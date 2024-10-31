https://sarabic.ae/20241031/اليمن-أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-أمريكا-وبريطانيا-قصفا-جويا-على-مناطق-سيطرتها-في-الحديدة-1094338405.html

اليمن... "أنصار الله" تعلن تنفيذ أمريكا وبريطانيا قصفا جويا على مناطق سيطرتها في الحديدة

اليمن... "أنصار الله" تعلن تنفيذ أمريكا وبريطانيا قصفا جويا على مناطق سيطرتها في الحديدة

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، تجدد القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على مناطق سيطرتها في اليمن، باستهداف محافظة الحديدة الساحلية جنوب البحر... 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T00:41+0000

2024-10-31T00:41+0000

2024-10-31T00:41+0000

أنصار الله

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" أن "عدواناً أمريكياً بريطانياً على الحديدة بغارة جوار جامعة الحديدة في مديرية الحوك [جنوب مدينة الحديدة]".ولم تشر "أنصار الله" إلى هدف الغارة الجوية، وما إذا خلف القصف خسائر.ويأتي القصف الجوي بعد أيام من إعلان "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، تنفيذ مناورة عسكرية في مناطق سيطرتها بالساحل الغربي لليمن، قالت إنها تحاكي التصدي لهجمات بحرية وبرية معادية، وذلك عقب يومين من اتهام الجماعة لأمريكا بإطلاق تسريبات حول غزو محافظة الحديدة.ويوم الجمعة الماضي، نفذت مقاتلات أمريكية وبريطانية 6 غارات على مواقع لـ "أنصار الله" بينها مزرعة في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه (جنوب شرقي الحديدة)، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ "سبوتنيك".وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد أعلن في 17 أكتوبر الجاري، ارتفاع عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا منذ بدء قوات الجماعة هجماتها في نوفمبر العام الماضي، إلى 196 سفينة، مؤكداً استمرار الهجمات ومواصلة القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة و"حزب الله" اللبناني.وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20240929/مصدر-لـسبوتنيك-غارات-إسرائيلية-تستهدف-مدينة-الحديدة-غربي-اليمن-بما-في-ذلك-الميناء-والمطارفيديو-1093242338.html

https://sarabic.ae/20241018/قصف-جوي-أمريكي-بريطاني-على-مناطق-لـأنصار-الله-في-الحديدة-اليمنية---عاجل-1093932497.html

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