نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يكشف سبب بداية الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة

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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
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خبير: لا يمكن أن يقبل لبنان بأي اتفاق يمس سيادته
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
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8 د
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183 د
مساحة حرة
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29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مباحثات بين مبعوثي الإدارة الأمريكية ونتنياهو لوقف اطلاق النار، "قمة متابعة عربية إسلامية" في الحادي عشر من نوفمبر الجاري
18:03 GMT
59 د
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241101/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-يكشف-سبب-بداية-الخلاف-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1094404535.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يكشف سبب بداية الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يكشف سبب بداية الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح بذلك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة بدأ عندما رفضت موسكو اتباع النموذج والسياسات التي تناسب واشنطن. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T19:39+0000
2024-11-01T19:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف ميدفيديف، في مقابلة مع قناة "آر تي"، أن "هذا النموذج، بالمناسبة، تم اقتراحه علينا أيضًا، مثل: أنت تريد علاقات جيدة معنا، فافعل كما نقول لك".ووصف أحداث عام 2008 في جورجيا بأنها واحدة من أولى "الفترات الأكثر قسوة".وتوصل بيسكاريف إلى هذه الاستنتاجات بعد دراسة تقرير لجنة الأمن والتعاون في أوروبا (لجنة هلسنكي) التابعة للكونغرس الأميركي.وفي 14 يوليو/تموز الفائت، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمر بمرحلة مواجهة عميقة وحادة.
https://sarabic.ae/20241101/أمريكا-تعلن-عن-مساعدات-عسكرية-إضافية-لأوكرانيا-بقيمة-425-مليون-دولار--1094403936.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يكشف سبب بداية الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة

19:39 GMT 01.11.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
/
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تابعنا عبر
صرح بذلك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة بدأ عندما رفضت موسكو اتباع النموذج والسياسات التي تناسب واشنطن.
وأضاف ميدفيديف، في مقابلة مع قناة "آر تي"، أن "هذا النموذج، بالمناسبة، تم اقتراحه علينا أيضًا، مثل: أنت تريد علاقات جيدة معنا، فافعل كما نقول لك".

وقال نائب رئيس مجلس الأمن: "في الوقت الذي قررنا فيه أن هذا يعني أنه قد طفح الكيل، لم يكن هذا في مصلحة روسيا، بدأنا في الخلاف مع الأمريكيين".

البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار
18:29 GMT
ووصف أحداث عام 2008 في جورجيا بأنها واحدة من أولى "الفترات الأكثر قسوة".
وفي الأول من سبتمبر/ أيلول الفائت، قال رئيس لجنة مجلس الدوما للأمن ومكافحة الفساد، فاسيلي بيسكاريف، إن الولايات المتحدة لا تنوي تحسين العلاقات مع روسيا وتستعد لمواجهة صعبة وطويلة الأمد.
وتوصل بيسكاريف إلى هذه الاستنتاجات بعد دراسة تقرير لجنة الأمن والتعاون في أوروبا (لجنة هلسنكي) التابعة للكونغرس الأميركي.
وفي 14 يوليو/تموز الفائت، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمر بمرحلة مواجهة عميقة وحادة.
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:25 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:04 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:31 GMT
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