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https://sarabic.ae/20241031/أنصار-الله-نرفض-بشدة-التحركات-العدائية-الأمريكية-والإسرائيلية-والبريطانية-ونؤكد-أنها-لن-تخيفنا-1094371648.html
أنصار الله: نرفض بشدة التحركات العدائية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية ونؤكد أنها لن تخيفنا
أنصار الله: نرفض بشدة التحركات العدائية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية ونؤكد أنها لن تخيفنا
سبوتنيك عربي
اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، بتنفيذ "تحركات عدائية" و"تصعيدية" ضدها، على خلفية هجمات الجماعة على السفن المرتبطة... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T22:40+0000
2024-10-31T22:40+0000
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الإعلام في حكومة "أنصار الله" والمتحدث باسمها هاشم شرف الدين، عبر "إكس": "نرفض بشدة التحركات العدائية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، ونؤكد أنها لن تخيفنا".وأضاف: "إننا على استعدادٍ للتصدي لها بكل قوة وإصرار. نرصد تحركات الأعداء، ونُحذرهم من مغبة أي تصعيد من جانبهم، فهو سيقابل برد قوي وحاسم".واعتبر شرف الدين أن "مستقبل اليمن وأمنه القومي خط أحمر لا يمكن المساس به".وأكد أنهم:ورأى أن "الشعب اليمني قوي لا تركعه أي تهديدات أو ضغوط خارجية"، معتبراً أنه "اليوم أقوى وأكثر صموداً من أي وقت مضى".وختم وزير الإعلام في حكومة "أنصار الله"، بالتأكيد على استمرار هجمات الجماعة ضد إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، بالقول: "سنواصل رفع راية الجهاد حتى يتوقف العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين".ويأتي موقف "أنصار الله" بعد ساعات من إعلان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ارتفاع عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا منذ بدء جماعته هجماتها في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلى 202 سفينة، مؤكداً الاستعداد لأي مستوى من التصعيد من أمريكا.والأسبوع الماضي، اتهمت جماعة "أنصار الله"، أمريكا بإطلاق تسريبات بغزو محافظة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر، لإيقاف هجمات الجماعة على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، متوعدةً بجعل أي محاولة لها جحيماً يفوق ما تعرضت له قواتها في فيتنام.ونفذت جماعة "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، مناورة عسكرية في مناطق سيطرتها بالساحل الغربي لليمن، قالت إنها تحاكي التصدي لهجمات بحرية وبرية معادية، وعرضت فيها لأول مرة غواصات مُسيرة اسمتها "القارعة".وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20241031/خوفا-من-أنصار-الله-سفن-الغرب-الحربية-تفر-من-البحر-الأحمر-1094354199.html
https://sarabic.ae/20241031/اليمن-أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-أمريكا-وبريطانيا-قصفا-جويا-على-مناطق-سيطرتها-في-الحديدة-1094338405.html
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أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

أنصار الله: نرفض بشدة التحركات العدائية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية ونؤكد أنها لن تخيفنا

22:40 GMT 31.10.2024
© Sputnik"حارس الازدهار".. معلومات عن العملية وأهدافها ورد "أنصار الله"
حارس الازدهار.. معلومات عن العملية وأهدافها ورد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، بتنفيذ "تحركات عدائية" و"تصعيدية" ضدها، على خلفية هجمات الجماعة على السفن المرتبطة بالدول الثلاث في البحرين الأحمر والعربي، متوعدةً بـ "رد قوي".
القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الإعلام في حكومة "أنصار الله" والمتحدث باسمها هاشم شرف الدين، عبر "إكس": "نرفض بشدة التحركات العدائية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، ونؤكد أنها لن تخيفنا".
سفينة حربية ألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
خوفا من "أنصار الله"... سفن الغرب الحربية تفر من البحر الأحمر
11:46 GMT
وأضاف: "إننا على استعدادٍ للتصدي لها بكل قوة وإصرار. نرصد تحركات الأعداء، ونُحذرهم من مغبة أي تصعيد من جانبهم، فهو سيقابل برد قوي وحاسم".
واعتبر شرف الدين أن "مستقبل اليمن وأمنه القومي خط أحمر لا يمكن المساس به".
وأكد أنهم:
"لن يترددوا في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن والدفاع عن مصالح الشعب".
ورأى أن "الشعب اليمني قوي لا تركعه أي تهديدات أو ضغوط خارجية"، معتبراً أنه "اليوم أقوى وأكثر صموداً من أي وقت مضى".
وختم وزير الإعلام في حكومة "أنصار الله"، بالتأكيد على استمرار هجمات الجماعة ضد إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، بالقول: "سنواصل رفع راية الجهاد حتى يتوقف العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين".
ويأتي موقف "أنصار الله" بعد ساعات من إعلان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ارتفاع عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا منذ بدء جماعته هجماتها في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلى 202 سفينة، مؤكداً الاستعداد لأي مستوى من التصعيد من أمريكا.
والأسبوع الماضي، اتهمت جماعة "أنصار الله"، أمريكا بإطلاق تسريبات بغزو محافظة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر، لإيقاف هجمات الجماعة على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، متوعدةً بجعل أي محاولة لها جحيماً يفوق ما تعرضت له قواتها في فيتنام.
ونفذت جماعة "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، مناورة عسكرية في مناطق سيطرتها بالساحل الغربي لليمن، قالت إنها تحاكي التصدي لهجمات بحرية وبرية معادية، وعرضت فيها لأول مرة غواصات مُسيرة اسمتها "القارعة".
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
اليمن... "أنصار الله" تعلن تنفيذ أمريكا وبريطانيا قصفا جويا على مناطق سيطرتها في الحديدة
00:41 GMT
وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.
وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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