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الجيش الروسي يحرر بلدة ياسنايا بوليانا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف الريف الجنوبي الغربي لمدينة حمص
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف الريف الجنوبي الغربي لمدينة حمص
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء الريف الجنوبي الغربي لمدينة حمص. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
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2024-10-31T10:01+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك": "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف الريف الجنوبي الغربي لمدينة حمص". وأضاف: "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه منطقة "حوش السيد علي/ القاع" داخل الأراضى اللبنانية".وأشار إلى أن "العدوان الإسرائيلي على حوش السيد علي اللبنانية تزامن مع استهداف إسرائيلي لمنطقة (جسر الدف) التابعة لمنطقة القصير بريف حمص".
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أخبار سوريا اليوم

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف الريف الجنوبي الغربي لمدينة حمص

09:58 GMT 31.10.2024 (تم التحديث: 10:01 GMT 31.10.2024)
© Sputnik . Ali Hashemالدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء الريف الجنوبي الغربي لمدينة حمص.
وقال مراسل "سبوتنيك": "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي حاول استهداف الريف الجنوبي الغربي لمدينة حمص".
وأضاف: "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه منطقة "حوش السيد علي/ القاع" داخل الأراضى اللبنانية".
وأشار إلى أن "العدوان الإسرائيلي على حوش السيد علي اللبنانية تزامن مع استهداف إسرائيلي لمنطقة (جسر الدف) التابعة لمنطقة القصير بريف حمص".
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