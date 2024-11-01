https://sarabic.ae/20241101/الكرملين-عن-المفاوضات-بين-إسرائيل-ولبنان-روسيا-مستعدة-لبذل-الجهود-1094387139.html
الكرملين عن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان: روسيا مستعدة لبذل الجهود
الكرملين عن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان: روسيا مستعدة لبذل الجهود
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة لبذل الجهود حيث يمكن أن تكون فعالة. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T11:49+0000
2024-11-01T11:49+0000
2024-11-01T11:49+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول الوساطة المحتملة في المفاوضات بين إسرائيل و"حزب الله": "إذا كانت جهودنا فعالة في مكان ما، فبالطبع ستكون روسيا مستعدة للقيام بذلك".وقال لافروف: "لقد أدى الصراع العربي الإسرائيلي الذي لم يتم حله إلى جولة أخرى من العنف، عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة، وفي لبنان وصل عدد الضحايا إلى الآلاف، والمزيد والمزيد والمزيد من الدول تنجر إلى دوامة المواجهة".وأشار إلى أن "مثل هذا الحل وحده هو الذي يمكن أن يضمن السلام المستدام في الشرق الأوسط".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20241101/خبير-عسكري-لا-يمكن-لأمريكا-أن-تلعب-دور-الوسيط-في-لبنان-وهي-منحازة-تماما-لإسرائيل-1094385951.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, لبنان, العالم, إسرائيل, العالم العربي
روسيا, لبنان, العالم, إسرائيل, العالم العربي
الكرملين عن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان: روسيا مستعدة لبذل الجهود
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة لبذل الجهود حيث يمكن أن تكون فعالة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول الوساطة المحتملة في المفاوضات بين إسرائيل و"حزب الله": "إذا كانت جهودنا فعالة في مكان ما، فبالطبع ستكون روسيا مستعدة للقيام بذلك".
ودعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، المشاركين في الصراع العربي الإسرائيلي إلى الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد العنف وخروج الوضع عن السيطرة.
وقال لافروف: "لقد أدى الصراع العربي الإسرائيلي الذي لم يتم حله إلى جولة أخرى من العنف، عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة، وفي لبنان وصل عدد الضحايا إلى الآلاف، والمزيد والمزيد والمزيد من الدول تنجر إلى دوامة المواجهة".
وشدد لافروف على أن الإطار القانوني الدولي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967.
وأشار إلى أن "مثل هذا الحل وحده هو الذي يمكن أن يضمن السلام المستدام في الشرق الأوسط".
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل
و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي
بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.