https://sarabic.ae/20241030/وزير-لبناني-نموذج-جديد-يجمع-بين-حرب-العصابات-والحرب-الكلاسيكية-تنفذه-المقاومة-في-الجنوب-1094318265.html
وزير لبناني: نموذج جديد يجمع بين "حرب العصابات" والحرب الكلاسيكية تنفذه المقاومة في الجنوب
وزير لبناني: نموذج جديد يجمع بين "حرب العصابات" والحرب الكلاسيكية تنفذه المقاومة في الجنوب
سبوتنيك عربي
تعليقا على مجريات الحرب الدائرة في الجنوب اللبناني، اعتبر وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم أن "الميدان اليوم في أفضل حالاته، فالمقاومة تجهزت وهي حاضرة بكل ما... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T11:51+0000
2024-10-30T11:51+0000
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وأضاف في حديث مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "فحزب الله وعلى صعيد الميدان يقدّم نموذجًا جديدًا يجمع بين حرب العصابات، والحرب الكلاسيكية، ما أسفر عن صده محاولات دخول القوات الإسرائيلية إلى جنوب لبنان".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن "حزب الله" أطلق 75 صاروخًا من لبنان تجاه إسرائيل على مدار يوم أمس الثلاثاء.وقال الجيش في بيان له: "حتى الساعة 23:00، عبرت نحو 75 قذيفة أطلقها حزب الله من لبنان إلى إسرائيل يوم الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول".ويتبادل "حزب الله" اللبناني ووحدات من الجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من عام كامل، قصف مواقع على طول الحدود الجنوبية للبنان، بعدما أعلن الحزب فتح جبهة مساندة لغزة.
https://sarabic.ae/20241027/مكتب-بري-ينفي-ما-نسب-له-عن-موافقة-حزب-الله-على-فصل-مفاوضات-لبنان-عن-غزة-1094221370.html
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لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري
وزير لبناني: نموذج جديد يجمع بين "حرب العصابات" والحرب الكلاسيكية تنفذه المقاومة في الجنوب
حصري
تعليقا على مجريات الحرب الدائرة في الجنوب اللبناني، اعتبر وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم أن "الميدان اليوم في أفضل حالاته، فالمقاومة تجهزت وهي حاضرة بكل ما للكلمة من معنى، ما يمنع إسرائيل من الدخول إلى الأراضي اللبنانية وتثبيت أقدامها فيها".
وأضاف في حديث مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "فحزب الله وعلى صعيد الميدان يقدّم نموذجًا جديدًا يجمع بين حرب العصابات، والحرب الكلاسيكية، ما أسفر عن صده محاولات دخول القوات الإسرائيلية إلى جنوب لبنان".
واعتبر بيرم أن "المقاومة في لبنان على الرغم من تعرضها لعاصفة كبيرة، تمكنت من استعادة توازنها، وبدأت في تحقيق الانتصارات، فهي لن تسقط على الرغم من كلّ الضغوطات".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن "حزب الله" أطلق 75 صاروخًا من لبنان تجاه إسرائيل على مدار يوم أمس الثلاثاء.
وقال الجيش في بيان له: "حتى الساعة 23:00، عبرت نحو 75 قذيفة أطلقها حزب الله من لبنان إلى إسرائيل يوم الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول".
وأضاف البيان: "سيواصل الجيش الإسرائيلي الدفاع عن دولة إسرائيل وشعبها، ضد التهديد الذي تشكله منظمة حزب الله".
ويتبادل "حزب الله" اللبناني ووحدات من الجيش الإسرائيلي
، منذ أكثر من عام كامل، قصف مواقع على طول الحدود الجنوبية للبنان، بعدما أعلن الحزب فتح جبهة مساندة لغزة.