https://sarabic.ae/20241031/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-حاول-استهداف-الريف-الجنوبي-الغربي-لمدينة-حمص-1094348588.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف الريف الجنوبي الغربي لمدينة حمص
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف الريف الجنوبي الغربي لمدينة حمص
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء الريف الجنوبي الغربي لمدينة حمص. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T09:58+0000
2024-10-31T09:58+0000
2024-10-31T10:01+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال مراسل "سبوتنيك": "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف الريف الجنوبي الغربي لمدينة حمص". وأضاف: "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه منطقة "حوش السيد علي/ القاع" داخل الأراضى اللبنانية".وأشار إلى أن "العدوان الإسرائيلي على حوش السيد علي اللبنانية تزامن مع استهداف إسرائيلي لمنطقة (جسر الدف) التابعة لمنطقة القصير بريف حمص".
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف الريف الجنوبي الغربي لمدينة حمص
09:58 GMT 31.10.2024 (تم التحديث: 10:01 GMT 31.10.2024)
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء الريف الجنوبي الغربي لمدينة حمص.
وقال مراسل "سبوتنيك": "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف الريف الجنوبي الغربي لمدينة حمص".
وأضاف: "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه منطقة "حوش السيد علي/ القاع" داخل الأراضى اللبنانية".
وأشار إلى أن "العدوان الإسرائيلي على حوش السيد علي اللبنانية تزامن مع استهداف إسرائيلي لمنطقة (جسر الدف) التابعة لمنطقة القصير بريف حمص".