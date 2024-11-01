https://sarabic.ae/20241101/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-يكشف-سبب-بداية-الخلاف-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1094404535.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يكشف سبب بداية الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يكشف سبب بداية الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح بذلك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة بدأ عندما رفضت موسكو اتباع النموذج والسياسات التي تناسب واشنطن. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T19:39+0000
2024-11-01T19:39+0000
2024-11-01T19:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف ميدفيديف، في مقابلة مع قناة "آر تي"، أن "هذا النموذج، بالمناسبة، تم اقتراحه علينا أيضًا، مثل: أنت تريد علاقات جيدة معنا، فافعل كما نقول لك".ووصف أحداث عام 2008 في جورجيا بأنها واحدة من أولى "الفترات الأكثر قسوة".وتوصل بيسكاريف إلى هذه الاستنتاجات بعد دراسة تقرير لجنة الأمن والتعاون في أوروبا (لجنة هلسنكي) التابعة للكونغرس الأميركي.وفي 14 يوليو/تموز الفائت، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمر بمرحلة مواجهة عميقة وحادة.
https://sarabic.ae/20241101/أمريكا-تعلن-عن-مساعدات-عسكرية-إضافية-لأوكرانيا-بقيمة-425-مليون-دولار--1094403936.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يكشف سبب بداية الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة
صرح بذلك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة بدأ عندما رفضت موسكو اتباع النموذج والسياسات التي تناسب واشنطن.
وأضاف ميدفيديف، في مقابلة مع قناة "آر تي"، أن "هذا النموذج، بالمناسبة، تم اقتراحه علينا أيضًا، مثل: أنت تريد علاقات جيدة معنا، فافعل كما نقول لك".
وقال نائب رئيس مجلس الأمن: "في الوقت الذي قررنا فيه أن هذا يعني أنه قد طفح الكيل، لم يكن هذا في مصلحة روسيا، بدأنا في الخلاف مع الأمريكيين".
ووصف أحداث عام 2008 في جورجيا بأنها واحدة من أولى "الفترات الأكثر قسوة".
وفي الأول من سبتمبر/ أيلول الفائت، قال رئيس لجنة مجلس الدوما للأمن ومكافحة الفساد، فاسيلي بيسكاريف، إن الولايات المتحدة لا تنوي تحسين العلاقات مع روسيا وتستعد لمواجهة صعبة وطويلة الأمد.
وتوصل بيسكاريف إلى هذه الاستنتاجات بعد دراسة تقرير لجنة الأمن والتعاون في أوروبا (لجنة هلسنكي) التابعة للكونغرس الأميركي.
وفي 14 يوليو/تموز الفائت، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمر بمرحلة مواجهة عميقة وحادة.