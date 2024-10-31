https://sarabic.ae/20241031/أطباء-يصدمون-بوجود-صرصور-حي-داخل-معدة-رجل-وهذا-هو-السبب--1094363330.html
أطباء يصدمون بوجود صرصور حي داخل معدة رجل... وهذا هو السبب
أطباء يصدمون بوجود صرصور حي داخل معدة رجل... وهذا هو السبب
سبوتنيك عربي
في واقعة غريبة، وفريدة من نوعها، وجد رجل هندي صرصورًا حيًا يتلوى في معدته، بعدما ذهب إلى الطبيب بسبب شعوره بآلام شديدة في المعدة. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T15:54+0000
2024-10-31T15:54+0000
2024-10-31T15:54+0000
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البداية كانت عندما شعر رجل يبلغ من العمر 23 عامًا بآلام شديدة في البطن وعسر الهضم لعدة أيام، ليجد أن الجاني كان صرصورًا حيًا عالقًا في أمعائه الدقيقة، وفقا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إنديا.ذهب الرجل الهندي للمستشفى وإجراء جراحة منظار الجهاز الهضمي العلوي، وفي غضون 10 دقائق، اكتشف الأطباء صرصورًا حيًا يبلغ طوله 3 سم، وذلك بعد أن تناول طعامًا في الشارع قبل ذلك.وقرر فريق الأطباء إزالته باستخدام منظار داخلي بقناتين واحدة لضخ الهواء والماء والأخرى لشفط الهواء.أوضح الدكتور شوبهام فاتسيا، استشاري أول في أمراض الجهاز الهضمي: "لقد قمنا بتنشيط زر الشفط على المنظار، مما أدى إلى امتصاص الصرصور بفعالية في قناة الشفط، مما أدى إلى إزالته من الجسم وإنقاذ حياة الرجل".وأضاف أن المريض لم يكن على علم بأنه ابتلع الصرصور. وقال الدكتور فاتسيا: "حتى أننا فوجئنا بكيفية تمكن الصرصور من البقاء سليمًا".
https://sarabic.ae/20241031/ما-السر-وراء-انجذاب-الحيوانات-والحشرات-لشرب-الكحوليات؟-دراسة-تجيب-1094361031.html
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العالم, الصحة, منظمة الصحة العالمية, حول العالم, أخبار الهند اليوم, منوعات
العالم, الصحة, منظمة الصحة العالمية, حول العالم, أخبار الهند اليوم, منوعات
أطباء يصدمون بوجود صرصور حي داخل معدة رجل... وهذا هو السبب
في واقعة غريبة، وفريدة من نوعها، وجد رجل هندي صرصورًا حيًا يتلوى في معدته، بعدما ذهب إلى الطبيب بسبب شعوره بآلام شديدة في المعدة.
البداية كانت عندما شعر رجل يبلغ من العمر 23 عامًا بآلام شديدة في البطن وعسر الهضم لعدة أيام، ليجد أن الجاني كان صرصورًا حيًا عالقًا في أمعائه الدقيقة، وفقا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إنديا.
ذهب الرجل الهندي
للمستشفى وإجراء جراحة منظار الجهاز الهضمي العلوي، وفي غضون 10 دقائق، اكتشف الأطباء صرصورًا حيًا يبلغ طوله 3 سم، وذلك بعد أن تناول طعامًا في الشارع قبل ذلك.
وقرر فريق الأطباء إزالته باستخدام منظار داخلي بقناتين واحدة لضخ الهواء والماء والأخرى لشفط الهواء.
أوضح الدكتور شوبهام فاتسيا، استشاري أول في أمراض الجهاز الهضمي
: "لقد قمنا بتنشيط زر الشفط على المنظار، مما أدى إلى امتصاص الصرصور بفعالية في قناة الشفط، مما أدى إلى إزالته من الجسم وإنقاذ حياة الرجل".
وأضاف أن المريض لم يكن على علم بأنه ابتلع الصرصور. وقال الدكتور فاتسيا: "حتى أننا فوجئنا بكيفية تمكن الصرصور من البقاء سليمًا".