير-لبناني-نموذج-جديد-يجمع-بين-حرب-العصابات-والحرب-الكلاسيكية-تنفذه-المقاومة-في-الجنوب-1094318265.html

وزير لبناني: نموذج جديد يجمع بين "حرب العصابات" والحرب الكلاسيكية تنفذه المقاومة في الجنوب

وزير لبناني: نموذج جديد يجمع بين "حرب العصابات" والحرب الكلاسيكية تنفذه المقاومة في الجنوب

سبوتنيك عربي

تعليقا على مجريات الحرب الدائرة في الجنوب اللبناني، اعتبر وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم أن "الميدان اليوم في أفضل حالاته، فالمقاومة تجهزت وهي حاضرة بكل ما... 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T11:51+0000

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وأضاف في حديث مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "فحزب الله وعلى صعيد الميدان يقدّم نموذجًا جديدًا يجمع بين حرب العصابات، والحرب الكلاسيكية، ما أسفر عن صده محاولات دخول القوات الإسرائيلية إلى جنوب لبنان".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن "حزب الله" أطلق 75 صاروخًا من لبنان تجاه إسرائيل على مدار يوم أمس الثلاثاء.وقال الجيش في بيان له: "حتى الساعة 23:00، عبرت نحو 75 قذيفة أطلقها حزب الله من لبنان إلى إسرائيل يوم الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول".ويتبادل "حزب الله" اللبناني ووحدات من الجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من عام كامل، قصف مواقع على طول الحدود الجنوبية للبنان، بعدما أعلن الحزب فتح جبهة مساندة لغزة.

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