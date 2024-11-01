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https://sarabic.ae/20241101/الرئيس-الجزائري-يقف-تقديرا-بعد-عرض-باهر-من-القوات-الخاصة-----1094400746.html
الرئيس الجزائري يقف تقديرا بعد عرض "باهر" من القوات الخاصة
الرئيس الجزائري يقف تقديرا بعد عرض "باهر" من القوات الخاصة
سبوتنيك عربي
لقي تصرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استحسان حضور احتفالية الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية، بعد أن قدّم مربع القوات الخاصة عرضا باهرا وقف على أثره... 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T15:36+0000
2024-11-01T15:36+0000
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ورددت القوات الخاصة "غزة غزة".. "قوة عظيمة".. "نحو القتال في الجبال والتلال والصحاري والوديان"، ليدخل بعدهم مربع رماة البحر من المدرسة التطبيقية البحرية الشهيد علي بنور.وأشرف الرئيس الجزائري، برفقة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول، السعيد شنقريحة، على إطلاق الاستعراض العسكري.واستهل تبون هذه الاحتفالية بإلقاء التحية العسكرية، على مختلف الفرق العسكرية المشاركة بحضور العديد من القادة والمسؤولين، يتقدمهم الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الموريتاني محمد الغزواني.وبهذه المناسبة، وقّع تبون على مرسومين رئاسيين يتضمنان عفوا رئاسيا يشمل أكثر من 4 آلاف سجين.وكشفت الرئاسة الجزائرية في بيان أن المرسوم الأول يتعلق بالعفو عن المحكوم عليهم نهائيا في قضايا القانون العام، فيما يختص الثاني بالقضايا المخلة بالنظام العام.كما تلقى تبون عددا من رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى من الزعماء والقادة العرب والأجانب.وقبيل العرض وضع وضع الرئيس الجزائري بهذه المناسبة إكليلا من الزهور على النصب التذكاري المخلد للشهداء.
https://sarabic.ae/20241030/روسيا-تسلم-الجزائر-رجلا-هاربا-منذ-سنوات-مدانا-بالاحتيال-1094316269.html
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العالم, العالم العربي, الجزائر, تونس
العالم, العالم العربي, الجزائر, تونس

الرئيس الجزائري يقف تقديرا بعد عرض "باهر" من القوات الخاصة

15:36 GMT 01.11.2024
© AP Photo / STRالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / STR
تابعنا عبر
لقي تصرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استحسان حضور احتفالية الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية، بعد أن قدّم مربع القوات الخاصة عرضا باهرا وقف على أثره تبون تقديرا لهم وقدّم لهم التحية.
ورددت القوات الخاصة "غزة غزة".. "قوة عظيمة".. "نحو القتال في الجبال والتلال والصحاري والوديان"، ليدخل بعدهم مربع رماة البحر من المدرسة التطبيقية البحرية الشهيد علي بنور.
وأشرف الرئيس الجزائري، برفقة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول، السعيد شنقريحة، على إطلاق الاستعراض العسكري.
واستهل تبون هذه الاحتفالية بإلقاء التحية العسكرية، على مختلف الفرق العسكرية المشاركة بحضور العديد من القادة والمسؤولين، يتقدمهم الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الموريتاني محمد الغزواني.
وبهذه المناسبة، وقّع تبون على مرسومين رئاسيين يتضمنان عفوا رئاسيا يشمل أكثر من 4 آلاف سجين.
روسيا تسلم الجزائر رجلاً هاربا منذ سنوات مداناً بالاحتيال - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
مجتمع
روسيا تسلم الجزائر رجلا هاربا منذ سنوات مدانا بالاحتيال
30 أكتوبر, 11:19 GMT
وكشفت الرئاسة الجزائرية في بيان أن المرسوم الأول يتعلق بالعفو عن المحكوم عليهم نهائيا في قضايا القانون العام، فيما يختص الثاني بالقضايا المخلة بالنظام العام.
كما تلقى تبون عددا من رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى من الزعماء والقادة العرب والأجانب.
وقبيل العرض وضع وضع الرئيس الجزائري بهذه المناسبة إكليلا من الزهور على النصب التذكاري المخلد للشهداء.
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