https://sarabic.ae/20241101/اعتقال-مشتبه-بهم-في-قضية-تسريب-وثائق-من-مكتب-نتنياهو-قد-تضم-معلومات-حساسة-1094402997.html
اعتقال مشتبه بهم في قضية تسريب وثائق من مكتب نتنياهو "قد تضم معلومات حساسة"
اعتقال مشتبه بهم في قضية تسريب وثائق من مكتب نتنياهو "قد تضم معلومات حساسة"
سبوتنيك عربي
أعلنت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون في تل أبيب، اليوم الجمعة، اعتقال عدد من المشتبه بهم فيما يتعلق بتسريب وثائق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين... 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T17:28+0000
2024-11-01T17:28+0000
2024-11-01T17:28+0000
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وأشار القاضي، مناحيم مزراحي، في بيان له، إلى أن "الاعتقالات كانت جزءا من تحقيق مشترك بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والجيش الإسرائيلي، للاشتباه في المجازفة بمعلومات حساسة والإضرار بتحقيق أهداف الحرب في غزة"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وتعليقا على الواقعة، قال العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، عبر منصة "إكس": "دون الخوض في تفاصيل القضية قيد التحقيق بشأن أنشطة مكتب رئيس الوزراء، فمن المهم التأكيد على أمر واحد، وهو أن رئيس الوزراء هو المسؤول عما يحدث في مكتبه، للأفضل أو للأسوأ".فيما حمّل زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تسريب الوثائق.وكتب على منصة "إكس": "يحاول رئيس الوزراء بالفعل، كالمعتاد، النأي بنفسه عن الأمر وإلقاء المسؤولية على الآخرين، لكن الحقائق تقول العكس: إنه مسؤول شخصيا عن كل ورقة وكلمة ومعلومة صادرة عن مكتبه".في سياق متصل، أشار ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إلى أنه "كانت هناك عشرات التسريبات ليست من مكتب رئيس الوزراء حول قضايا حساسة عدة، ولم تكن هناك أي تسريبات من مكتب رئيس الوزراء تحديدا".وتابع أن "رئيس الوزراء طالب بإزالة أمر حظر النشر عن التحقيق في قضية التسريبات بشكل فوري".
https://sarabic.ae/20241024/تقرير-إسرائيل-أرجأت-ردها-على-إيران-بسبب-تسريب-وثائق-البنتاغون-1094115231.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, طوفان الأقصى, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, طوفان الأقصى, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
اعتقال مشتبه بهم في قضية تسريب وثائق من مكتب نتنياهو "قد تضم معلومات حساسة"
أعلنت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون في تل أبيب، اليوم الجمعة، اعتقال عدد من المشتبه بهم فيما يتعلق بتسريب وثائق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وأشار القاضي، مناحيم مزراحي، في بيان له، إلى أن "الاعتقالات كانت جزءا من تحقيق مشترك بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والجيش الإسرائيلي، للاشتباه في المجازفة بمعلومات حساسة والإضرار بتحقيق أهداف الحرب في غزة"، وفقا لصحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وتعليقا على الواقعة، قال العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، عبر منصة "إكس": "دون الخوض في تفاصيل القضية قيد التحقيق بشأن أنشطة مكتب رئيس الوزراء، فمن المهم التأكيد على أمر واحد، وهو أن رئيس الوزراء هو المسؤول عما يحدث في مكتبه، للأفضل أو للأسوأ".
فيما حمّل زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تسريب الوثائق.
وكتب على منصة "إكس": "يحاول رئيس الوزراء بالفعل، كالمعتاد، النأي بنفسه عن الأمر وإلقاء المسؤولية على الآخرين، لكن الحقائق تقول العكس: إنه مسؤول شخصيا عن كل ورقة وكلمة ومعلومة صادرة عن مكتبه".
في سياق متصل، أشار ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إلى أنه "كانت هناك عشرات التسريبات ليست من مكتب رئيس الوزراء حول قضايا حساسة عدة، ولم تكن هناك أي تسريبات من مكتب رئيس الوزراء تحديدا".
وتابع أن "رئيس الوزراء طالب بإزالة أمر حظر النشر عن التحقيق في قضية التسريبات بشكل فوري".