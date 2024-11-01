https://sarabic.ae/20241101/بين-قرار-النزوح-والطريق-الآمن-مدفع-دبابة-وأسر-وإذلال-شاهدة-عيان-من-شمالي-غزة-تروي-رحلة-نزوحها-1094349606.html

بين قرار النزوح و"الطريق الآمن" مدفع دبابة وأسر وإذلال… شاهدة عيان من شمالي غزة تروي رحلة نزوحها

بين قرار النزوح و"الطريق الآمن" مدفع دبابة وأسر وإذلال… شاهدة عيان من شمالي غزة تروي رحلة نزوحها

سبوتنيك عربي

بين قرار النزوح والطريق الآمن مدفع دبابة… شاهدة عيان من الشمال تروي رحلة نزوحها

2024-11-01T11:00+0000

2024-11-01T11:00+0000

2024-11-01T11:05+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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شهدت منطقة شمالي قطاع غزة، في هذا اليوم، قصفا جويا ومدفعيا عنيفا جدا، ودون سابق إنذار، واستيقظ السكان على صوت مدافع الدبابات التي تطلق نيرانها من بين عتبات المنازل، لتبدأ معها قصص ومأس جديدة لفقدان الأحبة والنزوح القسري الذي بات يؤرق الفلسطينيين، بحسب شهود عيان لـ"سبوتنيك"، وسط صمت دولي لم يعهد له مثيل التاريخ الحديث الذي تغنى لعشرات السنين بقصص زائفة عن حق تقرير المصير وحرية الشعوب.خروج من تحت الأنقاض ونزوح إلى المجهولورت النازحة "د" في حديثها مع "سبوتنيك"، قصتها المؤلمة التي عاشتها في تلك اللحظة، حيث أكدت أنه في الليلة نفسها بدأ الاجتياح البري للمنطقة بشكل فجائي دون تحذير مسبق أو إبلاغ السكان بالإخلاء. ونجت "د" بأعجوبة هي وعائلتها من تحت أنقاض منزلهم المكون من 6 طوابق، الذي هُدم فوق رؤوسهم.منشورات إلى "معابر الموت"وأوضحت "د" سبب بقائهم في شمال القطاع منذ بداية الحرب على غزة: "وبعد أن أغلق الجيش الإسرائيلي الطريق الوحيد للنجاة لسكان شمال قطاع غزة، رموا علينا مناشير تفيد بالتوجه عبر الممر الآمن "صلاح الدين" والتوجه إلى "مواصي خان يونس". لم يكن لدى الموطانين أي إقبال على النزوح إلى وسط القطاع. لكن حتى المواطنين الذين أقبلوا على النزوح، كان الطيران الحربي الإسرائيلي يطلق النار على النازحين. وبذلك، لم يتركوا لنا أي سبيل للنجاة".وتستذكر "د" قصتها المؤلمة التي بدأت مع قرار النزوح، قائلة:"نحن كنا ضمن أولئك الذين رفضوا تماما فكرة النزوح عبر "صلاح الدين". واخترنا البقاء في منزلنا بمنطقة كمال عدوان، حيث قضينا 14 يوما في المنزل. لقد كانت أياما صعبة جدا علينا. قصف مدفعي وجوي مستمر، وانتشرت طائرات الأباتشي والكوادكابتر، التي كانت في أغلب الوقت تطلق النار على المنازل ونحن بداخلها. وحتى يوم 16 أكتوبر، تقدمت الآليات العسكرية حتى منطقة "الشيخ زايد"، وشرعت في القصف على بعد مسافة معينة لكي نخلي منازلنا. وبالفعل، اضطررنا حينها لنترك بيتنا والتوجه إلى منطقة "مشروع بيت لاهيا"، ومكثنا هناك لمدة 14 يوما، وكان الوضع سيئا جدا على خلفية المجازر المستمرة التي كانت تُرتكب، والحزامات النارية. وفي صباح 23 أكتوبر، تقدمت الآليات العسكرية عبر طريق "الفاخورة" لمنطقة "مشروع بيت لاهيا"، وشرعت في قصف الشوارع والمشروع وأماكن تواجد النازحين بواسطة "إف-16". وبعد هذه اللحظة قررنا النزوح عبر "صلاح الدين". فاجتمع آلاف النازحين وتوجهنا جميعا سيرا نحو منطقة مستشفى الإندونيسي".دبابات بانتظار النازحين وفصل بين الرجال والنساءوبعد معاناة وصول النازحين إلى الموقع الذي حدده لهم الجيش الإسرائيلي، وجدوا أن الدبابات كانت تنتظرهم تحديدا في منطقة "الشيخ زايد". وهنا بدأت قصة نزوح أخرى، أمرّ من الأولى.وذكرت "د" في وصف ما شاهدته من رحلة نزوح شاقة على النازحين:مسير البؤساء على وقع دخان الدباباتوعن مشهد "أهوال شمال القطاع" ومعاملة جنود الجيش الإسرائيلي لأهالي النازحين من شمال قطاع غزة، قالت "د":وأضافت قائلة: "كان الجنود على الدبابات يأكلون الشيبس والشوكولاتة، والأطفال كانوا ينظرون إليهم بعين الحرمان، لأن هذه الأشياء غير موجودة عندنا. فأصبح الجنود يرموننا بألفاظ نابية، ويقولون لنا: "يلا يا شعب جعان"، ويرمون علينا ما تبقى من أوراق الشيبس والقمامة".وأشارت "د" إلى أنها بقيت لوحدها مع والدتها في نهاية رحلة النزوح هذه، بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بأسر والدها واثنين من إخوتها. فاضطروا إلى أخذ حقائبهم أيضا: فكان معهم 3 حقائب سفر و5 حقائب ظهر. فكانت الحركة بالنسبة لهن صعبة جدا. حملت "د" حقيبة سفر في يدها، وحقيبة ظهر على ظهرها، وحقيبة أخرى على كتفها، وبينما كانت تصعد الكثبان الرملية سقطت أرضا، فلم تتمكن من الوقوف. وهنا، في هذه اللحظة، سرعان ما تقدمت الدبابة باتجاهها وكادت أن تدهسها لولا أن "د" تخلت عن كل الحقائب، "وطلعت بروحي والدبابة هرست الحقائب. وكان من المستحيل أن يساعدك أحد في مثل هذه المواقف. فالجميع يحاول النجاة بروحه. ومن يُقتل يُترك على الأرض ويُكمل طريقه".وأفادت "د" لـ"سبوتنيك"، أنه لا يوجد صور أو تسجيل فيديو لتوثيق ما كان يجري، إذا كان ممنوعا، وقد يعرّض النازح للخطر، من تحطيم هاتفه المحمول أو اعتقاله أو إطلاق النار عليه.

https://sarabic.ae/20241024/نازحون-نحو-الموت-شهادات-على-مآسي-التهجير-من-جباليا-شمالي-القطاع---1094114485.html

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بين قرار النزوح والطريق الآمن مدفع دبابة… شاهدة عيان من الشمال تروي رحلة نزوحها