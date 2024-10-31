https://sarabic.ae/20241031/إسرائيل-تهدم-مكتبا-لوكالة-الـأونروا-1094353945.html
إسرائيل تهدم مكتبا لوكالة الـ"أونروا"
إسرائيل تهدم مكتبا لوكالة الـ"أونروا"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية هدمت، اليوم الخميس، مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في مخيم نور شمس، شرقي طولكرم في الضفة... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T11:27+0000
2024-10-31T11:27+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رئيس لجنة خدمات مخيم "نور الشمس" نهاد الشاويش، قوله إن "جرافات الاحتلال هدمت مكتب الأونروا الكائن وسط المخيم وجرفت أسواره الخارجية".وأشار إلى أن المخيم يحتوي أيضا على مركز صحي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تشمل خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الرضع والأطفال، والتطعيمات والفحوصات الطبية، وعيادة أسنان، وكلها يديرها مكتب "الأونروا".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية نقلت رسالة إلى تل أبيب مفادها عدم حصول أي تغيير يذكر في دخول المساعدات لقطاع غزة.
https://sarabic.ae/20241031/قتيلان-في-الضفة-الغربية-والقوات-الإسرائيلية-تقتحم-مدينة-طولكرم-ومخيم-نور-الشمس-1094340601.html
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إسرائيل, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
إسرائيل, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
إسرائيل تهدم مكتبا لوكالة الـ"أونروا"
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية هدمت، اليوم الخميس، مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في مخيم نور شمس، شرقي طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رئيس لجنة خدمات مخيم "نور الشمس" نهاد الشاويش، قوله إن "جرافات الاحتلال هدمت مكتب الأونروا الكائن وسط المخيم وجرفت أسواره الخارجية".
وأوضح الشاويش أن مخيم نور شمس يضم مدرستين تابعتين للأونروا، واحدة للإناث وأخرى للذكور، وتقدم كلتاهما خدمات تعليمية لما مجموعه 1536 بحسب بيانات العام الدراسي 2022-2023.
وأشار إلى أن المخيم يحتوي أيضا على مركز صحي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تشمل خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الرضع والأطفال، والتطعيمات والفحوصات الطبية، وعيادة أسنان، وكلها يديرها مكتب "الأونروا".
من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الإدارة الأمريكية وجهت توبيخا للمسؤولين الإسرائيليين بشأن قلة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية نقلت رسالة إلى تل أبيب مفادها عدم حصول أي تغيير يذكر في دخول المساعدات لقطاع غزة.