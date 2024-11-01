https://sarabic.ae/20241101/دولة-عربية-على-موعد-مع-اكتشاف-نفطي-ضخم-بأدوات-صينية-1094380233.html

دولة عربية على موعد مع اكتشاف نفطي ضخم بأدوات صينية

دولة عربية على موعد مع اكتشاف نفطي ضخم بأدوات صينية

سبوتنيك عربي

باتت دولة عربية على موعد مع اكتشاف نفطي ضخم بأدوات صينية بعد توقيعها لعقود نهائية لجولات تراخيص. 01.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-01T09:49+0000

2024-11-01T09:49+0000

2024-11-01T09:49+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم العربي

الأخبار

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/01/1080615720_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_47e1cb594d93e85d8efa023d55bc3b3e.png

وذكرت صحيفة الطاقة، اليوم الجمعة، أن العراق يترقب اكتشافا نفطيا كبيرا خلال الفترة المقبلة، بعد توقيعه العقود النهائية لجولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة التي جرت في مايو/أيار الماضي.وأكدت شركة "سينوك" (CNOOC) الصينية توقيع عقد للتنقيب والتطوير والإنتاج لمنطقة الاستكشاف رقم 7 مع شركة نفط الوسط التي تديرها الدولة العراقية للتنقيب عن النفط والغاز.ولفتت الصحيفة إلى أن "الرقعة الاستكشافية رقم 7، تمتد عبر محافظات الشريط الديوانية بابل والنجف الأشرف وواسط والمثنى بالقرب من حقلي الغراف والناصرية".وأوضحت أن "مساحة الرقعة الاستكشافية رقم 7 نحو 6 آلاف و300 كيلومتر مربع، ولا توجد بها أيّ آبار محفورة، ما يجعلها مرشّحة لتكون واحدة من اكتشافات النفط في العراق خلال المدة المقبلة".ويأتي هذا في وقت تمتلك شركة "سينوك أفريكا هولدينغ" (CNOOC Africa Holding) - باعتبارها الوحدة المملوكة بالكامل لشركة النفط والغاز الصينية "سينوك"- حصصا بنسبة 100%، وستكون بمثابة المشغل لرقعة الاستكشاف رقم 7.وتعتبر شركة "سينوك" إحدى الشركات العالمية الرئيسة المنتجة للنفط في العراق، وتتركز أنشطتها في حقل ميسان جنوب شرقي العراق.ويشار إلى أن سينوك فازت ضمن جولة تراخيص النفط والغاز في العراق برقعة سومر، وهي مساحة كبيرة ممتدة ضمن محافظة المثنى بالبلاد، حيث تبلغ مساحتها نحو 1773 كيلومترا مربعا، وتتضمن مكامن رئيسة هي النهر عمر والزبير واليمامة والنجمة، ولا يوجد بها أيّ آبار محفورة.

https://sarabic.ae/20240609/لماذا-يحرق-العراق-كميات-ضخمة-من-الغاز-الطبيعي-1089673799.html

https://sarabic.ae/20240302/متحدث-النفط-العراقية-من-مصلحة-الدول-المستوردة-للغاز-ألا-تثير-المشكلات-حتى-تضمن-الإمدادات-1086592433.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد