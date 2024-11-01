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الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة بعد تقدم كبير خلال الأسبوع الماضي
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دولة عربية على موعد مع اكتشاف نفطي ضخم بأدوات صينية
دولة عربية على موعد مع اكتشاف نفطي ضخم بأدوات صينية
سبوتنيك عربي
باتت دولة عربية على موعد مع اكتشاف نفطي ضخم بأدوات صينية بعد توقيعها لعقود نهائية لجولات تراخيص. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T09:49+0000
2024-11-01T09:49+0000
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وذكرت صحيفة الطاقة، اليوم الجمعة، أن العراق يترقب اكتشافا نفطيا كبيرا خلال الفترة المقبلة، بعد توقيعه العقود النهائية لجولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة التي جرت في مايو/أيار الماضي.وأكدت شركة "سينوك" (CNOOC) الصينية توقيع عقد للتنقيب والتطوير والإنتاج لمنطقة الاستكشاف رقم 7 مع شركة نفط الوسط التي تديرها الدولة العراقية للتنقيب عن النفط والغاز.ولفتت الصحيفة إلى أن "الرقعة الاستكشافية رقم 7، تمتد عبر محافظات الشريط الديوانية بابل والنجف الأشرف وواسط والمثنى بالقرب من حقلي الغراف والناصرية".وأوضحت أن "مساحة الرقعة الاستكشافية رقم 7 نحو 6 آلاف و300 كيلومتر مربع، ولا توجد بها أيّ آبار محفورة، ما يجعلها مرشّحة لتكون واحدة من اكتشافات النفط في العراق خلال المدة المقبلة".ويأتي هذا في وقت تمتلك شركة "سينوك أفريكا هولدينغ" (CNOOC Africa Holding) - باعتبارها الوحدة المملوكة بالكامل لشركة النفط والغاز الصينية "سينوك"- حصصا بنسبة 100%، وستكون بمثابة المشغل لرقعة الاستكشاف رقم 7.وتعتبر شركة "سينوك" إحدى الشركات العالمية الرئيسة المنتجة للنفط في العراق، وتتركز أنشطتها في حقل ميسان جنوب شرقي العراق.ويشار إلى أن سينوك فازت ضمن جولة تراخيص النفط والغاز في العراق برقعة سومر، وهي مساحة كبيرة ممتدة ضمن محافظة المثنى بالبلاد، حيث تبلغ مساحتها نحو 1773 كيلومترا مربعا، وتتضمن مكامن رئيسة هي النهر عمر والزبير واليمامة والنجمة، ولا يوجد بها أيّ آبار محفورة.
https://sarabic.ae/20240609/لماذا-يحرق-العراق-كميات-ضخمة-من-الغاز-الطبيعي-1089673799.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد

دولة عربية على موعد مع اكتشاف نفطي ضخم بأدوات صينية

09:49 GMT 01.11.2024
© Sputnikتنتج 80 %... 3 دول تسيطر على سوق الغاز في أفريقيا
تنتج 80 %... 3 دول تسيطر على سوق الغاز في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
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باتت دولة عربية على موعد مع اكتشاف نفطي ضخم بأدوات صينية بعد توقيعها لعقود نهائية لجولات تراخيص.
وذكرت صحيفة الطاقة، اليوم الجمعة، أن العراق يترقب اكتشافا نفطيا كبيرا خلال الفترة المقبلة، بعد توقيعه العقود النهائية لجولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة التي جرت في مايو/أيار الماضي.
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
لماذا يحرق العراق كميات ضخمة من الغاز الطبيعي؟
9 يونيو, 14:24 GMT
وأكدت شركة "سينوك" (CNOOC) الصينية توقيع عقد للتنقيب والتطوير والإنتاج لمنطقة الاستكشاف رقم 7 مع شركة نفط الوسط التي تديرها الدولة العراقية للتنقيب عن النفط والغاز.
ولفتت الصحيفة إلى أن "الرقعة الاستكشافية رقم 7، تمتد عبر محافظات الشريط الديوانية بابل والنجف الأشرف وواسط والمثنى بالقرب من حقلي الغراف والناصرية".
وأوضحت أن "مساحة الرقعة الاستكشافية رقم 7 نحو 6 آلاف و300 كيلومتر مربع، ولا توجد بها أيّ آبار محفورة، ما يجعلها مرشّحة لتكون واحدة من اكتشافات النفط في العراق خلال المدة المقبلة".
ويأتي هذا في وقت تمتلك شركة "سينوك أفريكا هولدينغ" (CNOOC Africa Holding) - باعتبارها الوحدة المملوكة بالكامل لشركة النفط والغاز الصينية "سينوك"- حصصا بنسبة 100%، وستكون بمثابة المشغل لرقعة الاستكشاف رقم 7.
عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
متحدث النفط العراقية: من مصلحة الدول المستوردة للغاز ألا تثير المشكلات حتى تضمن الإمدادات
2 مارس, 13:27 GMT
وتعتبر شركة "سينوك" إحدى الشركات العالمية الرئيسة المنتجة للنفط في العراق، وتتركز أنشطتها في حقل ميسان جنوب شرقي العراق.
ويشار إلى أن سينوك فازت ضمن جولة تراخيص النفط والغاز في العراق برقعة سومر، وهي مساحة كبيرة ممتدة ضمن محافظة المثنى بالبلاد، حيث تبلغ مساحتها نحو 1773 كيلومترا مربعا، وتتضمن مكامن رئيسة هي النهر عمر والزبير واليمامة والنجمة، ولا يوجد بها أيّ آبار محفورة.
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