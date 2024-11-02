https://sarabic.ae/20241102/دولة-عربية-تصعد-للمركز-الـ12-عالميا-في-إنفاق-السياح-الدوليين-1094419244.html
دولة عربية تصعد للمركز الـ12 عالميا في إنفاق السياح الدوليين
دولة عربية تصعد للمركز الـ12 عالميا في إنفاق السياح الدوليين
سبوتنيك عربي
صعدت المملكة العربية السعودية 15 مركزًا في ترتيب دول العالم في إنفاق السيّاح الدوليين، متصدرة حركة الصعود بالمراكز بين الدول الخمسين الأولى، لتحقق المركز الـ... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T10:57+0000
2024-11-02T10:57+0000
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وكانت المملكة قد تصدرت قائمة دول مجموعة العشرين في أعداد الزوار الدوليين بنسبة (73%) وفي نمو الإيرادات السياحة الدولية بنسبة (207%) بناءً على أحدث البيانات المتاحة للفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز من العام 2024 مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2019.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن عداد السياح الدوليين سجل تعافيًا بنسبة 96% مقارنةً بمستويات ما قبل جائحة (كوفيد-19) في الفترة من يناير إلى يوليو من العام 2024، حيث وصل عدد السياح الدوليين نحو 790 مليون سائح، بنسبة نمو تقدر بـ 11% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2023.وواصلت منطقة الشرق الأوسط تصدرها للمناطق للأقوى نموًا، حيث ارتفعت أعداد السياح الوافدين الدوليين بنسبة 26% فوق مستويات عام 2019، بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
https://sarabic.ae/20241102/أول-رد-من-السعودية-على-ما-تم-تداوله-بشأن-ظروف-العمال-الأجانب-في-المملكة-1094408851.html
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العالم العربي, السياحة, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, منوعات
العالم العربي, السياحة, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, منوعات
دولة عربية تصعد للمركز الـ12 عالميا في إنفاق السياح الدوليين
صعدت المملكة العربية السعودية 15 مركزًا في ترتيب دول العالم في إنفاق السيّاح الدوليين، متصدرة حركة الصعود بالمراكز بين الدول الخمسين الأولى، لتحقق المركز الـ 12 عالميًا في عام 2023، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية.
وكانت المملكة
قد تصدرت قائمة دول مجموعة العشرين في أعداد الزوار الدوليين بنسبة (73%) وفي نمو الإيرادات السياحة الدولية بنسبة (207%) بناءً على أحدث البيانات المتاحة للفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز من العام 2024 مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2019.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية
، أن عداد السياح الدوليين سجل تعافيًا بنسبة 96% مقارنةً بمستويات ما قبل جائحة (كوفيد-19) في الفترة من يناير إلى يوليو من العام 2024، حيث وصل عدد السياح الدوليين نحو 790 مليون سائح، بنسبة نمو تقدر بـ 11% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2023.
وواصلت منطقة الشرق الأوسط تصدرها للمناطق للأقوى نموًا، حيث ارتفعت أعداد السياح الوافدين الدوليين بنسبة 26% فوق مستويات عام 2019، بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للسياحة.