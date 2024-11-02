https://sarabic.ae/20241102/صاروخ-روسي-يستعد-لإطلاق-55-قمرا-صناعيا-إلى-الفضاء-دفعة-واحدة-1094427315.html
صاروخ روسي يستعد لإطلاق 55 قمرا صناعيا إلى الفضاء دفعة واحدة
صاروخ روسي يستعد لإطلاق 55 قمرا صناعيا إلى الفضاء دفعة واحدة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة "روس كوسموس" بأن الاستعدادات جارية لإطلاق صاروخ "سويوز" الروسي الذي سيحمل إلى المدار 55 قمرا صناعيا. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T13:51+0000
2024-11-02T13:51+0000
2024-11-02T13:51+0000
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وقالت الوكالة في بيان: "تم تثبيت صاروخ "سايوز-2.1بي" الروسي على منصة الإطلاق الموجودة في المجمع "إس1" في مطار فوستوتشني الفضائي، حيث سيحمل إلى الفضاء القمرين 1 و2 من أقمار " Ionosphere-M"، و53 قمرا صناعيا روسيا وأجنبيا".واوضحت أن عملية إطلاق الصاروخ والأقمار من مطار "فوستوتشني" الفضائي من المقرر أن تتم في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.وبشكل عام، فإن روسيا وفي إطار مشروع نظام "ionozond" من المفترض أن تطلق 4 أقمار من نوع "Ionosphere-M وقمرا من نوع "Zond-M".وفي وقت سابق، أعلنت إيران إرسال قمرين صناعيين إيرانيين "كوثر" و "هدهد" ، طورتهما شركة من القطاع الخاص، إلى روسيا لإطلاقهما من أجل إطلاقهما إلى الفضاء يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، بواسطة صاروخ روسي."كوثر" و"هدهد"... قمران تستعد إيران لإطلاقهما من روسيا
https://sarabic.ae/20241102/كوثر-وهدهد-إيران-تكشف-عن-قمرين-صناعيين-سيتم-إطلاقهما-من-روسيا-1094418992.html
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روسيا, الفضاء, العالم
صاروخ روسي يستعد لإطلاق 55 قمرا صناعيا إلى الفضاء دفعة واحدة
أفادت وكالة "روس كوسموس" بأن الاستعدادات جارية لإطلاق صاروخ "سويوز" الروسي الذي سيحمل إلى المدار 55 قمرا صناعيا.
وقالت الوكالة في بيان: "تم تثبيت صاروخ "سايوز-2.1بي" الروسي على منصة الإطلاق الموجودة في المجمع "إس1" في مطار فوستوتشني الفضائي، حيث سيحمل إلى الفضاء القمرين 1 و2 من أقمار " Ionosphere-M"، و53 قمرا صناعيا روسيا وأجنبيا".
واوضحت أن عملية إطلاق الصاروخ والأقمار من مطار "فوستوتشني" الفضائي من المقرر أن تتم في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وكانت "روس كوسموس" قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن أقمار"Ionosphere-M" الجديدة ستستخدم في مشروع نظام " ionozond"، وهو أول نظام روسي لرصد الوضع الجيوفيزيائي الشمسي ومراقبة الطقس الفضائي حول الأرض.
وبشكل عام، فإن روسيا وفي إطار مشروع نظام "ionozond" من المفترض أن تطلق 4 أقمار من نوع "Ionosphere-M وقمرا من نوع "Zond-M".
وفي وقت سابق، أعلنت إيران إرسال قمرين صناعيين إيرانيين "كوثر" و "هدهد" ، طورتهما شركة من القطاع الخاص، إلى روسيا لإطلاقهما من أجل إطلاقهما إلى الفضاء يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، بواسطة صاروخ روسي.