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في شاحنة قمامة... ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا بعد أن أهان بايدن أنصاره... فيديو
في شاحنة قمامة... ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا بعد أن أهان بايدن أنصاره... فيديو
سبوتنيك عربي
في مشهد غير معتاد، عقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم أ مس الأربعاء، في ولاية ويسكونسن مؤتمرا صحفيا في شاحنة قمامة بعد أن وصف الرئيس الأمريكي الحالي... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T06:41+0000
2024-10-31T06:41+0000
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وقال ترامب للصحفيين: "أنصاره ليسوا قمامة، ويمكنني أن أخبركم من هم القمامة الحقيقية، لكن لن أقول ذلك".وأضاف: "هذا التصريح لبايدن وصمة عار حقيقية".وقال ترامب للصحفيين وهو يطلق بوق الشاحنة: "آمل أن تكونوا قد استمتعتم بشاحنة القمامة هذه".وظهرت وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية ترامب وهو يرتدي سترة برتقالية وصفراء في مقعد الراكب بشاحنة مكتوب علىها "ترامب".ولاحقا ظهر ترامب في الفعالية بنفس السترة وواصل هجومه على بايدن وهاريس بسبب تصريح القمامة.وفي 28 أكتوبر الجاري، ألقى الممثل الكوميدي الأمريكي توني هينشكليف، أثناء حديثه في افتتاح تجمع انتخابي لحملة ترامب في نيويورك، مزحة واصفا بورتوريكو بأنها "جزيرة قمامة عائمة"، وتبرأ مقر حملة المرشح الجمهوري من كلام الفنان.وفي اليوم التالي، قال بايدن إن البورتوريكيين أناس طيبون وأن "القمامة العائمة الوحيدة" التي يراها في هذا البلد هم أنصار ترامب.وقال رئيس البيت الأبيض: "القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هم أنصاره".
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية

في شاحنة قمامة... ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا بعد أن أهان بايدن أنصاره... فيديو

06:41 GMT 31.10.2024
© AP Photo / Carolyn Kasterالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
تابعنا عبر
في مشهد غير معتاد، عقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم أ مس الأربعاء، في ولاية ويسكونسن مؤتمرا صحفيا في شاحنة قمامة بعد أن وصف الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أنصاره بالقمامة.
وقال ترامب للصحفيين: "أنصاره ليسوا قمامة، ويمكنني أن أخبركم من هم القمامة الحقيقية، لكن لن أقول ذلك".
وأضاف: "هذا التصريح لبايدن وصمة عار حقيقية".

وتابع ترامب: "ما رأيكم في شاحنة القمامة الخاصة بي؟ هذه الشاحنة تكريما لكامالا هاريس وجو بايدن".

وقال ترامب للصحفيين وهو يطلق بوق الشاحنة: "آمل أن تكونوا قد استمتعتم بشاحنة القمامة هذه".
وظهرت وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية ترامب وهو يرتدي سترة برتقالية وصفراء في مقعد الراكب بشاحنة مكتوب علىها "ترامب".
ولاحقا ظهر ترامب في الفعالية بنفس السترة وواصل هجومه على بايدن وهاريس بسبب تصريح القمامة.

وهاجم الرئيس السابق خصومه السياسيين بعد أقل من 24 ساعة من وصف بايدن أنصاره الجمهوريين بأنهم "حثالة". وويسكونسن هي واحدة من سبع ولايات متأرجحة حيث يمكن لسكانها أن يقرروا في نهاية المطاف نتيجة الانتخابات.

وفي 28 أكتوبر الجاري، ألقى الممثل الكوميدي الأمريكي توني هينشكليف، أثناء حديثه في افتتاح تجمع انتخابي لحملة ترامب في نيويورك، مزحة واصفا بورتوريكو بأنها "جزيرة قمامة عائمة"، وتبرأ مقر حملة المرشح الجمهوري من كلام الفنان.
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وفي اليوم التالي، قال بايدن إن البورتوريكيين أناس طيبون وأن "القمامة العائمة الوحيدة" التي يراها في هذا البلد هم أنصار ترامب.
ثم أوضح البيت الأبيض كلامه بعد ذلك بإضافة فاصلة في النص، وقال إن الرئيس كان يتحدث فقط عن الممثل الكوميدي توني هينشكليف الذي وصف بورتوريكو بأنها ”جزيرة عائمة من القمامة“، وزعم أن الرئيس الأمريكي وصف "خطاب الكراهية" في تجمع ترامب في نيويورك على هذا النحو، وليس أنصار السياسي نفسه.
وقال رئيس البيت الأبيض: "القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هم أنصاره".
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