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https://sarabic.ae/20241031/نتنياهو-إسرائيل-تتمتع-بأقصى-درجة-من-الحرية-للتصرف-مع-إيران-1094365199.html
نتنياهو: إسرائيل تتمتع بأقصى درجة من الحرية للتصرف مع إيران
نتنياهو: إسرائيل تتمتع بأقصى درجة من الحرية للتصرف مع إيران
سبوتنيك عربي
ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تتمتع حاليًا بأقصى قدر من حرية التصرف مع إيران والقدرة على "الوصول إلى أي مكان" في الجمهورية الإسلامية. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T16:46+0000
2024-10-31T16:46+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
إيران
العالم العربي
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وقال رئيس الوزراء خلال حفل تخرج ضباط الجيش الإسرائيلي، "إن إسرائيل تتمتع اليوم بحرية عمل أكبر في إيران من أي وقت مضى. ويمكننا الذهاب إلى أي مكان في إيران حسب احتياجاتنا". وأشار نتنياهو إلى أن "القضية النووية هي في قلب أفكارنا، ونحن لا نحيد أعيننا عن هذا الهدف الأسمى، لأسباب واضحة، لا أستطيع أن أصف بالتفصيل خططنا لتحقيق هذا الهدف".في حين صرح قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن الضربة الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية تظهر يأس تل أبيب، وستكون لها "عواقب مريرة لا يمكن تصورها" على إسرائيل. وكانت قاعدة "نفاتيم" هدفا في كل من الهجمات الصاروخية الإيرانية هذا العام، واستهدفت قاعدة "رامات ديفيد" من قبل "حزب الله". كما يُزعم أن المشتبه بهم تلقوا خرائط لمواقع استراتيجية من مشغليهم، بما في ذلك قاعدة "غولاني" التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مميتة في وقت سابق من هذا الشهر.
https://sarabic.ae/20241031/إسرائيل-تهدم-مكتبا-لوكالة-الـأونروا-1094353945.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, إيران, العالم العربي
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, إيران, العالم العربي

نتنياهو: إسرائيل تتمتع بأقصى درجة من الحرية للتصرف مع إيران

16:46 GMT 31.10.2024
© AP Photo / Pamela Smithرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Pamela Smith
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ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تتمتع حاليًا بأقصى قدر من حرية التصرف مع إيران والقدرة على "الوصول إلى أي مكان" في الجمهورية الإسلامية.
وقال رئيس الوزراء خلال حفل تخرج ضباط الجيش الإسرائيلي، "إن إسرائيل تتمتع اليوم بحرية عمل أكبر في إيران من أي وقت مضى. ويمكننا الذهاب إلى أي مكان في إيران حسب احتياجاتنا".
وأضاف نتنياهو أن الهدف الأسمى الذي تم تحديده للنظام الأمني ​​هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
وأشار نتنياهو إلى أن "القضية النووية هي في قلب أفكارنا، ونحن لا نحيد أعيننا عن هذا الهدف الأسمى، لأسباب واضحة، لا أستطيع أن أصف بالتفصيل خططنا لتحقيق هذا الهدف".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر السبت الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
إسرائيل تهدم مكتبا لوكالة الـ"أونروا"
11:27 GMT
في حين صرح قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن الضربة الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية تظهر يأس تل أبيب، وستكون لها "عواقب مريرة لا يمكن تصورها" على إسرائيل.
وشنت إيران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل، قالت إنه جاء ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسية لـ"حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، ونائب قائد الحرس الثوري.
وكانت قاعدة "نفاتيم" هدفا في كل من الهجمات الصاروخية الإيرانية هذا العام، واستهدفت قاعدة "رامات ديفيد" من قبل "حزب الله". كما يُزعم أن المشتبه بهم تلقوا خرائط لمواقع استراتيجية من مشغليهم، بما في ذلك قاعدة "غولاني" التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مميتة في وقت سابق من هذا الشهر.
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