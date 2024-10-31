https://sarabic.ae/20241031/نتنياهو-إسرائيل-تتمتع-بأقصى-درجة-من-الحرية-للتصرف-مع-إيران-1094365199.html

نتنياهو: إسرائيل تتمتع بأقصى درجة من الحرية للتصرف مع إيران

نتنياهو: إسرائيل تتمتع بأقصى درجة من الحرية للتصرف مع إيران

سبوتنيك عربي

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تتمتع حاليًا بأقصى قدر من حرية التصرف مع إيران والقدرة على "الوصول إلى أي مكان" في الجمهورية الإسلامية. 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T16:46+0000

2024-10-31T16:46+0000

2024-10-31T16:46+0000

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

إيران

العالم العربي

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وقال رئيس الوزراء خلال حفل تخرج ضباط الجيش الإسرائيلي، "إن إسرائيل تتمتع اليوم بحرية عمل أكبر في إيران من أي وقت مضى. ويمكننا الذهاب إلى أي مكان في إيران حسب احتياجاتنا". وأشار نتنياهو إلى أن "القضية النووية هي في قلب أفكارنا، ونحن لا نحيد أعيننا عن هذا الهدف الأسمى، لأسباب واضحة، لا أستطيع أن أصف بالتفصيل خططنا لتحقيق هذا الهدف".في حين صرح قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن الضربة الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية تظهر يأس تل أبيب، وستكون لها "عواقب مريرة لا يمكن تصورها" على إسرائيل. وكانت قاعدة "نفاتيم" هدفا في كل من الهجمات الصاروخية الإيرانية هذا العام، واستهدفت قاعدة "رامات ديفيد" من قبل "حزب الله". كما يُزعم أن المشتبه بهم تلقوا خرائط لمواقع استراتيجية من مشغليهم، بما في ذلك قاعدة "غولاني" التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مميتة في وقت سابق من هذا الشهر.

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