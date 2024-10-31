https://sarabic.ae/20241031/-مصر-تصدر-بيانا-عاجلا-بشأن-اعتداءات-الدعم-السريع-على-المدنيين-في-السودان-1094340382.html
مصر تصدر بيانا عاجلا بشأن اعتداءات "الدعم السريع" على المدنيين في السودان
مصر تصدر بيانا عاجلا بشأن اعتداءات "الدعم السريع" على المدنيين في السودان
سبوتنيك عربي
أدانت مصر "اعتداءات قوات الدعم السريع على المدنيين في شرق ولاية الجزيرة في السودان". 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T05:31+0000
2024-10-31T05:31+0000
2024-10-31T05:31+0000
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وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، على "ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية باعتبارها عماد الدولة والطريق الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة السودان"، معتبرة أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.وكررت مصر دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان وتنفيذ مبادئ إعلان جدة، حفاظاً على مقدرات الشعب السوداني، معربةً عن التزامها بعدم إدخار جهد بالتعاون مع الشركاء لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق ومساعدته على الخروج من محنته.وفي وقت سابق، اتهم قائد قوات الدعم السريع السودانية، مصر بالمشاركة في الحرب الدائرة، منذ أكثر من عام بين قواته والجيش السوداني، قائلا إن "الطيران الحربي المصري شارك في الضربات الجوية على قوات الدعم السريع".واتهم حميدتي، في مقطع فيديو مسجل، مصر بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مسيرة مع استمرار الحرب في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش.من جانبها، نفت وزارة الخارجية المصرية المزاعم التي وردت على لسان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية، حول اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان.وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، أن "هذه الادعاءات تأتي في وقت تبذل فيه مصر جهودًا حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان الشقيق".
https://sarabic.ae/20241023/الدعم-السريع-الطائرة-إليوشين-76-التي-أسقطناها-في-دارفور-ليست-مصرية--1094053624.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر تصدر بيانا عاجلا بشأن اعتداءات "الدعم السريع" على المدنيين في السودان
أدانت مصر "اعتداءات قوات الدعم السريع على المدنيين في شرق ولاية الجزيرة في السودان".
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، على "ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية باعتبارها عماد الدولة والطريق الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة السودان"، معتبرة أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وكررت مصر دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان وتنفيذ مبادئ إعلان جدة، حفاظاً على مقدرات الشعب السوداني، معربةً عن التزامها بعدم إدخار جهد بالتعاون مع الشركاء لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق ومساعدته على الخروج من محنته.
وفي وقت سابق، اتهم قائد قوات الدعم السريع السودانية، مصر بالمشاركة في الحرب الدائرة،
منذ أكثر من عام بين قواته والجيش السوداني، قائلا إن "الطيران الحربي المصري شارك في الضربات الجوية على قوات الدعم السريع".
واتهم حميدتي، في مقطع فيديو مسجل، مصر بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مسيرة مع استمرار الحرب في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش.
من جانبها، نفت وزارة الخارجية المصرية المزاعم التي وردت على لسان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية، حول اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان.
وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، أن "هذه الادعاءات تأتي في وقت تبذل فيه مصر جهودًا حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان الشقيق".